Grammy: Στην τελετή απονομής θα κρατάω ένα μπουκάλι κρητικό λάδι

Grammy: Στην ίδια κατηγορία με τον ίδιο, υποψήφια για το βραβείο είναι η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, κάτι που όπως είπε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον ικανοποιεί διπλά, αφού όπως της έγραψε και στο twitter θα ήθελε πολύ να τη γνωρίσει και να χαρίσει σε εκείνη και το σύζυγό της, Μπάρακ Ομπάμα, ένα μπουκάλι λάδι από την Κρήτη, ως δείγμα της καλής φιλοξενίας που έχουν οι Κρητικοί και κυρίως της διάθεσης η πρώην πρώτη κυρία να μπορέσει να ανακαλύψει τον «θησαυρό» της κρητικής γης. «Είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας και η υποψηφιότητα στα κορυφαία μουσικά βραβεία του πλανήτη, είναι για μένα ούτως ή άλλως νίκη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Έρικ Αλεξανδράκης που αποτύπωσε σε νότες την εμπειρία του με τον καρκίνο και γι' αυτήν ακριβώς τη δουλειά, διαγωνίζεται στα βραβεία, στην κατηγορία «Προφορικού Λόγου». «Θέλησα με τη μουσική μου να αποτυπώσω τα συναισθήματα που βιώνει ένας άνθρωπος με καρκίνο, ο οποίος για να καταφέρει να δώσει τη μάχη για τη ζωή, χρειάζεται δύναμη και κουράγιο. Μέσα από τη μουσική μου είναι για μένα πολύ σημαντικό, να βρουν παρηγοριά κάποιοι άνθρωποι που δίνουν τώρα τη δική τους μάχη» τόνισε ο κ. Αλεξανδράκης που εκτός από τη Μισέλ Ομπάμα, στα βραβεία έχει να αντιμετωπίσει ως αντιπάλους τους Beastie Boys, τον ποιητή Sekou Andrews και τον ηθοποιό John Waters.

«Mόνο εγώ και ο Sekou έχουμε μουσική στους δίσκους μας. Είναι λίγο περίεργο να είμαι σε έναν τέτοιο “αγώνα” με αντιπάλους πολιτικούς και ηθοποιούς, αφού είμαι εκπαιδευμένος στην κλασική μουσική, αλλά δεν θα παραπονεθώ. Μου αρέσει η πειραματική μουσική, και αυτός ο δίσκος ήρθε από αυτό το ενδιαφέρον» είπε ο Έρικ Αλεξανδράκης ο οποίος περιμένει με αγωνία την ημέρα των βραβείων, γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Στον Έρικ Αλεξανδράκη αρέσει να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον τόπο καταγωγής του το Άδελε Ρεθύμνου. Είναι όπως λέει μια επιστροφή στις ρίζες που του δίνει κάθε φορά δύναμη, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες μιας πολύ απαιτητικής ζωής. «Επιστρέφω κάθε χρόνο στο νησί και βλέπω συγγενείς και φίλους. Η Κρήτη μιλάει στην ψυχή μου και είναι ο τόπος που λατρεύω. Για το λόγο αυτό πηγαίνοντας στην εκδήλωση για την απονομή των βραβείων, θα κρατάω μαζί μου ένα μπουκάλι λάδι από αυτό που παράγει η οικογένειά μου στην Κρήτη, για την Μισέλ Ομπάμα. Θα ήθελα να γνωρίσει το θαυμαστό αυτό προϊόν και μέσα από τα βραβεία και τη δική μου υποψηφιότητα, να αναδειχθεί η Ελλάδα».

Ο Έρικ Αλεξανδράκης, επαγγελματίας μουσικός και μουσικός παραγωγός που μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες όπως οι Duran Duran, οι Placebo και ο John Malcovich, βίωσε δύο φορές στη ζωή του πώς είναι να παλεύεις με τον καρκίνο και θέλησε να σταθεί στο πλευρό όσων έχουν διαγνωστεί με καρκίνο και όσων μέχρι και τώρα παλεύουν για τη ζωή τους ή και αυτούς που έχουν ήδη αφήσει πίσω τους αυτή την εμπειρία: «Μόνο όταν έχεις περάσει μέσα από μια τέτοια περιπέτεια, γνωρίζεις πια πολύ καλά ότι το να προσέχεις την υγεία σου, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν η συμβουλή μου για καλή υγεία είναι να τρώτε ρεθεμνιώτικο λάδι, όχι στεναχώρια γιατί χαλάει την υγεία, κάθε μέρα περπάτημα και χορός. Χορέψτε κάθε μέρα με γέλιο και με ευτυχία» δήλωσε.

Looking forward to meeting you @MichelleObama ! I'll bring you and @BarackObama some of my family's olive oil from Crete. I eat it every day, and basically stick to the Mediterranean Diet. Congrats to you! @RecordingAcad

