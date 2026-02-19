CrediaBank: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16/3 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 300 εκατ. ευρώ

Καλούνται οι κάτοχοι κοινών μετοχών της «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 16/03/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο κτίριο διοίκησης της Τράπεζας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 109-111 (ισόγειο), Αθήνα, είτε με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, να αποφασίσουν για:

1. Tην Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας.

2. Ανάκληση των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Χορήγηση νέας εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό:

3. (α) την άντληση νέων κεφαλαίων ποσού έως €300.000.000 και (β) την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

4. Λοιπά Θέματα-Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται να συμμετάσχουν σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24/03/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο κτίριο διοίκησης της Τράπεζας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 109-111 (ισόγειο), Αθήνα, είτε με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την 11/03/2026 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ’ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ΄ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν η τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης.