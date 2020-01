Τζον Μπαλντεσάρι: Πέθανε στα 88 ο πρωτοπόρος εικαστικός που αμφισβήτησε την Υψηλή Τέχνη [vid]

Τζον Μπαλντεσάρι: Έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 88 ετών ο πρωτοπόρος εικαστικός που έδωσε έμφαση στις ιδέες έναντι των εικόνων.

Τζον Μπαλντεσάρι: Το θάνατό του, στο σπίτι του στην παραθαλάσσια συνοικία Βένις του Λος Άντζελες, επιβεβαίωσε η Virginia Gatelein, διευθύντρια του ατελιέ του και πρόεδρος του ιδρύματός του, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την αιτία θανάτου του. Ο Μπαλντεσάρι θεωρείται από τις ηγετικές μορφές του κινήματος της Εννοιολογίας (Conceptualism) καθώς έδωσε έμφαση στις ιδέες έναντι των εικόνων. Ωστόσο, «ο ευγενικός γίγαντας της εννοιολογικής τέχνης», όπως τον χαρακτήρισαν οι Los Angeles Times, μπόλιασε με χιούμορ τους αυστηρούς κανόνες και τον φορμαλισμό του καλλιτεχνικού αυτού ρεύματος ενώ ο ίδιος αμφισβήτησε με το έργο του την παραδοσιακή αντίληψη τού τι θεωρείται υψηλή τέχνη και πέρασε δεκαετίες συλλογισμών και αναθεωρήσεων για το τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει η τέχνη. Μάλιστα, το 1970 αποτέφρωσε όλα του τα έργα κρατώντας τις στάχτες τους.

Το ταλέντο του Μπαλντεσάρι ήταν ανεξάντλητο δεν περιοριζόταν μονάχα στη ζωγραφική. Είχε ασχοληθεί με κάθε μορφή και μέσο τέχνης, από την παραδοσιακή ζωγραφική και γλυπτική έως το φιλμ, τη φωτογραφία, εκτυπώσεις, εγκαταστάσεις τέχνης, ζωγραφική κειμένου. Κι ενώ η πρώιμη εννοιολογική τέχνη έτεινε να είναι ψυχρά εγκεφαλική, ο Μπαλντεσάρι τη διάνθισε με μία διασκεδαστική αίσθηση του χιούμορ. «Επιστράτευσε ένα είδος Νταντά ειρωνείας και κάποιες 'πιτσιλιές' πολύχρωμης ποπ αρτ για να διασώσει την εννοιολογική τέχνη από την ίδια της τη σοβαρότητα» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι New York Times. Επιπλέον, ο Μπαλντεσάρι βοήθησε, μέσω της διδασκαλίας του- κυρίως στο Ινστιτούτο Τεχνών της Καλιφόρνιας από το 1970 έως το 1988 και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας από το 1996 έως το 2005 - να αναδειχτεί το Λος Άντζελες ως μία Μέκκα της παγκόσμιας τέχνης.

Τον θάνατό του, στο σπίτι του στην παραθαλάσσια συνοικία Βένις του Λος Άντζελες, επιβεβαίωσε η Virginia Gatelein, διευθύντρια του ατελιέ του και πρόεδρος του ιδρύματός του - χωρίς πάντως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την αιτία θανάτου του. Πηγή: www.lifo.gr

Τζον Μπαλντεσάρι: Οι σταθμοί της ζωής του

Γεννημένος το 1931 από μετανάστες γονείς (Αυστριακό πατέρα και Δανή μητέρα) στην μεθοριακή πόλη Νάσιοναλ Σίτι της Καλιφόρνιας, στις κοντά επτά δεκαετίες της σταδιοδρομίας του, ο Μπαλντεσάρι κέρδισε σχεδόν κάθε επίζηλη διάκριση στον χώρο της τέχνης, από συμμετοχές στις μεγαλύτερες εικαστικές διοργανώσεις –Documenta, Μπιενάλε Βενετίας και Whitney— έως και εκθέσεις στα πιο διάσημα μουσεία –Met, Tate Modern, Βαρκελώνης και Λος Άντζελες. Επίσης τιμήθηκε με το ανώτατο Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών το 2014 από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, ενώ έκανε κι ένα «πέρασμα» από την τηλεοπτική σειρά The Simpsons το 2018.

Η καριέρα του Μπαλντεσάρι απογειώθηκε στις αρχές του ’70 όταν άφησε πίσω του την καθ’ εαυτό ζωγραφική πράξη των έργων του «αφηρημένου εξπρεσιονισμού» των δεκαετιών ’50 και ’60 και στράφηκε στο εννοιολογικό πεδίο. Τότε που συγκέντρωσε την προηγούμενη παραγωγή του από το 1953 ίσαμε το 1966 και τελετουργικά τα αποτέφρωσε στο δρώμενο Cremation Project (1970). Έκτοτε αφιερώθηκε στην αναζήτηση άλλων εικαστικών δρόμων, χρησιμοποιώντας ένα ευρύτερο φάσμα από εκφραστικά μέσα, όπως το βίντεο, η φωτογραφία, τα τυπώματα, η γλυπτική και οι εγκαταστάσεις. Χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει και την συμβατική ζωγραφική, την οποία όμως εμπλούτιζε με μία θεματογραφία ποπ, με χαρακτηριστικό την πλούσια και θεαματική παλέτα.

Στα πρώτα του βήματα ήταν ζωγράφος ημι – αφηρημένης τέχνης αλλά το 1970 αποτεφρώσει όλα του τα έργα κρατώντας τις στάχτες τους. Το ταλέντο του Μπαλντεσάρι δεν σταματούσε όμως μονάχα στη ζωγραφική. Γνώριζε από φιλμ, φωτογραφία, εκτυπώσεις, εγκαταστάσεις τέχνης, ζωγραφική κειμένου. Κι ενώ η πρώιμη εννοιολογική τέχνη έτεινε να είναι ψυχρά εγκεφαλική.



Read more at: https://parallaximag.gr/life/efyge-apo-ti-zoi-talantouchos-tzon-mpalntesari

Το 2012 στο βίντεο «Η σύντομη ιστορία του Τζον Μπαλντεσάρι» με αφηγητή τον Τομ Γουέιτς - κατ' απαίτηση του καλλιτέχνη - ο εκλιπών παρουσιάζεται ως ο «νονός» της Εννοιολογικής Τέχνης και ως ένας «σουρεαλιστής της ψηφιακής εποχής».





Όπως τόνιζε ο ίδιος, αντιλήφθηκε πως εφόσον τον ενδιέφερε η ανθρώπινη γλώσσα, γιατί να μην ζωγραφίζει λέξεις στον καμβά, κι αφού του άρεσε η φωτογραφία, γιατί να μην την ενσωματώσει στο έργο του. Ο Μπαλντεσάρι δεν κατανοούσε γιατί τα δύο τούτα εκφραστικά μέσα της τέχνης, η ζωγραφική και η φωτογραφία, έπρεπε να έχουν ξεχωριστές ιστορίες κι αποφάσισε να τις συνδυάσει σε μία κοινή χειρονομία, που αργότερα έμελλε να χαρακτηρισθεί ως «εννοιολογική τέχνη». Η εξερεύνηση τούτη ενός νέου καλλιτεχνικού ιδιώματος οδήγησε τον Μπαλντεσάρι σε ορισμένες εμβληματικές δράσεις: όπως εκείνη του 1971, όταν μη μπορώντας για οικονομικούς λόγους να ταξιδεύσει για την έκθεσή του στο Nova Scotia College of Art and Design, ο Μπαλντεσάρι ανέθεσε στους εκεί σπουδαστές να γράψουν στους τοίχους της αίθουσας τη φράση «Δεν θα ξανακάνω βαρετή τέχνη» (I will not make any more boring art). Ενώ το 1972 απήγγειλε τραγουδιστά, στο βίντεό του «Ο Μπαλντεσάρι τραγουδά Λιούιτ», το γνωστό μανιφέστο με τις 35 θέσεις του Σολ Λιούιτ «Προτάσεις για την Εννοιολογική Τέχνη, Sentences on Conceptual Art»(1968).

Στις δεκαετίες του ‘70 και ‘80, τα έργα του Μπαλντεσάρι συνδύαζαν φωτογραφίες με άλλα υλικά κι εγκαταστάσεις, με αποκορύφωμα την έκθεση του 1984 Φιλί/Πανικός (Kiss / Panic), όπου κοινό και κριτικοί βρέθηκαν έξαφνα περικυκλωμένοι από φωτογραφίες με χέρια που κρατούσαν όπλα. Η τεχνική της χρήσης έτοιμων φωτογραφιών, των οποίων τμήματα ή ολάκερη η επιφάνεια επικαλυπτόταν με ενιαίες στρώσεις ενός έντονου χρώματος και η επιστροφή του στη ζωγραφική, αλλά με μία έντονη χρωματική παλέτα, χαρακτήρισαν την επόμενη φάση της δημιουργίας του, ενώ στο τέλος το ενδιαφέρον του κέντρισαν οι συνδυασμοί λέξεων με εικονίδια emoji. Το ότι τα τελευταία ήταν δημοφιλή, παρ’ όλο που ήταν κατά τον ίδιο «ηλίθια», όπως τόνιζε το 2017 στους Los Angeles Times, αποτελούσε κίνητρο για την κοινωνική κι αισθητική κριτική, στην οποία στόχευε το έργο του.

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, ο μουσικός Τομ Γουέιτς διηγείται τη διαδρομή του σπουδαίου εικαστικού:

Η επιρροή του Μπαλντεσάρι δεν περιοριζόταν μόνο στο πλαίσιο του έργου του, αλλά επεκτάθηκε και μέσα από τη διδασκαλία του πρώτα στο California Institute of the Arts (1970-1988) και κατόπιν στο University of California, Los Angeles (1996- 2005). Μεταξύ των μαθητών του περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα στο σύγχρονο εικαστικό στερέωμα, όπως οι Μάιλ Κέλι, Μπάρμπαρα Μπλουμ, και ο πολύς Τόνι Ούρσλερ. Ο ίδιος μάλιστα απέδιδε μεγάλη σημασία στη συμβολή της διδακτικής εμπειρίας στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού χαρακτήρα του κάθε δημιουργού. Όπως έλεγε το 2013 στους Financial Times, «οι μαθητές είναι οι πρώτοι που σου λένε πως είσαι γεμάτος σκ… Μου αρέσει αυτού του είδους η αλληλεπίδραση».

Σε συχνές ερωτήσεις των δημοσιογράφων από πού εμπνέεται τις ιδέες του, συχνά επικαλούνταν την ίδια την ιστορία της τέχνης. Μάλιστα, είχε ονομάσει τα σκυλιά του Γκόγια και Τζόττο. Σε συνέντευξή του στους New York Times, το 2016, είχε εκφράσει τη φαντασίωσή του για μία παράλληλη ζωή στην οποία θα γινόταν ιστορικός και θα αποκαλείτο δόκτωρ Μπαλντεσάρι, προσθέτοντας με νόημα «Πιστεύω πως η τέχνη προέρχεται από την τέχνη».