Πέθανε σήμερα η γενιά του Πρόζακ

Πέθανε σήμερα στα 52 της η συγγραφέας Elizabeth Wurtzel [Ελίζαμπεθ Γόρτζελ]

Πέθανε σήμερα σε νοσοκομείο του Μανχάταν, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο και σε ηλικία μόλις 52 ετών η Elizabeth Wurtzel. Και είναι σα να πέθανε κι ένα κομμάτι της νεότητά μας, από την εποχή που αντικρίζαμε τον κόσμο με μάτια σαστισμένα, το 1994, όταν κυκλοφόρησε το «Prozac Nation», σε ελληνική απόδοση "Η Γενιά του Πρόζακ". Τα χάπια Prozac, φάρμακα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά στις ΗΠΑ, τη λεγόμενη «γενιά του πρόζακ».

Η Elizabeth Wurtzel, έγινε διάσημη μεμιάς στα 27 της χρόνια, μετά την έκδοση του αυτοβιογραφικού της βιβλίου «Η γενιά του πρόζακ». Ο αρχικός τίτλος του βιβλίου ήταν «Μισώ τον εαυτό μου και θέλω να πεθάνω» [I Hate myself and I want to Die] αλλά ο επιμελητής του βιβλίου της, την συμβούλευσε να τον αλλάξει.

Με ωμό εξομολογητικό λόγο περιγράφει στις 384 σελίδες του βιβλίου, με ωμότητα και απόλυτη ειλικρίνεια, την κατάθλιψη και την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά.

Στη συνέχεια εξέδωσε διάφορα άλλα βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του επίσης γνωστού έργου της «Bitch: In Praise of DifficultWomen» [εκδόθηκε το 1998]. Μαθαίνοντας ότι έχει αρρωστήσει η Wurtzel είχε δηλώσει: «Ξέρετε τι με τρομάζει; Τίποτα! Ο καρκίνος μου ταιριάζει. Είμαι μία δυνατή αγωνίστρια. Έχω παλέψει ξανά στο παρελθόν με πολλούς τρόπους»