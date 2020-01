Βραβεία Grammy: Aerosmith και Run-DMC μαζί στην τελετή απονομής [vid,pic]

Βραβεία Grammy: H ροκ μπάντα θα ανέβει στη σκηνή με το χιπ χοπ συγκρότημα για να ερμηνεύσουν τη μεγάλη επιτυχία τους «Walk This Way».

Οι Aerosmith θα εμφανιστούν με τους Run-DMC στην τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ, στις 26 Ιανουαρίου. H ροκ μπάντα από τη Βοστώνη θα ανέβει στη σκηνή με το χιπ χοπ συγκρότημα για να ερμηνεύσουν τη μεγάλη επιτυχία τους «Walk This Way». Το τραγούδι αρχικά κυκλοφόρησε το 1975 στο κλασικό τρίτο άλμπουμ των Aerosmith «Toys in the Attic» και έφθασε στο Νο. 10 στο Billboard Hot 100 στις αρχές του 1977. Ωστόσο, βρήκε ένα νέο ακροατήριο (στην πραγματικότητα, όχι πλέον τόσο νέο) όταν ο παραγωγός Ρικ Ρούμπιν συνεργάστηκε με τα δύο συγκροτήματα για μια καινούρια έκδοση του τραγουδιού και δημιούργησε το πρώτο single-hit rap-rock.