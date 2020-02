Δημήτρης Τσούτσης Νικηφόρος Δύο ξένοι: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Εθνικού Θεάτρου [vid]

Δημήτρης Τσούτσης Νικηφόρος Δύο ξένοι: Πέθανε ο ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης που έγινε γνωστός ιδιαίτερα στην τηλεόραση από τη συμμετοχή του στην πετυχημένη σειρά του MEGA ως… καναλάρχης.

Δημήτρης Τσούτσης Νικηφόρος Δύο ξένοι: Ο Νικηφόρος Κασιμάτης ήταν ο απαιτητικός εργοδότης της Μαρίνας Κουντουράτου ενώ αποτελούσε και τη σχέση της Ντένης Μαρκορά.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή δημοσιογράφος Βασίλης Μπουζιώτης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Αντίο υπέροχε Δημήτρη (έφυγε ο εξαιρετικός ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης που είχε κάψει πολλά χιλιόμετρα στη σκηνή και στα πλατό/ ένα ξεχωριστό πλάσμα με βιτριολικό χιούμορ και με μια μεγάλη αγκαλιά)», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Τσούτσης επί σειρά ετών ηθοποιός του Εθνικού θεάτρου με δεκάδες συμμετοχές σε παραστάσεις, είχε σαν χόμπι τη ζωγραφική και μάλιστα είχε κάνει και ατομικές εκθέσεις. Πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του με τίτλο To whom It may concernm που περιλαμβάνει 272 μικρά κείμενα σχετικά με το θέατρο, την καθημερινότητα, την ιστορία, τις μακαρονάδες, τις προσωπικές μου εμπειρίες και αναμνήσεις, την πολιτική, την γραμματική, το συντακτικό, την φιλία, τον έρωτα, το σεξ... την ζωή.