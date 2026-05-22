CrediaBank: Ισχυρά αποτελέσματα το 2026 από τη Γενική Συνέλευση - Νέα εποχή ανάπτυξης

«Η σημερινή συνεδρίαση μας βρίσκει σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για το διεθνές και εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα, καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές αβεβαιότητες, μεταβλητότητα στις αγορές, πιέσεις στο κόστος χρήματος, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και παράλληλα ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις σε όλους τους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, στην CrediaBank όχι μόνο διατηρούμε τη σταθερή ανοδική μας πορεία, αλλά ενισχύουμε περαιτέρω τη θέση μας, εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών, των μετόχων και της κοινωνίας. Με στρατηγική προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κεφαλαιακή θωράκιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προχωρούμε με συνέπεια στην επόμενη φάση εξωστρέφειας και τους στρατηγικούς μας στόχους, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο ανθεκτικό, ευέλικτο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Η σημερινή μας θέση είναι αποτέλεσμα μιας διαδρομής μετασχηματισμού που διήρκησε 3 χρόνια. Ειδικά το 2025, ήταν μια χρονιά επανεκκίνησης με τολμηρές στρατηγικές κινήσεις και πολλά επιτεύγματα εντός και εκτός συνόρων: Από τη νέα μας επωνυμία και τη λειτουργική ενοποίηση, έως το νέο concept καταστημάτων, την εξαγορά της HSBC Malta και τη στρατηγική συνεργασία με την Euronet στον τομέα καρτών, πληρωμών και ΑΤΜ, το 2025 ήταν η αρχή για την εδραίωση μας σε μια νέα θέση στο τραπεζικό σύστημα.

Ανασυνταχθήκαμε και ξεκινήσαμε από την αρχή, δημιουργώντας μια νέα τράπεζα, με αναβαθμισμένα μεγέθη, σταθερά ανοδική κερδοφορία, υψηλή ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια και διεθνείς προοπτικές.

Οικονομικά αποτελέσματα 2025

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν τη συνεχώς ανοδική πορεία της Τράπεζας σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στην έως τώρα πορεία μας με €82,5 εκατ., αυξημένα κατά 88% σε ετήσια βάση.

Η χρονιά έκλεισε με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,1 δις αυξάνοντας το ενήμερο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας κατά 37%, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς. Παράλληλα ενισχύθηκαν οι καταθέσεις της Τράπεζας ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπερέβη τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις παρά τη σημαντική πιστωτική επέκταση, μετά και την επιτυχή έκδοση των 2 υβριδικών ομολόγων ΑΤ1 και Tier2 συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ και την ολοκλήρωση συνθετικής τιτλοποίησης Περσέας ΙΙ ύψους 0,5 δις. ευρώ, με σκοπό την βέλτιστη χρήση των κεφαλαίων μας.

Είσοδος στην αγορά της Μάλτας

Παράλληλα με την ενίσχυση της θέσης μας στην Ελλάδα, τον περασμένο Δεκέμβριο επισφραγίστηκε η πρώτη μας διεθνής κίνηση επέκτασης σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης με την συμφωνία για την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας - μια συναλλαγή που μόλις ολοκληρωθεί, θα διπλασιάσει το σύνολο των μεγεθών μας.

Η είσοδος στη μαλτέζικη αγορά δεν είναι απλώς μια κίνηση μεγέθυνσης, αλλά μια συνειδητή επιλογή γεωγραφικής και επιχειρηματικής διαφοροποίησης, με την τοποθέτησή μας στη 2η μεγαλύτερη Τράπεζα της χώρας.

Η HSBC Malta παρουσίασε υγιή οικονομικά αποτελέσματα το 2025, με δάνεια ύψους 2,8 δισ. ευρώ και καταθέσεις 6,5 δισ. ευρώ και κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 109 εκατ. ευρώ, ενώ ο λόγος δανείων προς καταθέσεις ανήλθε στο 42% και ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό 24,1%.

Πρόκειται για μια Τράπεζα που απολαμβάνει ήδη σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, αν και επί σειρά ετών λειτουργεί σε φάση αποεπένδυσης από τον τωρινό μέτοχο. Ο στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις ήδη υπάρχουσες ισχυρές σχέσεις με όλο το εύρος της πελατειακής βάσης, εισάγοντας νέα προϊόντα στη λιανική, αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές και λύσεις προς τους πελάτες, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουμε στην διείσδυση στην επιχειρηματική τραπεζική χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία που φέρνουμε από κλάδους «αιχμής» από την Ελλάδα, όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι υποδομές, η ενέργεια, το εμπόριο και η μεταποίηση.

Η συναλλαγή αυτή μας δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα σε παράλληλη αξιοποίηση προϊόντων και τεχνογνωσίας, συνέργειες χρηματοδότησης καθώς και βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Το μοντέλο της CrediaBank που βασίζεται στην επιχειρηματική τραπεζική συνδυάζεται ιδανικά με τη λιανική τραπεζική δραστηριότητα της HSBC Malta, καθώς και με τις πλατφόρμες της με τις θυγατρικές της Τράπεζας στον τομέα του wealth/ asset management και του insurance/bancassurance.

Δημιουργούμε έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό όμιλο — την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στη Μάλτα. Σε επίπεδο αριθμών, η εξαγορά της HSBC Μάλτας, εφόσον ολοκληρωθεί μετά τις εποπτικές εγκρίσεις, διπλασιάζει και διαμορφώνει τα Pro forma ενοποιημένα μεγέθη μας για το 2025 ως εξής:

€16,4 δισ. Συνολικό Ενεργητικό

€13,3 δισ. Καταθέσεις

€7,2 δις. Δάνεια μετά από προβλέψεις

€445 εκατ. Συνολικά Έσοδα

~ €1,2 δις Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια (Tangible Book Value), ενδεικτικά σε ενοποιημένη βάση pro forma για το 2026, συμπεριλαμβάνοντας και την πρόσφατη ΑΜΚ

Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο ως προς τη σύνθεσή τους όσο και γεωγραφικά, αποτελεί θεμελιώδες πλεονέκτημα στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το 2026, ξεκίνησε για εμάς με πολλά έργα σε εξέλιξη αλλά με έναν σημαντικό επιχειρηματικό στόχο, την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 300 εκατομμυρίων ευρώ που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με το αναπτυξιακό μας σχέδιο, θωρακίζοντας παράλληλα την Τράπεζα έναντι κάθε κραδασμού.

Η προετοιμασία της ΑΜΚ έγινε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, στο ξέσπασμα μιας ακόμα γεωπολιτικής κρίσης που δημιούργησε αστάθεια στις αγορές. Με ιδιαίτερη προσοχή, συνέπεια και σκληρή δουλειά η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, κάτι που έχει διπλάσια αξία στη συγκεκριμένη συγκυρία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με υπερκάλυψη που σχεδόν έφτασε τις 4 φορές, με προσφορά άνω των 1,1 δις ευρώ και τη συμμετοχή υψηλού κύρους θεσμικών επενδυτών τόσο από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και περισσότερων από 7.000 ιδιωτών, επιβεβαιώνει στην πράξη την αναγνώριση της αγοράς στη μέχρι τώρα πορεία μας, αλλά και την εμπιστοσύνη στη στρατηγική μας.

Η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών για πρώτη φορά στην ιστορία της Τράπεζας όπου κατανεμήθηκε το 80% της συνολικής ζήτησης αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Τράπεζα αλλά και στη σταθερότητα και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού κλάδου εν γένει.

Με την ολοκλήρωση της Αύξησης, και παρά την ισχυρή πιστωτική επέκταση του 1ου τριμήνου του 2026, ο δείκτης CET1, pro forma διαμορφώθηκε στο 16,6% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (TCR) διαμορφώθηκε στο 22,4%, σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο του κλάδου.

Οικονομικά αποτελέσματα 2026

Τα μεγέθη του Ά τριμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την προσήλωσή μας στην υλοποίηση των στόχων που θέσαμε, καταγράφοντας την καλύτερη έως σήμερα επίδοση στην ιστορία της Τράπεζας.

Βελτιώσαμε όλους τους λειτουργικούς δείκτες της Τράπεζας, με τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων να σημειώνουν νέο ιστορικό υψηλό και διαμορφώθηκαν στα €24,1 εκατ., με άνοδο 26% σε ετήσια βάση

Οι νέες εκταμιεύσεις του Ομίλου άγγιξαν τα €964 εκατ. (+43% σε ετήσια βάση), με το 41% των εκταμιεύσεων να διοχετεύεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή και διαμορφώθηκε στα €459 εκατ. στο Α΄ τρίμηνο 2026 (+97% σε ετήσια βάση) έναντι €257 εκατ. (+78% σε τριμηνιαία βάση) στο Δ΄ τρίμηνο 2025, δίνοντας τον ρυθμό για την επίτευξη του ετήσιου στρατηγικού στόχου, αυξάνοντας περαιτέρω τη διείσδυσή στο υγιές κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.

Ως αποτέλεσμα αυτού, οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €4,9 δισ. (με άνοδο 40% σε ετήσια βάση), με πενταπλάσιο ετήσιο ρυθμό αύξησης από τον ρυθμό αύξησης των χορηγήσεων του τραπεζικού συστήματος, βάσει των διαθέσιμων συγκριτικών στοιχείων, αποδεικνύοντας την νέα δυναμική του Ομίλου.

Οι χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 28% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης των στεγαστικών δανείων και των δανείων προς τις μικρές επιχειρήσεις.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 28% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €46,8 εκατ., λόγω της πιστωτικής επέκτασης.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €11,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 55% σε ετήσια βάση, ενισχυμένα από τις ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων και το Bancassurance.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα €6,8 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 14% σε ετήσια βάση, με τον ρυθμό αύξησης να είναι πολύ υψηλότερος (2,5x) από τον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος.

Η ανάπτυξη μας όμως ξεπερνά τους αριθμούς.

Το στοίχημα μας είναι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Με προτεραιότητα την άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση των πελατών τους, εξελίσσουμε καθημερινά την εμπειρία από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα και σχεδιάζουμε προϊόντα για κάθε ανάγκη.

Καταστήματα νέας εμπειρίας

Μετά τη λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών μας συστημάτων που, παρά τις προκλήσεις της, εξασφάλισε μια ενιαία και αναβαθμισμένη εμπειρία για όλους τους πελάτες μας, δημιουργήσαμε ένα νέο concept καταστημάτων – τα καταστήματα Νέας Εμπειρίας. Χώροι φιλόξενοι και προσβάσιμοι σε όλους, που συνδυάζουν την ανθρώπινη διάδραση με την τεχνολογία. Είμαστε η πρώτη τράπεζα που τα καταστήματα μας περιμένουν καθημερινά τους πελάτες μας χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, ενώ η τηλεφωνική υπηρεσία CrediaConnect βρίσκεται στη διάθεσή τους με διευρυμένο ωράριο. Ήδη καταστήματά μας στην Σκουφά και την Πανεπιστημίου στην Αττική, το Ηράκλειο Κρήτης, την Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Καλαμάτα έχουν μεταμορφωθεί και το πλάνο αναμόρφωσης των καταστημάτων μας σε όλη την Ελλάδα συνεχίζεται με στόχο έως το τέλος της χρονιάς να έχουμε αναμορφώσει το 40% του δικτύου και επόμενο το κατάστημα Τρίπολης.

Το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Euronet, διαθέτουμε ήδη από τον Ιούλιο του 2025 το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ πανελλαδικά με περισσότερα από 2.500 σημεία ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με μηδενική προμήθεια για τους πελάτες μας. Πέρα από την πρόσβαση αυτή, με τη διεθνή τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές υποδομές της Euronet, αναβαθμίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια της διαχείρισης και επεξεργασίας συναλλαγών, έκδοσης χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών, ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού για όλους τους πελάτες μας.

Προϊόντα

Πέρα από την εμπειρία που θέλουμε να προσφέρουμε, στηρίζουμε κάθε τραπεζική ανάγκη με προϊόντα διαφοροποιημένα από αυτά της υπόλοιπης αγοράς.

Δημιουργήσαμε μια σειρά με λύσεις στεγαστικών, καταθετικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων αμοιβαίων κεφαλαίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Προθεσμιακή CrediaBank Prime με επιτόκιο 1,80% υψηλής απόδοσης αλλά και ο πρόσφατος Λογαριασμός Ταμιευτηρίου CrediaBank Prime Savings που συνδυάζει υψηλό επιτόκιο 1,15%, με ελεύθερη πρόσβαση στο κεφάλαιο – ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ.

Η πραγματική οικονομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η προτεραιότητα μας. Γι’ αυτό και είμαστε δίπλα τους συμμετέχοντας σε συγχρηματοδοτούμενα και εγγυοδοτικά προγράμματα όπως ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, InvestEU, ΕΣΠΑ, Επιχειρώ Πράσινα στην Κρήτη κ.α, και λειτουργώντας όχι μόνο ως χρηματοδότες που διευκολύνουν τη ρευστότητα αλλά και ως σύμβουλοι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Παράλληλα, προϊόντα όπως το κεφάλαιο κίνησης POS, προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες και πρόσβαση σε άμεση χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ εμπλουτίζουμε το πορτφόλιο μας με υπηρεσίες που ξεπερνούν τη χρηματοδότηση και προσφέρουν στους πελάτες μας ένα οικοσύστημα συνεργειών που τους διευκολύνει – από την αναζήτηση ακινήτων μέσω της πλατφόρμας askwire έως την καθοδήγηση στη διαδικασία ESG πιστοποίησης επιχειρήσεων.

Πρόσφατα, αναγνωρίζοντας την τεράστια αξία των τουριστικών επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία, δημιουργήσαμε μια παλέτα λύσεων «5 αστέρων» ειδικά για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κάναμε μια στρατηγική κίνηση εισόδου στον αγροδιατροφικό τομέα, πολύτιμο πυλώνα επιχειρηματικότητας για τη χώρα μας, με χρηματοδοτικές λύσεις για τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Παρουσιάσαμε μια σειρά προϊόντων αμοιβαίων κεφαλαίων ως εναλλακτική μορφή επένδυσης σε συνεργασία με διεθνείς επενδυτικούς οίκους όπως BlackRock και JP Morgan και ελληνικούς εγνωσμένης αξίας όπως η TRITON, Alpha Trust, Allianz και 3Κ, με δυνατότητα τοποθέτησης σε ελληνικά και διεθνή, εταιρικά και κρατικά ομόλογα, υψηλής φερεγγυότητας και χαμηλού ρίσκου, με τα κεφάλαια υπό διαχείριση το 2025 να ξεπερνούν τα €830 εκατ.

Συνεχίσαμε τη διείσδυση και στους τομείς του Investment Banking, με παρουσία σε αναδοχές έκδοσης ομολόγων πελατών μας.

Παράλληλα, η πρόοδος μας στον τομέα της ναυτιλίας συνεχίστηκε. Μετά τη διάκριση μας ως Shipping Financier of the Year στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2025, στην πρόσφατη Petrofin Bank Research, διακριθήκαμε ως #1 στην ανάπτυξη ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση +134,45%κ και #1 μεταξύ όλων των τραπεζών που χρηματοδοτούν την ελληνική ναυτιλία — εγχώριων και διεθνών — ως προς το ποσοστό Sustainability-Linked Loans, τα οποία αντιστοιχούν στο 42,4% του ναυτιλιακού μας χαρτοφυλακίου.

Συνέργειες

Για εμάς, η ανάπτυξη επιτυγχάνεται με συνέργειες.

Για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο, συνεργαζόμαστε θεσμούς και κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα ώστε να συνδημιουργήσουμε το μέλλον. Το 2025 συνάψαμε Μνημόνια Συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη:

- με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης των τοπικών επιχειρήσεων

- το Κέντρο UNESCO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυσης της ορθής διαχείρισης των υδάτων

- το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την ενίσχυση της τεχνολογικής αριστείας μας

- το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα στην Κρήτη

- την Περιφέρεια Κρήτης για την προβολή του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού

Μετασχηματισμός εκ των έσω

Η εξέλιξη όμως ξεκινά από μέσα.

Έχοντας ολοκληρώσει την λειτουργική ενοποίηση και με το rebranding των καταστημάτων μας σε εξέλιξη, το 2026 προχωράμε ακάθεκτοι στην υλοποίηση του ολιστικού ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας. Στόχος μας είναι εντός του 2026 να δώσουμε ένα νέο ψηφιακό αποτύπωμα στους πελάτες μας με νέες εφαρμογές στο mobile και internet, νέα ψηφιακά προϊόντα και παράλληλα εσωτερικές αυτοματοποιήσεις. Με το έργο επιχειρησιακής αριστείας, στοχεύουμε στη συνεχή απλοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη σε όλα τα κανάλια και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας όλων των μονάδων της Τράπεζας.

ESG

Παράλληλα, συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύοντας περαιτέρω την ενσωμάτωση των αρχών ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο, στις δομές διακυβέρνησης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έχοντας καταρτήσει Πολιτική Βιωσιμότητας και το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης, διασφαλίζουμε την ευθυγράμμιση των εταιρικών πρακτικών διακυβέρνησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και τις διεθνείς πρακτικές. Σε λειτουργικό επίπεδο, υλοποιούμε δράσεις που υποστηρίζουν την ισότιμη εξυπηρέτηση των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των καταστημάτων νέας γενιάς με ενσωμάτωση προδιαγραφών προσβασιμότητας και συμπεριληπτικής τραπεζικής. Πρόσφατα, ανανεώσαμε τη συμμετοχή μας στην Χάρτα Διαφορετικότητας και ενταχθήκαμε στο UN Global Compact των Ηνωμένων Εθνών, ενώ στηρίξαμε για 2η χρονιά τον πρωτογενή τομέα με όρους βιωσιμότητας μέσω του Οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Διατηρούμε ως προτεραιότητα στην εμβάθυνση της αξιολόγησης κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και στην προώθηση πρακτικών που υποστηρίζουν τη σταδιακή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λειτουργιών του.

Παράλληλα, η CrediaBank συνεχίζει να κατευθύνει τη δραστηριότητά της προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση, υποστηρίζοντας επενδύσεις που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Κοινωνική προσφορά

Ταυτόχρονα, ως ένας ζωντανός οργανισμός, έχουμε επιλέξει να είμαστε κοινωνικά ενεργοί με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον και βασικούς πυλώνες δράσης την Υγεία και τον Πολιτισμό.

Το 2025 στηρίξαμε 12 Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς με κοινό άξονα την Υγεία, μέσω δωρεών και χορηγιών αλλά και με ενεργή εθελοντική συμμετοχή των ανθρώπων μας και συνεχίζουμε και φέτος το έργο μας στηρίζοντας το ΕΚΑΒ αλλά και φορείς πολιτισμού όπως η Ελληνική Λυρική Σκηνή και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Από την αρχή της χρονιάς, βρισκόμαστε στο πλευρό σπουδαίων Ελλήνων αθλητών που μας κάνουν περήφανους υπερβαίνοντας προσδοκίες και στερεότυπα. Ο Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής, η Πρωταθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη, ο Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών και η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery δεν είναι απλώς πρωταθλητές. Είναι παραδείγματα ήθους, ομαδικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και εκφράζουν την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον για ένα καλύτερο μέλλον.

Θέλουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται σκληρά για να πετύχει τον στόχο του, να είμαστε η ομάδα – και όχι μόνο η τράπεζα - στην οποία μπορεί να βασιστεί.

Η ομάδα μας είναι η δύναμή μας

Στην CrediaBank, η ομάδα είναι η δύναμή μας.

Μετά τον επανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής που απαιτούσε η συγχώνευση, φροντίζουμε να διατηρούμε ένα συμπεριληπτικό, ασφαλές, εργασιακό περιβάλλον, που ενθαρρύνει τον διάλογο και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων κάθε εργαζόμενου. Κεντροποιήσαμε και ψηφιοποιήσαμε διαδικασίες, έχοντας πάντα τους ανθρώπους μας ως προτεραιότητα, υιοθετήσαμε πρακτικές και προγράμματα αξιολόγησης και ανάπτυξης απόδοσης, ενώ παράλληλα επενδύσαμε στην εκπαίδευση, την υγεία, την ευημερία και την ασφάλεια της ομάδας μας. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τα δύο πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποίησης με τη μορφή mini-MBA που υλοποιήσαμε φέτος για τους 140 Relationship Managers (RMs) του δικτύου καταστημάτων της, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την PwC Academy για τους Small Business Relationship Managers και την Franklin Templeton για τους RMs που διαχειρίζονται την περιουσία πελατών του private banking Cobalt της CrediaBank.

Για όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, αλλά και για όλους τους υψηλούς και απαιτητικούς στόχους που κάθε μέρα θέτουμε θέλω να πω από καρδιάς ένα μεγάλο ειλικρινές «ευχαριστώ» σε όλη την ομάδα της CrediaBank, σε κάθε τμήμα και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και επιθυμία και δέσμευση δική μου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είναι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα να γίνονται συμμέτοχοι στην επιτυχία συμμετέχοντας στα κέρδη που οι ίδιοι συντελούν στο να επιτύχουμε, πάντα με διαφάνεια όμως και αξιοκρατία.

Στρατηγική 2026

Το 2026 θα είναι για εμάς μια χρονιά εδραίωσης. Η επόμενη μέρα, μάς βρίσκει έτοιμους με ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας, που ήδη υλοποιούμε και βασίζεται σε 4 πυλώνες:

Πρώτος πυλώνας είναι η Περαιτέρω Διεύρυνση Μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα. Αυξάνουμε το μερίδιο μας σε κάθε κλάδο και μέγεθος εταιριών που κρίνουμε ως υψηλής αποδοτικότητας, με προτεραιότητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στρατηγική είναι να αναπτυσσόμαστε με βιώσιμη κερδοφορία, με συνετές πολιτικές τιμολόγησης και πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι αποδόσεις μας είναι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.

Δεύτερος πυλώνας είναι η Επιτάχυνση της δυναμικής μας στη Μάλτα. Στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2027, η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί, μετά τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις και την μετάπτωση όλων των λειτουργικών συστημάτων. Η προετοιμασία για την ενσωμάτωση της HSBC Malta έχει ξεκινήσει ήδη με πυρετώδεις ρυθμούς. Η κανονιστική διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί, ενώ ο διάλογος με τις εποπτικές αρχές βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, όλες οι εργασίες για τη διαμόρφωση του προϊοντικού πορτφολίου με την εισαγωγή νέων προϊόντων λιανικής και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μας στην επιχειρηματική τραπεζική και ο επανασχεδιασμός των τεχνολογικών υποδομών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Τράπεζας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τρίτος πυλώνας είναι ο Ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση συνεργειών. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους €60 εκατ., το οποίο στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες μας όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία πελάτη και να δημιουργηθούν πρόσθετες λειτουργικότητες που θα εξορθολογήσουν το κόστος μας. Το νέο μας e-banking & mobile banking επανασχεδιάζονται παράλληλα με το website μας ώστε να είναι διαθέσιμα στους πελάτες μας στο 4ο τρίμηνο του έτους.

Τελευταίος πυλώνας, είναι η Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών. Πριν λίγες μέρες, ανακοινώσαμε την εξαγορά του 70% της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.ΠΕ.Υ., μιας από τις ιστορικότερες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για επέκταση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας, και της ενίσχυσης διαφοροποίησης των πηγών των εσόδων από προμήθειες. Εντάσσοντας έναν συνεργάτη με τέτοια τεχνογνωσία στην Τράπεζα, διευρύνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ και η ίδια η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ θα μπορέσει να επωφεληθεί από την πρόσβαση στο πελατολόγιο της τράπεζας.

Παράλληλα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ανακοινώνω μια στρατηγικά σημαντική συναλλαγή για την CrediaBank, έχοντας υπογράψει δεσμευτικό προσύμφωνο για την εξαγορά της Ευρώπη, μιας ιδιαίτερα ποιοτικής και ταχέως αναπτυσσόμενης ασφαλιστικής πλατφόρμας στην Ελλάδα.

Ας ξεκινήσω με ορισμένα βασικά στοιχεία για την Ευρώπη.

Πρόκειται για ένα αρκετά σπάνιο asset στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μιας και δεν υπάρχουν πολλοί ισχυροί και αξιόπιστοι παίκτες σε κλίμακα με την Ευρώπη να ξεχωρίζει σαφώς σε αυτό το επίπεδο. Ιδιαίτερo είναι και το πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο της συνδυάζοντας underwriting και brokerage και καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου της ασφάλισης. Αυτό την καθιστά διαφοροποιημένη, ειδικά σε μια αγορά που παραμένει σχετικά κατακερματισμένη. Η Ευρώπη διαθέτει επίσης ηγετική θέση στην ασφάλιση περιουσίας, που αποτελεί έναν βασικό και ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο κλάδο και επιπλέον, είναι μία από τις μόλις δύο ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα που μπορούν να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, γεγονός που αναδεικνύει τη δύναμη και τη θέση του οργανισμού στην αγορά.

Παράλληλα, πρόκειται για μια σύγχρονη πλατφόρμα με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, ισχυρές εκτελεστικές δυνατότητες και σημαντική χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα. Για παράδειγμα, ο δείκτης φερεγγυότητας ανέρχεται περίπου στο 367% στο επίπεδο της Holding, κάτι που παρέχει μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά τη σταθερότητα του ισολογισμού και την ικανότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Κοιτάζοντας μπροστά, το προφίλ ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να αυξηθούν από περίπου €20 εκατ. το 2026 σε περίπου €45 εκατ. έως το 2028, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών. Συνολικά, πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία σε μια αναπτυσσόμενη αγορά, όπου τέτοιου είδους ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά.

Γιατί τώρα;

Η χρονική συγκυρία είναι απολύτως στοχευμένη. Μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. μέσα στη χρονιά, βρισκόμαστε σε σαφώς ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες όπως αυτή – όχι απλώς για να επενδύσουμε κεφάλαια, αλλά για να υλοποιήσουμε τη στρατηγική που έχουμε παρουσιάσει στο πλαίσιο της ΑΜΚ.

Επιπλέον, η συναλλαγή αυτή ενισχύει ουσιαστικά τον κεφαλαιακό μας δείκτη κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, γεγονός που προσθέτει ξεκάθαρα αξία από άποψη κεφαλαιακής επάρκειας και καθιστά την συναλλαγή αυτοχρηματοδοτούμενη.

Ταυτόχρονα, επιταχύνουμε τη μετάβασή μας προς πιο διαφοροποιημένα έσοδα που προέρχονται από προμήθειες κάτι που συνάδει με την πρόσφατη εξαγορά της Παντελάκης Χρηματιστηριακής. Η συναλλαγή, λοιπόν, αποτελεί ένα ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, η Ευρώπη έχει επιδείξει πολύ ισχυρές επιδόσεις. Έχει ενισχύσει τον ισολογισμό της, έχει βελτιστοποιήσει τη κεφαλαιακή δομή της και έχει επεκτείνει την πλατφόρμα της τόσο οργανικά όσο και μέσω του κλάδου του brokerage και στοχευμένων εξαγορών. Συνεπώς, εισέρχεται σε αυτή τη συμφωνία από ισχυρή θέση.

Το ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς είναι επίσης ευνοϊκό. Η διείσδυση της ασφάλισης στην Ελλάδα παραμένει σχετικά χαμηλή, γεγονός που δημιουργεί διαρθρωτικές προοπτικές ανάπτυξης, ενώ ο αριθμός των μεγάλων παικτών παραμένει περιορισμένος. Συνολικά, πρόκειται για μια σωστή ευκαιρία τη σωστή στιγμή και για τις δύο πλευρές.

Και με αυτό τον τρόπο φτάνουμε στη στρατηγική λογική της συναλλαγής.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά συμπληρωματικό συνδυασμό εταιριών. Η Ευρώπη φέρνει βαθιά τεχνογνωσία στον ασφαλιστικό τομέα – underwriting, brokerage και ευρύ φάσμα προϊόντων. Από την πλευρά μας, διαθέτουμε πανελλαδικό δίκτυο διανομής, ισχυρά ψηφιακά κανάλια και μια μεγάλη και συνεχώς αναπτυσσόμενη πελατειακή βάση.

Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων δημιουργεί μια πλήρως καθετοποιημένη bancassurance πλατφόρμα τα οφέλη της οποίας είναι ξεκάθαρα:

Πρώτον, οδηγεί σε διαρθρωτική αύξηση των εσόδων από προμήθειες, βελτιώνοντας την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των εσόδων μας. Παράλληλα, αυξάνει τα έσοδα ανά πελάτη και ενισχύει τη δέσμευση και την πιστότητα των πελατών.

Δεύτερον, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες (cross-selling) μέσω της υφιστάμενης πελατειακής μας βάσης.

Τρίτον, από πλευράς αποδοτικότητας, το μοντέλο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς αξιοποιούμε την υπάρχουσα υποδομή μας με χαμηλό οριακό κόστος, επωφελούμενοι από οικονομίες κλίμακας και λειτουργική μόχλευση.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η αξιακή μας πρόταση προς τους πελάτες μιας και θα μπορούμε να προσφέρουμε πιο ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές λύσεις, να ισχυροποιήσουμε τις σχέσεις μας μαζί τους και να καταστήσουμε την CrediaBank βασικό χρηματοοικονομικό τους συνεργάτη.

Τέλος, σε επίπεδο χρηματοοικονομικών μεγεθών, πρόκειται για μια ξεκάθαρα επικερδούσα συναλλαγή. Αναμένουμε περίπου 8% αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) έως το 2028, διψήφια απόδοση επένδυσης και, όπως ανέφερα, ενίσχυση του κεφαλαιακού δείκτη κατά πάνω από 100 μονάδες βάσης.

Συνολικά, πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να επιταχύνουμε τη στρατηγική μας, να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό μας μείγμα και να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία για τους μετόχους μας.

Οι στόχοι μας είναι υψηλοί αλλά όχι ακατόρθωτοι.

Μακροπρόθεσμα, το χαρτοφυλάκιο δανείων μας θα ξεπερνά τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 3%.

Ο επαναλαμβανόμενος δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 35% περίπου μακροπρόθεσμα.

Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μερίσματα, θα προσεγγίσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ μακροπρόθεσμα.

Πλέον αυτών, αναμένουμε:

Επαναλαμβανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) με μεσοπρόθεσμο στόχο >17% και μακροπρόθεσμο στόχο >18%

Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη: μεσοπρόθεσμα άνω των €225 εκατ. και μακροπρόθεσμα άνω των €325 εκατ.