Εργαστήρι κωμωδίας - standup comedy με τον Κώστα Παπαγεωργίου

Είσαι από 18 έως 108 ετών; Έχεις πάθος για την κωμωδία; Έχεις χιούμορ αλλά ντρέπεσαι να το εκφράσεις; Θέλεις ν΄ανακαλύψεις τον τολμηρό εαυτό σου; Γράφεις ή θες να γράψεις με κωμικό τρόπο για θέματα που απασχολούν εσένα ή την κοινωνία; Έλα να λύσουμε μαζί το μυστήριο του stand up comedy. Ο Κώστας Παπαγεωργίου θα σε βοηθήσει να μάθεις πολύτιμα μυστικά με συμβουλές στο stand up comedy class, να ξυπνήσεις τον κοιμώμενο κωμικό γίγαντα που κρύβεις μέσα σου και να γίνεις πιο επικοινωνιακός σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Δε χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας κωμικός για να παρακολουθήσεις τα σεμινάρια.

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η αίσθηση του χιούμορ και το στυλό σου. Θα μάθεις πως θα μετατρέψεις τις ιδέες σου και τις εμπειρίες σου σε μικρές ιστορίες για standupcomedy που θα μπορείς να τις διηγηθείς με επαγγελματικό τρόπο. Τεχνική-αυτοσχεδιασμός-κείμενα- ατομικές και ομαδικές εργασίες. Στο τέλος του σεμιναριακού κύκλου οι σπουδαστές θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους μπροστά σε κοινό. Μέσα στους στόχους του σεμιναρίου είναι και η ανάδειξη νέας ομάδας stand up comedians.

Ο Κώστας Παπαγεωργίου είναι ηθοποιός, συγγραφέας, stand up comedian και ραδιοφωνικός παραγωγός. Από το 1995 μέχρι σήμερα ασχολείται επαγγελματικά με το stand up comedy. Ανήκε στον πυρήνα της πρώτης ομάδας κωμικών με το νέο αυτό είδος διασκέδασης που έφερε η Λουκία Ρικάκη στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του ελληνικού stand up comedy. Έχει αναδειχθεί και βραβευθεί ως το καλύτερο ταλέντο στην κατηγορία των μιμήσεων από την εκπομπή ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Κάθε Δευτέρα για συνολικά 8 συναντήσεις

από 17/2 έως 13/4/2020

(17, 24/2, 9, 16, 23, 30/3, 6. 13/4/2020),

ώρα 6:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Κόστος: 160 € (+ ΦΠΑ).

Δηλώσεις συμμετοχής έως 14/2/2020.

Πληροφορίες-εγγραφές στα τηλέφωνα: 2106929090, 2106995777.