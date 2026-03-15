Conference League: Οι υψηλές πιθανότητες της ΑΕΚ για να φτάσει στον τελικό της Λειψίας
Αυτές είναι οι πιθανότητες της Ένωσης για να φτάσει ως το τέρμα της διαδρομής στο φετινό Conference League, σύμφωνα με την Opta.
Η φετινή πορεία της ΑΕΚ στο Conference League έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί όνειρα. Η «Ένωση» βρίσκεται με το ένα πόδι στα προημιτελικά της διοργάνωσης μετά το εντυπωσιακό 0-4 στην έδρα της Τσέλιε, αποτέλεσμα που μετατρέπει τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια σε τυπική διαδικασία.
Με δεδομένη αυτή την εξέλιξη, η ελληνική ομάδα ετοιμάζεται ήδη να κοιτάξει το επόμενο εμπόδιο. Στους «8» θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ράγιο Βαγιεκάνο ή Σαμσουνσπόρ (1-3 οι Ισπανοί στο πρώτο ματς), δύο ομάδες που θεωρητικά βρίσκονται σε επίπεδο που μπορεί να διαχειριστεί η ΑΕΚ, ειδικά αν διατηρήσει τον ρυθμό και την αυτοπεποίθηση που δείχνει στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τα ποσοστά της Opta, η ΑΕΚ έχει 23% πιθανότητες να φτάσει μέχρι τον τελικό, ποσοστό που την τοποθετεί ανάμεσα στις βασικές διεκδικήτριες του τροπαίου. Μπροστά της βρίσκονται η Κρίσταλ Πάλας (39%), το Στρασβούργο (36%) και η Ράγιο Βαγιεκάνο (25%).
Πίσω της βρίσκονται ομάδες με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως η Σαχτάρ Ντόνετσκ (16%), η Φιορεντίνα (14%) και η Μάιντς (13%), γεγονός που δείχνει πόσο ανταγωνιστική θεωρείται ήδη η παρουσία της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση.
Ακόμη κι έτσι, ο δρόμος μέχρι τον τελικό της Λειψίας παραμένει απαιτητικός. Στα ημιτελικά πιθανότατα θα εμφανιστούν αρκετά καλές ομάδες ομάδες όπως η Μάιντς ή το Στρασβούργο.