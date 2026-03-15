Conference League: Οι υψηλές πιθανότητες της ΑΕΚ για να φτάσει στον τελικό της Λειψίας

Η φετινή πορεία της ΑΕΚ στο Conference League έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί όνειρα. Η «Ένωση» βρίσκεται με το ένα πόδι στα προημιτελικά της διοργάνωσης μετά το εντυπωσιακό 0-4 στην έδρα της Τσέλιε, αποτέλεσμα που μετατρέπει τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια σε τυπική διαδικασία.



Με δεδομένη αυτή την εξέλιξη, η ελληνική ομάδα ετοιμάζεται ήδη να κοιτάξει το επόμενο εμπόδιο. Στους «8» θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ράγιο Βαγιεκάνο ή Σαμσουνσπόρ (1-3 οι Ισπανοί στο πρώτο ματς), δύο ομάδες που θεωρητικά βρίσκονται σε επίπεδο που μπορεί να διαχειριστεί η ΑΕΚ, ειδικά αν διατηρήσει τον ρυθμό και την αυτοπεποίθηση που δείχνει στην Ευρώπη.



Σύμφωνα με τα ποσοστά της Opta, η ΑΕΚ έχει 23% πιθανότητες να φτάσει μέχρι τον τελικό, ποσοστό που την τοποθετεί ανάμεσα στις βασικές διεκδικήτριες του τροπαίου. Μπροστά της βρίσκονται η Κρίσταλ Πάλας (39%), το Στρασβούργο (36%) και η Ράγιο Βαγιεκάνο (25%).

💥 To Reach the Conference League Final:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace - 39%

🇫🇷 Strasbourg - 36%

🇪🇸 Rayo Vallecano - 25%

🇬🇷 AEK Athens - 23%

🇺🇦 Shakhtar Donetsk - 16%

🇮🇹 Fiorentina - 14%

🇩🇪 Mainz - 13%

🇨🇾 AEK Larnaca - 9%

🇳🇱 AZ Alkmaar - 9%

🇨🇿 Sparta Praha - 8%

🇵🇱 Raków Częstochowa - 5%

🇭🇷… pic.twitter.com/UL3osrhsBC — Football Rankings (@FootRankings) March 15, 2026





Πίσω της βρίσκονται ομάδες με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως η Σαχτάρ Ντόνετσκ (16%), η Φιορεντίνα (14%) και η Μάιντς (13%), γεγονός που δείχνει πόσο ανταγωνιστική θεωρείται ήδη η παρουσία της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση.



Ακόμη κι έτσι, ο δρόμος μέχρι τον τελικό της Λειψίας παραμένει απαιτητικός. Στα ημιτελικά πιθανότατα θα εμφανιστούν αρκετά καλές ομάδες ομάδες όπως η Μάιντς ή το Στρασβούργο.