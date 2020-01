Υποψηφιότητες Oscars 2020: Στην κορυφή η Nova με 60 συνολικά υποψηφιότητες!

Σάρωσαν οι ταινίες «Joker», «Once Upon a Time…in Holywood» & «1917»

Οι ταινίες που έρχονται σε Ά τηλεοπτική προβολή και αποκλειστικά στα κινηματογραφικά κανάλια της Nova σάρωσαν τις υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ, συγκεντρώνοντας συνολικά 60 από αυτές στις σημαντικότερες κατηγορίες.

Αναλυτικότερα, η ταινία «Joker», που ξεχώρισε για τη συγκλονιστική ερμηνεία του Joaquin Phoenix, έφτασε στην κορυφή με 11 υποψηφιότητες, στις κυριότερες κατηγορίες: A' Ανδρικού ρόλου για τον Joaquin Phoenix, Καλύτερης ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Το «Once Upon a Time... in Hollywood», του Quentin Tarantino, διεκδικεί 10 βραβεία, μεταξύ αυτών: Καλύτερης ταινίας, Α' Ανδρικού για τον Leonardo DiCaprio, Σκηνοθεσίας, B' Ανδρικού ρόλου για τον Brad Pitt και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Η πολεμική ταινία του Sam Mendes, «1917», με 10 συνολικά υποψηφιότητες, βρίσκεται υποψήφια στις κατηγορίες: Καλύτερης ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και διεκδικεί ακόμα 7 βραβεία.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας διεκδικούν οι ταινίες «Jojo Rabbit» και «Little Women», που συνολικά έχουν συγκεντρώσει από 6 υποψηφιότητες η κάθε μία, καθώς επίσης και το «Ford v. Ferarri» που είναι υποψήφιο συνολικά για 4 βραβεία.

Η ταινία «Pain&Glory» διεκδικεί δύο βραβεία στις κατηγορίες Α' Ανδρικού ρολού για τον Antonio Banderas και Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Στην κατηγορία Α' Γυναικείου ρόλου βρίσκονται υποψήφιες οι Charlize Theron για το «Bombshell» και η Renée Zellweger για την ταινία «Judy», ενώ ο Tom Hanks βρίσκεται υποψήφιος για τον Β' Ανδρικό ρόλο στην ταινία «A Beautiful Day in the Neighborhood».

H ταινία «Missing Link» που προβάλλεται ήδη από τα κανάλια της Nova διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Τέλος, από ένα βραβείο διεκδικούν οι ταινίες «Knives out» με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig, «Ad Astra», με τον Brad Pitt, «Richard Jewell» και «Breakthrough».

Όλες οι παραπάνω ταινίες προβάλλονται από τα κανάλια Novacinema στην περίοδο 2019-2020 και θα είναι διαθέσιμες και στις υπηρεσίες Nova Go και Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν όποτε θέλουν και όπου και εάν βρίσκονται.