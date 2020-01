Google doodle: Τιμά τον Χιλιανό ποιητή Vicente Huidobro

Google doodle: Τιμά τον Χιλιανό ποιητή Vicente Huidobro. Ο Vicente Huidobro , ή Vicente García Huidobro Fernández όπως είναι ολόκληρο το όνομα του γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1893 στο Σαντιάγκο της Χιλής και πέθανε στις 2 Ιανουαρίου 1948 στο Σαντιάγο, ήταν ποιητής της Χιλής, αυτοανακηρυγμένος πατέρας του βραχύβιου πρωτοποριακού κινήματος Δημιουργικότητας ( "Creacionismo" "Creatonism"). Ο Huidobro υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα στη λογοτεχνική πρωτοπορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο Παρίσι και τη Μαδρίτη καθώς και στο πατρίδα του την Χιλή και έκανε πολλά για να προβάλλει στους συμπατριώτες του στις σύγχρονες ευρωπαϊκές, ιδιαίτερα γαλλικές, καινοτομίες με ποιητική μορφή και εικόνες.

Σπούδασε λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Χιλής και σύντομα ανακάλυψε πως δεν θα μπορούσε μα χωρέσει μέσα στα συνηθισμένα ποιητικά μονοπάτια. Το 1914 έκανε τη δική του επανάσταση, έγραψε το προσωπικό του μανιφέστο υπό τον τίτλο «Non Serviam» («Δεν θα υπηρετήσω») και έκανε γνωστό πως θ’ ακολουθήσει τον δικό του δρόμο.

Το 1916, αφού δημοσίευσε αρκετές ποιητικές συλλογές στη Χιλή και κέρδισε την αναγνώριση από λογοτεχνικές κείμενα όπως το Non serviam (1914, "I Will Not Serve"), όπου απέρριψε ολόκληρο το ποιητικό παρελθόν, ο Huidobro πήγε στο Παρίσι. Εκεί συνεργάστηκε με τους πρωτοποριακούς γάλλους ποιητές όπως τους Guillaume Apollinaire και Pierre Reverdy με την λογοτεχνική ανασκόπηση Nord-Sud ("Βορρά-Νότου"). Ο Vicente Huidobro μετακόμισε στο Παρίσι για να συνεργαστεί με τους σουρεαλιστές ποιητές Guillaume Apollinaire και Pierre Reverdy στο λογοτεχνικό περιοδικό Nord-Sud (Βορρά-Νότου). Στο Παρίσι εφηύρε το Creacionismo, την ιδέα ότι οι ποιητές πρέπει να δημιουργήσουν τους δικούς τους φανταστικούς κόσμους αντί να γράφουν για τη φύση σε παραδοσιακά στυλ και με την παραδοσιακή γλώσσα.

Ο Huidobro πήγε στη Μαδρίτη το 1918, όπου δέχτηκε με ενθουσιασμό πρωτοποριακούς λογοτεχνικούς κύκλους και όπου το 1921 ήταν ένας από τους ιδρυτές της Ultraísmo Ultraism ), το ισπανικό παρακλάδι του δημιουργισμού. Ταξιδεύοντας συχνά μεταξύ της Ευρώπης και της Χιλής, ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνoς για τη δημιουργία του κλίματος λογοτεχνικού πειραματισμού, βασισμένου σε γαλλικά μοντέλα, που επικράτησαν στη Χιλή μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συνεχίζοντας να γράφει με την τεχνοτροπία του Δημιουργισμό ιδίωμα σε τέτοια μυθιστορήματα όπως το Sátiro. (1939, "Satyr" ή "Η δύναμη των λέξεων"), ο Huidobro παρέμεινε επίσης ένας παραγωγικός ποιητής σε αυτό το στυλ πολύ καιρό μετά την κατάρρευση του ίδιου του κινήματος. Αν και η μόδα του εξασθενεί για κάποιο χρονικό διάστημα, το έργο του συνέχισε να ασκεί ισχυρή επιρροή στους αργότερα λατινοαμερικανούς ποιητές.



Έγραψε πάνω από 40 βιβλία, συμπεριλαμβανομένων θεατρικών έργων και μυθιστορημάτων. Πέθανε στις 2 Ιανουαρίου 1948, στο Σαντιάγο.