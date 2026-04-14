Credia Bank: Στο 40,73% τα ποσοστά της Thrivest και στο 29, 36% του Υπερταμείου

Η Credia Bank γνωστοποίησε ότι, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 29.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της γνωστοποίησης που έλαβε την 07.04.2026 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε (εφεξής «Ε.Ε.ΣΥ.Π.») και της γνωστοποίησης που έλαβε την 08.04.2026 από την εταιρεία Thrivest Holding Ltd, μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 375.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης, κατά την 08.04.2026:

Το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Ε.Ε.ΣΥ.Π. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 29,36%, το οποίο αντιστοιχεί σε 585.074.648 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.993.012.407 ενώ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 36,16%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 585.074.648 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 1.618.012.407. Το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Thrivest Holding Ltd. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 40,73%, το οποίο αντιστοιχεί σε 811.789.871 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.993.012.407 ενώ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 50,17%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 811.789.871 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 1.618.012.407.