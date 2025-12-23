CrediaBank: Οριστική συμφωνία για την εξαγορά του 70,03% της HSBC Bank Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ

Σε οριστική συμφωνία με την HSBC Continental Europe για την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 70,03% στην HSBC Bank Malta plc κατέληξε η Credia Bank (πρώην Attica Bank), όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια του Put Option Agreement που είχε υπογραφεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 και συνοδεύεται από συμφωνία συνεργασίας μεταξύ CrediaBank, HSBC Continental Europe και HSBC Bank Malta, η οποία ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των μερών έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής.



Η εξαγορά τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Διασφάλιση θέσεων εργασίας

Παράλληλα, η CrediaBank επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των υφιστάμενων συμβάσεων των εργαζομένων της HSBC Bank Malta για τουλάχιστον δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.



Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη τριμερής συμφωνία με την τράπεζα της Μάλτας και τον Σύλλογο Τραπεζοϋπαλλήλων Μάλτας (MUBE), η οποία προβλέπει την καταβολή συνολικών ex gratia αποζημιώσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα ποσά αυτά θα προέλθουν εν μέρει από την HBMT και εν μέρει από τον υφιστάμενο βασικό της μέτοχο.