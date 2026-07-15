CrediaBank: Placement 300 εκατομμύρια ευρώ από τη Thrivest - Στο 24% η συμμετοχή του βασικού μετόχου

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Σημαντική αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της CrediaBank καταγράφεται μετά την ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών (placement) που πραγματοποίησε ο βασικός μέτοχος της τράπεζας, Thrivest Holding Ltd.

Η CrediaBank ενημερώθηκε ότι η Thrivest μεταβίβασε 333.333.333 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB).

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank διαμορφώνεται στο 24%.

Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς στις 14 Ιουλίου 2026, ενώ η τράπεζα διευκρίνισε ότι δεν θα εισπράξει τίμημα από τη συναλλαγή, καθώς πρόκειται για μεταβίβαση μετοχών από υφιστάμενο μέτοχο.

Στη διαδικασία συμμετείχαν ως διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών οι UBS Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Euroxx και Pantelakis Securities.

Η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεστούν την υποχρέωση μη μεταβίβασης μετοχών (lock-up) της Thrivest, η οποία είχε προκύψει από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας νωρίτερα μέσα στο 2026.

Παράλληλα, η Thrivest δεσμεύτηκε να μην διαθέσει επιπλέον μετοχές της CrediaBank για διάστημα 90 ημερών, με τις συνήθεις εξαιρέσεις.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από διεθνή χαρτοφυλάκια

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε έπειτα από έντονο ενδιαφέρον διεθνών μακροπρόθεσμων επενδυτών (long-only), οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Η έρευνα αγοράς (wall-crossing) ανέδειξε ζήτηση που ξεπέρασε σημαντικά το μέγεθος της προσφοράς, με συμμετοχή και βασικών επενδυτών υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την ανακοίνωση της συναλλαγής και έκλεισε με πολλαπλάσια υπερκάλυψη.

Λόγω της ισχυρής ζήτησης, το μέγεθος της τοποθέτησης αυξήθηκε κατά 20%, από τα 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.

Ενισχύεται το free float της CrediaBank

Σύμφωνα με τα στοιχεία της συναλλαγής, το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές, ενισχύοντας τη διεθνή επενδυτική εικόνα της τράπεζας.

Παράλληλα, το placement αυξάνει την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει:

την ελκυστικότητα της μετοχής για μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια,

την εμπορευσιμότητα της μετοχής,

τη δυνατότητα ένταξης σε χρηματιστηριακούς δείκτες και αύξησης της στάθμισής της σε αυτούς.

Η αυξημένη παρουσία σε δείκτες μπορεί να οδηγήσει και σε εισροές κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια (passive fund inflows).

Παρά τη μεταβίβαση του 16,7% των μετοχών, η Thrivest παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της CrediaBank, με ποσοστό 24%.

Η εταιρεία επανέλαβε τη δέσμευσή της στην επένδυσή της στην τράπεζα, ενώ η ολοκλήρωση της τοποθέτησης εκτιμάται ότι απομακρύνει την αβεβαιότητα γύρω από τη μετοχή (overhang), δημιουργώντας πιο σταθερές συνθήκες για την επενδυτική της πορεία.