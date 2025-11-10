COP30: Κραυγή αγωνίας για την κλιματική αλλαγή - «Η δράση κοστίζει πολύ λιγότερο από τους πολέμους»

Η 30ή Διάσκεψη για το Κλίμα (COP30) ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα (10/11) στο Μπελέμ, στην καρδιά της Αμαζονίας, στη Βραζιλία, με επίκεντρο τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης — σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από τη διαδικασία.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τόνισε ότι είναι «ώρα να δοθεί ένα νέο χτύπημα στους αρνητές της κλιματικής αλλαγής», υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στην κλιματική δράση «κοστίζει πολύ λιγότερο από τους πολέμους». Παραδέχθηκε ωστόσο πως, παρά την πρόοδο, «ο κόσμος δεν κινείται με την απαιτούμενη ταχύτητα».

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στην COP30 / Φωτ.: Reuters

Ο επικεφαλής της Συμφωνίας Πλαίσιο του ΟΗΕ για το Κλίμα, Σάιμον Στίελ, κάλεσε τις χώρες να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με έμφαση:

στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα,

στην ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

και στην οικονομική στήριξη των πιο ευάλωτων χωρών που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Όπως σημείωσε, «είναι παράλογο να συνεχίζεται η καθυστέρηση, ενώ ξηρασίες καταστρέφουν καλλιέργειες και εκτοξεύουν τις τιμές των βασικών αγαθών».

Ο Σάιμον Στίελ στην COP30 / Φωτ.: Reuters

«Σχεδόν αναπόφευκτη» η υπέρβαση του 1,5°C το επόμενο διάστημα

Ο πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), Τζιμ Σκέα, δήλωσε ότι η υπέρβαση του ορίου της ανόδου 1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο είναι πλέον «σχεδόν αναπόφευκτη» βραχυπρόθεσμα, λόγω της ανεπαρκούς δράσης των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, τόνισε πως υπάρχει ακόμη δυνατότητα να περιοριστεί η υπερθέρμανση στα τέλη του αιώνα, υπό την προϋπόθεση άμεσων και διαρκών μειώσεων στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την αφαίρεσή του από την ατμόσφαιρα.

Η σημασία της διάσκεψης και οι κίνδυνοι της αδράνειας

Η Αμαζονία, όπου διεξάγεται η διάσκεψη, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες του πλανήτη, αλλά και περιοχή που πλήττεται από αποψίλωση, πυρκαγιές και μεταβολές του κλίματος.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι κάθε επιπλέον δέκατο του βαθμού υπερθέρμανσης αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο:

καυσώνων,

ξηρασιών και πυρκαγιών,

πλημμυρών και καταιγίδων,

απώλειας βιοποικιλότητας,

και ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ,σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει ήδη αυξηθεί κατά 1,4°C.