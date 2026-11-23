Σε τροχιά μετασχηματισμού και ενίσχυσης της θέσης της στην ελληνική τραπεζική αγορά τοποθετεί την CrediaBank η UBS, η οποία ξεκινά την κάλυψη της τράπεζας με σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο τα 1,18 ευρώ.

Ο ελβετικός οίκος βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου (άνω του 28% βάσει του κλεισίματος στα €0,92) με καταλύτες την οργανική ανάπτυξη, την ενσωμάτωση της Ευρώπης και κυρίως την εξαγορά της HSBC Malta.

Ειδικότερα, η πρώτη ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η CrediaBank προέκυψε από τη συγχώνευση των Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας και βρίσκεται σε ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο, αλλά και την κεφαλαιακή ενίσχυση που προκύπτει από τη συγχώνευση με την Ευρώπη. Μια εξέλιξη που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Το βασικό επενδυτικό επιχείρημα της UBS στηρίζεται στη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας που αναμένεται να αρχίσει να αποτυπώνεται στα αποτελέσματα από το 2027 και να αποκτήσει πλήρη δυναμική από το 2028.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, τα κέρδη της CrediaBank αναμένεται να αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 43% την περίοδο 2025-2030. Παράλληλα, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) προβλέπεται να ενισχυθεί από περίπου 6% το 2025 σε επίπεδα κοντά στο 21% έως το 2030.

Η UBS αποδίδει τη δυναμική αυτή στην αναδιάρθρωση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής βάσης κόστους, στην επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης (+45% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2026) καθώς και στις συνέργειες από τις εταιρικές συναλλαγές των τελευταίων ετών.

Ειδικότερα, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ευρώπη (τέταρτο τρίμηνο 2026) και η ενσωμάτωση της HSBC Malta (δεύτερο τρίμηνο του 2027) εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν συνδυαστικά, με το μεγαλύτερο όφελος να αποτυπώνεται στην κερδοφορία από το 2028.

Η UBS προβλέπει μάλιστα ότι η CrediaBank θα διατηρεί δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 15,2% το 2030, ακόμη και με την προοπτική διανομής μερίσματος που θα αντιστοιχεί στο 30% των κερδών από το 2028.

Η HSBC Malta δεν αποτιμάται πλήρως ακόμα

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση της UBS έχει η εξαγορά της HSBC Malta, την οποία χαρακτηρίζει ελκυστική συναλλαγή, οι προοπτικές της οποίας δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί πλήρως από την αγορά.

Ο ελβετικός οίκος θεωρεί ότι η απόκτηση της τραπεζικής δραστηριότητας της HSBC στη Μάλτα, σε τίμημα σημαντικά χαμηλότερο από την ενσώματη καθαρή αξία (TNAV), δημιουργεί άμεσο κεφαλαιακό όφελος μέσω της αρνητικής υπεραξίας (negative goodwill). Παράλληλα, η συναλλαγή προσφέρει στην CrediaBank μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, γεωγραφική διαφοροποίηση, ενίσχυση της παρουσίας στη λιανική τραπεζική και πρόσβαση σε μια βάση καταθέσεων όψεως χαμηλού κόστους.

Η UBS εντοπίζει δυνατότητες επιτάχυνσης της πιστωτικής επέκτασης, βελτίωσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM) μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ισολογισμού και αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας.

Χαμηλή βάση κόστους χρηματοδότησης της HSBC Malta

Θετικά λειτουργεί επίσης η χαμηλή βάση κόστους χρηματοδότησης της HSBC Malta με τις πιθανές συνέργειες με την CrediaBank, οι οποίες, όπως διευκρινίζει, δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί ούτε στις δικές της εκτιμήσεις ούτε στις προβλέψεις της αγοράς.

Κάτι που αφήνει ανοιχτό ένα επιπλέον περιθώριο θετικής έκπληξης.

Discount στην αποτίμηση και περιθώρια επαναξιολόγησης

Σε επίπεδο αποτίμησης, η UBS χρησιμοποιεί ένα μοντέλο Gordon Growth δύο σταδίων, προσαρμοσμένο για τα κεφάλαια, υιοθετώντας ως παραδοχή μια βιώσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) της τάξης του 21%.

Με βάση τις εκτιμήσεις της, ο δείκτης P/E της CrediaBank υποχωρεί στις 7,7 φορές έως το 2028, διαμορφώνοντας discount περί του 9% έναντι των ελληνικών τραπεζών. Αντίστοιχα, ο δείκτης P/TNAV εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στις 1,4 φορές, σε συνδυασμό με ROTE 18,7% για το ίδιο έτος, μια σχέση που αξιολογείται ως σχετικά ελκυστική.