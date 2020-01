Star Wars The Rise of Skywalker: Η χειρότερη αρχή όλης της σειράς [vid]

Star Wars The Rise of Skywalker: Η χειρότερη αρχή όλης της σειράς. Το τελευταίο επεισόδιο του κινηματογραφικού έπους "Star Wars" αν και προσπάθησε να δώσει μεγάλη προσοχή στα γούστα των πιο πιστών οπαδών της σειράς, Tie Fighers, X-Wings Skywalkers, Jawas, Star Destroyers, Jedi, Sith Lords. Ο αριθμός των εισιτηρίων παρέμεινε πολύ χαμηλότερος ακόμη κι από αυτόν του αμφισβητούμενου προκατόχου του.

Η ένατη ταινία της σειράς " Star Wars " προσέλκυσε πολύ λιγότερους φαν στους κινηματογράφους της από τους δύο προκατόχους της.

Σε όλο τον κόσμο, 347 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν στο box office στην πρεμιέρα του "The Rise Skywalkers" από τα Walt Disney Studios. Οι προηγούμενες πιο επιτυχημένες πρεμιέρες ήταν με $ 517 εκατομμύρια ( "The Force Awakens" , 2015) και 450 εκατομμύρια δολάρια ( "The Last Jedi" , 2017). Οι αριθμοί είναι δηλωτικοί, καθώς το "The Last Jedi" θεωρείται το πιο αμφιλεγόμενο μέρος της τρέχουσας τριλογίας "Star Wars", αν όχι ολόκληρης της σειράς ταινιών.

Πολλές από τις αποφάσεις που έκανε ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Rian Johnson στην ταινία θεωρήθηκαν ως εκτροπή από τις "παραδόσεις" του franchise. Κάποιοι μερικοί το χαιρέτισαν ως αέρα ανανέωσης έστω και καθυστερημένης ανανέωση, όπως ο χαρακτήρας του Snoke, αλλά ένας μεγάλος αριθμός οπαδών ήταν ενάντια στην νέα κατεύθυνση που έλαβε η σειρά ταινιών.

Το πρώτο εξάμηνο του "The Rise of Skywalker" βαθμολογήθηκε πολύ αρνητικά επίσης από πολλούς κριτικούς ως πέρασμα κομπάρσων, αφού πολλοί λαϊκοί χαρακτήρες έχουν άσχετες με την ροή, σύντομες εμφανίσεις, ενώ το σενάριο δύσκολα εξελίσσεται. Το γεγονός ότι η ταινία βρίσκει τώρα λιγότερα ακροατήρια από τον προκάτοχό της, αντιστοιχεί στη γενική τάση της νέας σειράς να χάνει τους θεατές της με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια λιγότερες πωλήσεις είναι ένας αριθμός που πρέπει να κάνει την Disney να το σκεφτεί σοβαρά. «Η άνοδος του Skywalker» είχε ιδιαίτερα άσχημη υποδοχή και στην τεράστια κινεζική αγορά. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η ταινία δεν θα πίασει ούτε καν το ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων εκεί. Οι τίτλοι που πήγαν σημαντικά καλύτερα στην Κίνα περιλαμβάνουν ακόμη και το "Knives Out", τη νέα ταινία του Rian Johnson.