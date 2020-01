Ο RSN στη σκηνή του FAUST

Ο Rsn (Agogo Records) μαζί με την μπάντα του ''Electric Quartet''για μία και μοναδική εμφάνιση στην σκηνή του Faust!

Παραγωγός, Dj και μουσικός, ο RSN ξεκίνησε την καριέρα του σε νεαρή ηλικία, έχοντας μουσικές επιρροές από τη χρυσή εποχή της hip hop αλλά και της jazz/ hip hop. Αργότερα, με άξονα τις soul, funk και trip hop, ανακοίνωσε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο Muddy Roads (2011, Breathe Rec-ords). Ακολούθησαν οι Rsn - Play that funky music (2012, self independent re-lease), We got Music (2013, The sound of everything / Cobalt), Analog Memories (2015, Minos EMI / Universal), Strange Eyes (2018, Agogo Records - Germany) / Victory (Single/ 2019, Agogo Records - Germany). Από το 2009 μέχρι και σήμερα, ο RSN συνεργάζεται ως Dj με το γνωστό βρετανικό συγκρότημα Belleruche, κορυφαίο στην παγκόσμια turntable soul σκηνή, πραγματοποιώντας πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα αλλά και περιοδείες σε Σερβία, Τουρκία, Ρωσία, Σουηδία, Γαλλία, Αγγλία, Ουκρανία και αλλού. Έχει επίσης συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο δίπλα σε ονόματα όπως The Wailers, Charles Bradley, Kid Loco, Zaz, Waldec, ενώ έχει ανοίξει συναυλίες καλλιτεχνών όπως οι Alpha Blondy, Dj Krush, Wax Tailor, Parov Stellar και άλλους.

Μεταξύ άλλων, το 2016 ανέλαβε να διασκευάσει το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού Kosmos (σε σύνθεση Πλάτωνα Ανδριτσάκη) όπου συνεργάστηκε με την ορχήστρα των Μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, στο στούντιο του σταθμού. To 2014 ανέλαβε το βασικό theme, τη μουσική επιμέλεια και έπαιξε live στην διοργάνωση του TEDx Academy στο Mέγαρο Μουσικής Αθηνών. Υπογράφει τη μουσική του ντοκιμαντέρ της βρετανικής Guardian Greece's Biggest Hospital (2010), του Debtocracy (Άρης Χατζηστεφάνου, 2010) καθώς και του τηλεοπτικό spot των Γιατρών του Κόσμου (2011). Έχει κάνει την παραγωγή σε δουλειές άλλων καλλιτεχνών, όπως το Gone Home και το While Everyone Sleeps του Keenya από την Hush Hush Records (Seattle / USA). Τα remixes του Down in Mexico, All the People, Ι'm coming home και Hang on to a Dream, έχουν ξεχωρίσει σε δεκάδες ραδιόφωνα και μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα.

Ώρα έναρξης: 21.30

Είσοδος: 5€ χωρίς ποτό



Πληροφορίες – Κρατήσεις:

FAUST

Τ. 210 3234095

Email: info@faust.gr