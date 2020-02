Gang of Four: Πέθανε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Andy Gill [vid]

Gang of Four: Απώλεια για την βρετανική ροκ σκηνή.

Gang of Four: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών ο σπουδαίος κιθαρίστας των Gang of Four, Αντι Γκιλ, ο οποίος είχε επηρεάσει πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως τον Κερτ Κομπέιν, τον Μαικλ Στάιπ και τους Red Hot Chili Peppers - ήταν ο παραγωγός στο πρώτο άλμπουμ τους. Τα νέα ανακοίνωσε η μπάντα στα social media το Σάββατο, χωρίς να αναφέρεται η αιτία θανάτου, ωστόσο είπαν πως "άκουγε κομμάτια από το επόμενο άλμπουμ, ενώ σχεδίασε και την επόμενη περιοδεία, από το κρεβάτι του νοσοκομείου".

"Θα τον θυμόμαστε για την καλοσύνη και την γενναιοδωρία του, την τρομερή του εξυπνάδα, τα απαίσια αστεία του, τις τρελές του ιστορίες και τα ατέλειωτα φλιτζάνια τσαγιού που έπινε. Ήταν ένα είδος μεγαλοφυίας" ανέφερε το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του. Ο Γκιλ γεννήθηκε στο Μάντσεστερ το 1956 και δημιούργησε τη μπάντα Gang of Four το 1976. To 2017 είχε πει για τον Τζίμι Χέντριξ: "Ήταν μια μεγάλη εμμονή μου, με το ρευστό, πολύχρωμο και εκφραστικό του στυλ". "Μου άρεσαν πολλά πράγματα της Motown, που δεν είχαν σχέση με την κιθάρα, έμπαιναν κάτω από το δέρμα μου" ανέφερε επίσης, για τις δικές του επιρροές.

Οι Gang of Four δεν είχαν μπει ποτέ στο top 40, ωστόσο το πρώτο τους άλμπουμ, το "Entairtainment!" θεωρήθηκε από το Rolling Stone, ως ένα από τα 500 καλύτερα όλων των εποχών.