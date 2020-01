Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 92η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου και θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση, αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν από τους ηθοποιούς Τζον Τσο και Ίσσα Ρέι από το Samuel Goldwyn Theater της Καλιφόρνια. Η ταινία Joker του Τοντ Φίλιπς συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες, σε 11 κατηγορίες, ενώ ακολουθούν με 10, οι ταινίες: Κάποτε στο… Χόλιγουντ, 1917 και Ο Ιρλανδός.

Το OSCAR Καλύτερης Ταινίας διεκδικούν: Όλα Κόντρα, Ο Ιρλανδός, Τζότζο, Joker, Μικρές κυρίες, Ιστορία γάμου, 1917, Κάποτε στο… Χόλιγουντ, Παράσιτα. Στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας βλέπουμε να διεκδικούν βραβείο οι Μπονγκ Τζουν Χο (Παράσιτα), Σαμ Μέντες (1917), Τοντ Φίλιπς (Joker), Μάρτιν Σκορσέζε (Ο Ιρλανδός) και Κουέντιν Ταραντίνο (Κάποτε στο… Χόλιγουντ).

Στις κατηγορίες Α' ανδρικού και Α' γυναικείου ρόλου βρίσκουμε τους Αντόνιο Μπαντέρας (Pain and Glory), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Κάποτε στο… Χόλιγουντ), Άνταμ Ντράιβερ (Ιστορία γάμου), Χοακίν Φίνιξ (Joker), Τζόναθαν Πράις (Οι δύο πάπες) και Σίνθια Ερίβο (Harriet), Σκάρλετ Γιόχανσον (Ιστορία Γάμου), Σίρσα Ρόναν (Μικρές κυρίες), Σαρλίζ Θερόν (Βόμβα), Ρενέ Ζελβέγκερ (Judy), αντίστοιχα.

Η τηλεοπτική κάλυψη της μεγάλης βραδιάς θα ξεκινήσει από τις 23.00 στο κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS, καθώς η εκπομπή OSCARS’ Night με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο θα παρουσιάσει όλες τις εξελίξεις και τα τελευταία προγνωστικά. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πραγματοποιηθούν ζωντανές συνδέσεις με το κόκκινο χαλί του Kodak Theater, όπου θα βρίσκεται ο απεσταλμένος της COSMOTE TV, Γιώργος Σατσίδης, για να καταγράψει όλα όσα συμβαίνουν και να συνομιλήσει με τους κινηματογραφικούς αστέρες, κατά την άφιξή τους. Στη συνέχεια, το COSMOTE CINEMA OSCARS θα προβάλει ζωντανά την 92η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR, με ελληνικό, απευθείας σχολιασμό από τους ανταποκριτές της COSMOTE TV στο Λος Άντζελες, Γιώργο Σατσίδη και Χριστίνα Μπίθα. Η τελετή θα προβληθεί και από το COSMOTE CINEMA 1HD σε πρωτότυπη μετάδοση στην αγγλική γλώσσα.

Μέσα από το κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS που θα είναι «στον αέρα» έως και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου οι συνδρομητές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε Α΄ τηλεοπτική προβολή ταινίες που διεκδικούν φέτος το χρυσό αγαλματίδιο (Avengers: End Game, How to Train Your Dragon: The Hidden World, Rocketman). Το επόμενο διάστημα, αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια COSMOTE CINEMA, θα παρακολουθήσουμε κι άλλες ταινίες που βρίσκονται ανάμεσα στις φετινές οσκαρικές υποψηφιότητες, όπως: Παράσιτα, Les Miserables, Star Wars: Skywalker, η Άνοδος, Toy Story 4, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, Honeyland.

Αναλυτικά οι υπόλοιπες υποψηφιότητες:

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Τομ Χανκς - A Beautiful Day in The Neighborhood

Άντονι Χόπκινς – Οι δύο πάπες

Αλ Πατσίνο - Ο Ιρλανδός

Τζο Πέσι - Ο Ιρλανδός

Μπραντ Πιτ - Κάποτε στο… Χόλιγουντ

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κάθι Μπέιτς - Richard Jewell

Λόρα Ντερν - Ιστορία γάμου

Σκάρλετ Γιόχανσον - Τζότζο

Φλόρενς Πιου - Μικρές κυρίες

Μάργκο Ρόμπι - Βόμβα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Στα Μαχαίρια

Ιστορία Γάμου

1917

Κάποτε στο… Χόλιγουντ

Παράσιτα

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ο Ιρλανδός

Τζότζο

Μικρές κυρίες

Οι δύο πάπες

Joker

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1917

Ο Ιρλανδός

Κάποτε στο… Χόλιγουντ

The Lighthouse

Joker

ΜΟΝΤΑΖ

Ο Ιρλανδός

Όλα Κόντρα

Παράσιτα

Τζότζο

Joker

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

Les Miserables (Γαλλία)

Honeyland (Βόρεια Μακεδονία)

Corpus Christi (Πολωνία)

Παράσιτα (Νότια Κορέα)

Pain & Glory (Ισπανία)

ΤΑΙΝΙΑ ANIMATION

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

ANIMATION MIKΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

ΜΟΥΣΙΚΗ

Joker

Μικρές Κυρίες

Ιστορία Γάμου

1917

Star Wars: Skywalker, η Άνοδος

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

I Can't Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4

I'm Gonna Love me Again – Rocketman

I'm Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen II

Stand Up – Harriet

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

NΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

In the Abscence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Joker

Μικρές Κυρίες

Ιστορία γάμου

1917

Star Wars: Skywalker, η Άνοδος

ENΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ο Ιρλανδός

Τζότζο

Joker

Μικρές κυρίες

Κάποτε στο… Χόλιγουντ

ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

1917

O Βασιλιάς των Λιονταριών

Star Wars: Skywalker, η Άνοδος

Avengers: Endgame

Ο Ιρλανδός

ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Βόμβα

Joker

Judy

Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους

1917

ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ

Κόντρα σε Όλα

Joker

1917

Κάποτε στο… Χόλιγουντ

Star Wars: Skywalker Η Άνοδος

HXHTIKO MIΞΑΖ

Ad Astra

Κόντρα σε Όλα

Joker

1917

Κάποτε στο… Χόλιγουντ

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window

Saria

A Sister