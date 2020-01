Χρυσές Σφαίρες 2020 - Οι νικητές: Σάρωσαν τα βραβεία Χοακίν Φίνιξ και Ταραντίνο [vid, pics]

Χρυσές Σφαίρες 2020 - Οι νικητές: Ολοκληρώθηκε η 77η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών, βραβεία που παραδοσιακά θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ, το βράδυ της Κυριακής, με τους Χοακίν Φίνιξ και Κουεντίν Ταραντίνο να είναι οι κερδισμένοι της βραδιάς. Στο Beverly Hilton Hotel στο Μπέβερλι Χιλς φιλοξενήθηκε για φέτος η απονομή των βραβείων της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλιγουντ με οικοδεσπότη για άλλη μια φορά- που και μάλλον θα είναι η τελευταία- όπως ο ίδιος δήλωσε πρόσφατα, Ρίκι Τζερβές. Με το Netflix που ενώ κυριαρχούσε στις υποψηφιότητες έχοντας συνολικά 34, μόνο η Λόρα Ντερν κατάφερε να κερδίσει το βραβείο «Β’ Γυναικείου ρόλου» σε δραματική ταινία για την «Ιστορία Γάμου».

Η μάχη επικεντρώθηκε στη δυναμική των Κουέντιν Ταραντίνο και Μάρτιν Σκορσέζε, ενώ ασταμάτητος φάνηκε πως ήταν ο «Joker» και ο Χοακίν Φίνιξ. Tο βραβείο «α’ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία» κέρδισε ο Τάρον Έγκερτον κέρδισε για την ταινία "Rocketman" στην οποία ενσαρκώνει τον Έλτον Τζον, νικώντας τον Λεονάρντο ντι Κάπριο που είχε προταθεί για το ίδιο βραβείο για την ταινία του Ταραντίνο. Καλύτερη κωμωδία αναδείχθηκε το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο. Ο Μπραντ Πιτ τιμήθηκε με το βραβείο «β’ ανδρικού ρόλου» για την ίδια ταινία.

This one's for Rick Dalton. Brad Pitt wins Best Supporting Actor, Motion Picture at The #GoldenGlobes . pic.twitter.com/0QK3TfomI1



Το «1917» του Σαμ Μέντες, ένα ιστορικό δράμα, της εποχής του Α' Παγκοσμίου πολέμου τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης δραματικής ταινίας και σκηνοθεσίας, κάτι που κανείς δεν περίμενε αφού είχε να αναμετρηθεί με τον Μάρτιν Σκορτσέζε και τον «Ιρλανδό» του. «Είναι μεγάλη έκπληξη», σχολίασε ο Μέντες, θέλω απλώς να πω ότι δεν υπάρχει κανένας σκηνοθέτης σε αυτή την αίθουσα, ούτε στον κόσμο που δεν βρίσκεται στη σκιά του Μάρτιν Σκορτσέζε», πρόσθεσε υπό το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων. Ενώ η αγαπημένη του Γιώργου Λάνθιμου, Ολίβια Κόλμαν κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τη σειρα «Crown».

Ο Έλληνας Τομ Χανκς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Σεσίλ Ντε Μίλ για την προσφορά του στο σινεμά.

There's no crying in baseball, but there is crying during acceptance speeches.



Tom Hanks receives the Cecil B. DeMille Award at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/gDBdZFabrU