Τζακ Κίο: Πέθανε ο κορυφαίος ηθοποιός χαρακτήρων [vid]

Τζακ Κίο: Συμμετείχε σε ταινίες που ξεχώρισαν, όπως Serpico, The Sting (Το Κεντρί), Midnight Run (Ο Διώκτης του Μεσονυχτίου) και The Untouchables (Οι Αδιάφθοροι). πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Τζακ Κίο: Ο ηθοποιός πέθανε στις 14 Ιανουαρίου, σε ηλικία 85 ετών, αφού υπέφερε από παράλυση από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2015, ανακοίνωσε η οικογένειά του. Σε καλτ κλασικές ταινίες του 1970 ο Τζα Κίο υποδύθηκε τον Σκραγκς, καουμπόι σε πρατήριο υγρών καυσίμων και τον σκοπευτή “ Set Shot” Buford στο The Fish That Saved Pittsburgh. Στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία “ The Sting” (1973) υποδύθηκε τον Τζον Έρι που συμμετείχε στο κόλπο με τους Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε βάρος συμμορίας ως εκδίκηση στη δολοφονία φίλους τους. Στην ταινία “ Serpico” ήταν ο αστυνομικός Τομ Κίου και εμφανίστηκε ξανά με τον Αλ Πατσίνο στο Μπρόντγουεϊ το 1977 στο “ The Basic Training of Pavlo Hummel”. Στην ταινία The Untouchables (1987) του Μπράιαν Ντε Πάλμα ήταν ο λογιστής του Αλ Καπόνε (Ρόμπερτ Ντε Νίρο).

Γεννημένος στις 21 Νοεμβρίου 1934 στην Αστόρια του Κουίνς στη Νέα Υόρκη και εντάχθηκε στο στρατό των ΗΠΑ μετά το Γυμνάσιο και πέρασε τρία χρόνια στην 101η Αεροπορική Διοίκηση. Στη συνέχεια σπούδασε με τη φημισμένη καθηγήτρια υποκριτικής Στέλα Άντλερ και εμφανίστηκε στο Μπρόντγουεϊ το 1963 στο έργο The Ballad of the Sad Cafe του Έντουαρντ Άλμπι και σε παραγωγές εκτός Μπρόντγουεϊ “ Τύμπανα τη νύχτα” του Μπέρτολτ Μπρεχτ και στο “ Ένα φεγγάρι για τους Καταραμένους” του Ευγένιου Ο’ Νιλ. Εμφανίστηκε στην τηλεόραση στη σειρά remake της δεκαετίας του '80 Twilight Zone, στο “ Miami Vice and Murder” και σε ταινίες, όπως The Star Chamber (1983), D.O.A. (1988), Young Guns II (1990), Falling Down (1993), The Paper (1994).

Θρυλική σκηνή από την ταινία «Οι αδιάφθοροι»

Ο Τζακ Κίο επέλεξε να μην εργάζεται τόσο συχνά όσο άλλοι στη βιομηχανία του θεάματος.“ Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα άτομο σε αυτή τη ζωή;” Πόσα αυτοκίνητα μπορείς να έχεις; Σε πόσα σπίτια μπορείς να ζεις; ανέφερε σε συνέντευξή του το 1974 στο περιοδικό “ New York”. “ Είδα εκείνους τους πρωταγωνιστές τηλεοπτικών σειρών στην παραλιακή με τα σπορ αυτοκίνητά τους σαν παιδιά με παιχνίδι αξίας 10.000 δολαρίων να πέφτουν πάνω σε δέντρα και να οδηγούν στην άκρη του βουνού, επειδή βαριούνται. Δεν αξιοποιούν τον εαυτό τους ως ηθοποιό πλέον, όλα γίνονται για τα χρήματα” είχε επισημάνει.