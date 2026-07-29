CrediaBank: Στα 7,8 εκατ. ευρώ η ενδιάμεση χρηματοδότηση για την επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

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Την υπογραφή Σύμβασης Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης (bridge finance) ύψους έως 7,8 εκατ. ευρώ και διάρκειας οκτώ μηνών με την Credia Bank S.A. ανακοίνωσε η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών στη Σάνη Χαλκιδικής.

Η ενδιάμεση χρηματοδότηση χορηγείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης και συμβασιοποιημένης κύριας χρηματοδοτικής δομής του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας για την ανάπτυξη «Αγροτουριστικού Χωριού με Συγκρότημα Τουριστικών Καταλυμάτων» και αποτελεί το επόμενο στάδιο εφαρμογής της.

Η αποδέσμευση των κεφαλαίων θα πραγματοποιείται σταδιακά, σε ποσοστό 80% επί των επιλέξιμων δαπανών, με παράλληλη συμμετοχή της εταιρείας κατά 20%.

Η διαδικασία θα γίνεται βάσει πιστοποίησης των τιμολογίων από τον ανεξάρτητο ελεγκτή Resolute Hellas, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη πρόδρομων κατασκευαστικών εργασιών, την τεχνική και εργοταξιακή προετοιμασία, καθώς και λοιπές επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, επιταχύνοντας τη μετάβαση στα επόμενα στάδια υλοποίησης.

Η κύρια χρηματοδοτική δομή περιλαμβάνει δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους 130.439.000 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενο δάνειο της Credia Bank ύψους 99.133.568 ευρώ.

Τα δύο δανειακά σκέλη συμβασιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου που υπογράφηκε στις 8 Μαΐου 2026. Η ενεργοποίηση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης βασίζεται στην προηγούμενη ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης των δύο βασικών δανειακών σκελών της επένδυσης.

Επένδυση 287 εκατ. ευρώ στη Σάνη

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» (Αίτηση Χρηματοδότησης υπ' αριθ. 107923/2026).

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 286.966.000 ευρώ, με την εγκεκριμένη χρηματοδοτική δομή να διαμορφώνεται ως εξής:

130.439.000 ευρώ (45,45%) από το Δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

99.133.568 ευρώ (34,55%) από το συγχρηματοδοτούμενο δάνειο της Credia Bank

57.393.432 ευρώ (20%) ως ίδια συμμετοχή της εταιρείας

Στις 8 Μαΐου 2026 υπεγράφη με την Credia Bank S.A. το Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 229.572.568 ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνονται το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 130.439.000 ευρώ και το συγχρηματοδοτούμενο τραπεζικό δάνειο, με τις προβλεπόμενες συμβατικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

«Προχωρούμε άμεσα στις πρόδρομες εργασίες»

Ο διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., Λεωνίδας Ζησιάδης, δήλωσε:

«Η υπογραφή της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ύψους έως 7,8 εκατ. ευρώ αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή της εγκεκριμένης και συμβασιοποιημένης χρηματοδοτικής δομής του έργου, η οποία περιλαμβάνει το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 130.439.000 ευρώ και το συγχρηματοδοτούμενο δάνειο της Credia Bank.

Τα νέα κεφάλαια μάς επιτρέπουν να προχωρήσουμε άμεσα στις πρόδρομες κατασκευαστικές και προπαρασκευαστικές εργασίες, διατηρώντας αυστηρά τον προγραμματισμό του έργου.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και χρηματοδοτική πειθαρχία την ανάπτυξη μιας επένδυσης στρατηγικής σημασίας για τη Χαλκιδική και τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, την τοπική οικονομία και την ευρύτερη περιοχή».