Καρναβάλι 2020 Ξάνθη: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων [vid & pics]

Καρναβάλι 2020 Ξάνθη: Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και η Οργανωτική Επιτροπή οργανώνουν τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2020.

Καρναβάλι 2020 Ξάνθη: Σύμφωνα με το μήνυμα του δημάρχου Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη στην ιστοσελίδα xanthinea.gr, οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές- Ξανθιώτικο Καρναβάλι αποτελούν έναν εορταστικό και διαχρονικό θεσμό, μια λαϊκή γιορτή που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της παράδοσης της Ξάνθης, της «κυράς της Θράκης». Στη διάρκειά τους τιμώνται οι παραδόσεις του τόπου μας με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά που συνδυάζονται με σύγχρονες μορφές διασκέδασης. Δράσεις για ενήλικες και παιδιά συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λαογραφικά δρώμενα, συναυλίες, παιχνίδια, παρελάσεις .

Ο Δήμος Ξάνθης έχοντας επίγνωση της τεράστιας πολιτιστικής του κληρονομιάς, διοργανώνει για 55η φορά το Καρναβάλι 2020, χωρίς να ξεχνά ότι η ουσία αυτής της μεγάλης λαϊκής γιορτής είναι πάνω από όλα μια ωδή στη χαρά της ζωής.Έτσι λοιπόν, οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές - Ξανθιώτικο Καρναβάλι, για ακόμα μια χρονιά αλλάζουν τους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας και μας καλούν να ζήσουμε έστω για λίγο, στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς.Η πόλη μας, για ακόμα μια χρονιά μετατρέπεται σε ένα απέραντο πανηγύρι διασκέδασης και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας για το αύριο.

Οι ετήσιες εκδηλώσεις του Καρναβαλιού της Ξάνθης αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες ντόπιους και ξένους επισκέπτες και σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα θέλουμε να προσκαλέσουμε όλους τους Ξανθιώτες μα και κάθε ταξιδιώτη να γευτεί στιγμές χαράς, ξεγνοιασιάς και μέθεξης στη φιλόξενη πόλη μας. Η Ξάνθη γιορτάζει με «Όνειρα, Χρώματα, Μυρωδιές και Αρώματα» λέξεις που χαρακτηρίζουν εύστοχα την όμορφη και γραφική πόλη της Θράκης. Το Καρναβάλι της Ξάνθης θα συνεχίσει την πορεία του μέσα στο χρόνο και κάθε χρόνο θα γίνεται καλύτερο γιατί πάντα θα υπάρχουν οι Ξανθιώτες και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι που θα το αγαπούν και θα το στηρίζουν και εμείς που θα υπηρετούμε πάντα αυτή την ιδέα!!

Έθιμα, λαογραφία και δράσεις με έμφαση τα παιδιά

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Ηλίας Ασκαρίδης τονίζει μεταξύ άλλων ότι οι εορταστικοί φωτισμοί των δρόμων και της κεντρικής σκηνής, οι καρναβαλικές νύχτες, οι πυρετώδεις προετοιμασίες για την άρτια παρουσία αρμάτων και υποδομών, η τελετή έναρξης και λήξης με τις συναυλίες και τα πυροτεχνήματα, η παιδική, η βραδινή και η μεγάλη παρέλαση καθώς και οι εκδηλώσεις στον χώρο του αμφιθεάτρου είναι η ειδοποιός διαφορά που χαρακτηρίζει τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές - Ξανθιώτικο Καρναβάλι. Στις επιμέρους εκδηλώσεις, έχουν επιλεγεί να παρουσιαστούν λαογραφικές μουσικοχορευτικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου από πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους.

Αναβαθμίζεται η ημέρα της γιορτής της λαογραφίας καθώς και όλες οι εκδηλώσεις που αφορούν την παράδοση του τόπου μας. Έχουμε εντάξει, εκτός των μεγάλων συναυλιών και μοντέρνα και λαϊκά σχήματα από την πόλη μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην παιδική καρναβαλική παρέλαση, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά. Ξεφυλλίζοντας το πρόγραμμα που ακολουθεί, ο αναγνώστης θα βρει δράσεις και θεάματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Εκθέσεις, εικαστικά, κινηματογράφος, διαλέξεις, συναυλίες, δρώμενα, αναβιώσεις εθίμων, είναι λίγα από όσα κάνουν το καρναβάλι της Ξάνθης να είναι ξεχωριστό. Αυτό που αποκαλούμε εμείς θησαυρό της πόλης μας.

Καρναβάλι Ξάνθης 2020 - Πρόγραμμα

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 18:30

Επίσημη έναρξη των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2020. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν κάθε χρόνο με την αναγγελία της έναρξής από τον δήμαρχο της πόλης. Ντόπιοι, ξένοι, μικροί και μεγάλοι φορούν τη μάσκα του κεφιού και βγαίνουν στους δρόμους για να γλεντήσουν και να χορέψουν.

Ώρα 19:00

Συναυλία Πέγκυ Ζήνα

Ένα μοναδικό σόου, με την Πέγκυ Ζήνα να σαρώνει κυριολεκτικά τη σκηνή, με μοναδικές ερμηνείες που μαγεύουν, με υπέροχα τραγούδια και αστείρευτη ενέργεια. Ένα δυνατό πρόγραμμα, με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες τόσο δικές της, όσο και άλλων καλλιτεχνών.

Μία εξαιρετική ερμηνεύτρια, μια γνήσια λαϊκή φωνή. Με ξεχωριστή μουσική πορεία και λαμπερή παρουσία, με μεγάλο αριθμό επιτυχιών, θα φωτίσει την κεντρική σκηνή με ένα τρόπο διαφορετικό γεμάτο μουσική και πάθος. Καθηλωτική, με ένα πολύ προσωπικό ύφος και επιλεγμένα τραγούδια που αγαπήθηκαν τόσο από την ίδια, αλλά και τους πολυάριθμους θαυμαστές της.

Με σκοπό να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται στο κοινό της, η Πέγκυ Ζήνα έρχεται στην Ξάνθη με μια εξαιρετικά προσεγμένη παραγωγή, έχοντας στο πλευρό της συνεργάτες που μαζί χρόνια τώρα, δημιουργούν μοναδικές βραδιές και εμφανίσεις.

Έχει σχεδιάσει ένα διαφορετικό, ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ειδικά για την μεγάλη γιορτή της έναρξης του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Έτσι λοιπόν αναμένεται να ξεσηκώσει και να παρασύρει σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι, προσφέροντας μία μοναδική βράδια αληθινής διασκέδασης. Ξέρει όσο λίγοι καλλιτέχνες, να αγκαλιάζει και να ταξιδεύει το κοινό της, με τα τραγούδια και τις ερμηνείες της. Βαθιά αυθεντική λαϊκή φωνή, κυρίαρχη πάνω στη σκηνή. Και όπως μας λέει η ίδια: «Να περιμένετε αυτό ακριβώς! Στιγμές χαράς, ξεγνοιασιάς, συγκίνησης, αγαπημένα τραγούδια, μεταφορά συναισθημάτων και μια τεράστια αγκαλιά από μένα και τους συνεργάτες μου για μια αξέχαστη βραδιά που θα γεμίσουμε τις ψυχές μας με ρυθμό, μελωδία και αγάπη…!».

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου

Πλατεία Δημοκρατίας ώρα 11:30

«Η Γιορτή της Λαογραφίας»

Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές στοχεύουν στην διατήρηση, αναβίωση των ηθών και των εθίμων και την προβολή της λαϊκής παράδοσης. Στην μεγάλη αυτή γιορτή, οι χορευτικές ομάδες των λαογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα χορευτικά απ’ όλη την Ελλάδα ξεκινούν από διαφορετικά σημεία και μέσω κεντρικών δρόμων, χορεύοντας και τραγουδώντας θα καταλήξουν στην κεντρική πλατεία. Εκεί άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια κάθε ηλικίας με τις παραδοσιακές τους φορεσιές, θα χορέψουν χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, πιασμένοι χέρι χέρι με τους θεατές σε ένα πολύχρωμο γαϊτανάκι. Όλη η πλατεία θα μετατραπεί σε χώρο γιορτής και παράδοσης. Στους συμμετέχοντες συλλόγους το παντοπωλείο Sary προσφέρει παραδοσιακά εδέσματα και ποτά.

Από την πλατεία Αντίκα ξεκινούν οι σύλλογοι:

Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες πατρίδες», Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι», Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, Αμφέραος, Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης, Μοναστηρακίου Δράμας, ο οποίος θα αναβιώσει με τους «Αράπηδες» του την πομπή «Τσέτα».

Από την πλατεία Διοικητηρίου οι σύλλογοι:

Αβάτου Ξάνθης, Διομηδείας, Κυπρίων Ξάνθης, πολιτιστική Στέγη Ν. Ερασμίου «Γεώργιος Βιζυηνός», Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, «Η Θράκη», Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, η οποία θα αναβιώσει το έθιμο του «Καλόγερου» από τη Βιζύη της Θράκης.

Από την πλατεία Αλέξανδρου Μπαλτατζή οι σύλλογοι:

Ποντίων Ν. Ξάνθης, Ποντίων φοιτητών Ν. Ξάνθης, Ποντίων Χορευτών Ξάνθης ''Τραντέλλενες''.

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 19:30

Λαογραφική μουσικοχορευτική παράσταση συλλόγου «Χαμασκαΐν».

Αφιέρωμα στον Αρμενικό πολιτισμό και παράδοση.

Το Αρμενικό παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα "Μασίς" ιδρύθηκε το 2018 ως τμήμα του παραρτήματος Θεσσαλονίκης "Γαζαρός Σαριάν" του Αρμενικού Πολιτιστικού και εκπαιδευτικού Σωματείου "Χαμασκαΐν". Στόχος του είναι αφενός η διατήρηση της αρμενικής ταυτότητας των νέων Αρμενίων χορευτών της διασποράς και αφετέρου η προβολή της πλούσιας αρμενικής παράδοσης, τέχνης και κουλτούρας. Mετράει περισσότερα από 20 μέλη υπό την διδασκαλία του Ραφαέλ Βαρνταζαριάν . Παρά τον σύντομο χρόνο από τη δημιουργία του έχει πραγματοποιήσει ήδη εμφανίσεις σε πολλά μέρη της Ελλάδος και στηρίζει με την παρουσία του εκδηλώσεις διαφόρων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και φιλανθρωπικών φορέων της χώρας.

Ο πολιτιστικός σύλλογος ''Χαμασκαϊν'' ιδρύθηκε το 1979 και έκτοτε ασχολείται με τη διατήρηση και τη διάδοση του Αρμένικου πολιτισμού. Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, βραδιές αφιερωμένες σε καταξιωμένους Αρμένιους καλλιτέχνες και το έργο τους, ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων και προβολές ντοκιμαντέρ και έργων. Η παράσταση που θα παρουσιάσουν τα μέλη του συγκροτήματος, έχει σκοπό να μεταφέρει στο κοινό μια μικρή γεύση του πλούσιου αρμενικού πολιτισμού με μια παράσταση γεμάτη από αρμενική παραδοσιακή μουσική και χορούς που ενώνουν το παρελθόν με το παρόν.

Πλατεία Δημοκρατίας ώρα 10:00

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Εθελοντική δράση, «Μαζεύω καπάκια…μοιράζω χαμόγελα»

Ο σκοπός της δράσης είναι ιερός καθώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας ώστε με την απόκτηση αναπηρικών αμαξιδίων, να αλλάξουν προς το καλύτερο την ποιότητα της ζωής τους. Σας περιμένουμε στην κεντρική πλατεία, έτσι ώστε εμείς και εσείς, με την συνεργασία μας να τους το εξασφαλίσουμε.

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, ώρα 20:00

«Νύχτα στο μουσείο»

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης ανοίγει τις πόρτες του, για μια νύχτα στο μουσείο με τους μικρού μας φίλους. Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στη δράση (απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού μέχρι και την 1η Γυμνασίου) θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν για ένα βράδυ, εντός του εντυπωσιακού αρχοντικού το σημαντικό γεγονός της απελευθέρωσης της πόλης μας. Θα αναλάβουν τους ρόλους των ανθρώπων που διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο στο ιστορικό αυτό γεγονός και θα ζήσουν την εορταστική εκείνη βραδιά.

Διάρκεια προγράμματος: Από τις 20.00 προσέλευση έως τις 10.00 την επομένη

Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα, έως 22. Κόστος προγράμματος 13€ ανά μαθητή με βραδινό και πρωινό. Οργάνωση: ΦΕΞ /Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 12:00

Παραδοσιακό γλέντι, «Εμείς εδώ χορεύουμε»

Καρναβαλικοί και λαογραφικοί σύλλογοι οργανώνουν ένα ανοιχτό γλέντι για όλον τον κόσμο. Μία ημέρα παραδοσιακής μουσικής στην πλατεία, την πρώτη Κυριακή των εκδηλώσεων.

Η βραδιά αυτή έχει ως στόχο πέρα από την συμβολή των συλλόγων στον θεσμό, να γίνει μια δράση από κοινού και να διασκεδάσουν παρέα με τον κόσμο.

Συνυφασμένα με κάποια θρησκευτική γιορτή, τα πανηγύρια είναι τόποι συναθροίσεων όλων των χωριανών και φυσικά και επισκεπτών που μοιράζονται τη χαρά της ημέρας. Έτσι κι εδώ, οικοδεσπότες οι σύλλογοι κάνουν το «ορίστε» σε έναν χώρο συνάντησης όπως θα γινόταν στα παλιά χρόνια, στην πλατεία. Σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σ ένα μοναδικό καλωσόρισμα των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, να χορέψετε μαζί τους.

Η εκδήλωση πλαισιώνεται από το παραδοσιακό σχήμα «Εβρίτικη Ζυγιά» που αποτελείται από όργανα αρχέγονα, βαθιά ριζωμένα στη μνήμη των ανθρώπων και στην παράδοση της Θράκης.

Τα μουσικά όρια ενός γλεντιού με την Εβρίτικη Ζυγιά, καλύπτουν κάθε περιοχή της Θράκης, από την Ανατολική μέχρι και τη Δυτική και Βόρεια, με τραγούδια από τον Έβρο, προσφυγικά από την Μακρά Γέφυρα, την Ανατολική Ρωμυλία και τη Μαύρη Θάλασσα, τραγούδια αρβανίτικα και γκαγκαούζικα, ενώ με την προσθήκη της μακεδονικής λύρας, του κλαρίνου και του σαξόφωνου ο ακροατής ταξιδεύει στις ξεσηκωτικές μελωδίες και τους χορούς της Μακεδονίας. Τα μέλη της: Παρτινούδης Αλέξης, Θρακιώτικη και Μακεδονική λύρα. Πασόπουλος Στρατής, τραγούδι, καβάλι και σαξόφωνο. Στράτος Σπύρος, γκάιντα, καβάλι και τραγούδι. Στράτος Άγγελος, κρουστά. Συμμετέχουν: Γιώργος Δρικούδης, ακορντεόν και Νίκος Ζάρκος, κλαρίνο. Σωκράτης Γουγουλίδης, ηχοληψία.

Το παντοπωλείο Sary προσφέρει το κρασί της βραδιάς.

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 19:30

Συναυλία «Θράκη- Οι Δρόμοι του Διόνυσου»

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης παρουσιάζουν τη νέα δισκογραφική δουλειά του μακροβιότερου στην περιοχή της Θράκης μουσικού σχήματος «RODOPI», αποτελούμενο από τους μουσικούς Άλκη Ζοπόγλου στο κανονάκι, τον Κυριάκο Πετρά στο βιολί, τον Δρόσο Κουτσοκώστα, στο τραγούδι και το λαούτο, τον Νίκο Ανγκούση στο κλαρίνο και τον Γιώργο Παγκοζίδη, στα κρουστά.

Την έρευνα, την επιστημονική επιμέλεια και την παρουσίαση της δισκογραφικής τους δουλειάς στην παραπάνω εκδήλωση υπογράφει και παρουσιάζει ο καταξιωμένος εθνομουσικολόγος, καθηγητής Εθνομουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Λάμπρος Λιάβας.

Παλιά πόλη Ξάνθης, ώρα 09:00 (και καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών).

Ιστορικοί περίπατοι. Γνωριμία με την τοπική ιστορία

Βόλτες στα σοκάκια της παλιά πόλης και στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης. Στη διάρκεια των περιπάτων, αναπτύσσεται ένας διάλογος για την ιστορία, τις ιδιαίτερες τεχνικές, την εξέλιξη και την παρουσία κάθε μορφής τέχνης στο ανθρώπινο περιβάλλον. Στο μουσείο αφηγούμαστε στιγμές από τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης. Ημερολόγια, μαρτυρίες, αντικείμενα συνθέτουν ένα ενδιαφέρον σκηνικό. Μια βόλτα στα σοκάκια της παλιά πόλης με κατάληξη το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης. Πληροφορίες για συμμετοχή στο τηλ. 25410 25421. Συμμετοχή 2€ συμπεριλαμβάνεται η είσοδος στο μουσείο.

Οργάνωση: ΦΕΞ / Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης.

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 11:30

Σύλλογος Κυπρίων Ξάνθης. Αναβίωση εθίμων και παραδοσιακών παιχνιδιών, «Τσίμπι τσίμπι το νατό στην παράδοση γυρνώ».

Για όλα παιδιά της πόλης μας μικρά και μεγάλα. Στην κεντρική πλατεία, στο χώρο που διοργανώνεται η Ευχούπολη, ελάτε να γνωρίσουμε παίζοντας τα έθιμα της αβκοτήρας ή δακκανούρας για την Κύπρο, της χάψας για τη Θράκη με αυγό ή χαλβά. Ελάτε ακόμη να παίξουμε αγαπημένα παιχνίδια της αλάνας! Ελάτε να γλεντήσουμε, να διασκεδάσουμε και να γίνουμε κοινωνοί της παράδοσης μας.

Οργάνωση: Σύλλογος Κυπρίων Ξάνθης.

Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, Κ. Μπένη και Βλαχοπούλου, άνωθεν Δημ. Πάρκινγκ, ώρα 20:30

Βραδιά λαογραφίας, «Φτου πιπέρι 2!». Γαμοτράγουδα και πιπεράτα παραμύθια όλα τσ’ Αποκριάς.

Ανοίγει το Τριώδιο και οι αθυροστομίες, τα πιπεράτα τραγούδια, τα πικάντικα παραμύθια και οι ευτράπελες διηγήσεις μας παρασέρνουν σ ένα πονηρό σεργιάνι. Γριές, γέροι, όμορφες, άσχημες, μοναχοί, γιατροί πρακτικοί ένα έχουν στο νου τους … πράξεις άνομες, καμώματα ακατανόμαστα! Τώρα όμως είναι καιρός να ειπωθούν γιατί τώρα όλα επιτρέπονται!

Η Ανθή Θάνου θα αφηγηθεί τα πιπεράτα παραμύθια, η Κατερίνα Δούκα και ο Αλέξανδρος Μακρής θα τραγουδήσουν τα τραγούδια της Αποκριάς.

Η παράσταση απευθύνεται αυστηρά σε ενήλικο κοινό.

Η διάρκεια είναι μια ώρα. Είσοδος: 7€.

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 19:00

Βραδιά λαογραφίας, παιδικά χορευτικά.

Οι μικροί χορευτές των λαογραφικών συλλόγων της πόλης, οι συνεχιστές της παράδοσής μας, παρουσιάζουν με χάρη, λεβεντιά και μεράκι χορούς απ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Συμμετέχουν οι σύλλογοι:

Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, Ποντίων Ν. Ξάνθης, Αβάτου Ξάνθης, Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης, Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες πατρίδες», Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης», Ποντίων Χορευτών Ξάνθης ''Τραντέλλενες'', Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης (εφηβικό), Θάμυρις.

Παλιά πόλη Ξάνθης, ώρα 10:00 (και καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών).

Ιστορικοί περίπατοι (για μαθητές). Γνωριμία με τη νεότερη ιστορία της πόλης

Στη διάρκεια των περιπάτων, αναπτύσσεται ένας διάλογος για την ιστορία, τις ιδιαίτερες τεχνικές, την εξέλιξη και την παρουσία κάθε μορφής τέχνης στο ανθρώπινο περιβάλλον. Τα κτήρια αφηγούνται την ιστορίας τους, το λιθόστρωτο μας οδηγεί μέσα στο χρόνο κι ο μαθητής ζει μια παράσταση μέσα σ’ ένα αληθινό σκηνικό. Αρχή περιπάτου στη γέφυρα ποταμού Κόσυνθου. Ο περίπατος καταλήγει στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μόνο μετά από συνεννόηση, όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Χώρος διεξαγωγής, παλιά πόλη και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης. Διάρκεια προγράμματος, από 90 έως 120 λεπτά. Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα έως 40. Κόστος προγράμματος 2€ ανά μαθητή.

Οργάνωση: ΦΕΞ / Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, αίθουσα «Βιργινία Τσουδερού», Καπναποθήκη «Π», Καπνεργατών 9, ώρα: 19.00

Παρουσίαση Βιβλίου «Το Σουφλί της πρώτης μου άνοιξης» (Θεόδωρου Μουσίκα).

Παρουσιάζει η Πηνελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή, καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και Κοσμητόρισσα Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΔΠΘ., ο Λεωνίδας Βλασακούδης, εκπαιδευτικός και ερευνητής και ο Απόστολος Πολυμένης, ερευνητής και πρόεδρος Συλλόγου Εβριτών Ν. Ξάνθης.

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 19:00

Βραδιά λαογραφίας, παιδικά χορευτικά.

Οι μικροί χορευτές των λαογραφικών συλλόγων της πόλης, οι συνεχιστές της παράδοσής μας, παρουσιάζουν με χάρη, λεβεντιά και μεράκι χορούς απ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Συμμετέχουν οι σύλλογοι: Νέας Κεσσάνης «Αγία Παρασκευή», Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, Κοινωνικό Κέντρο «Σταύρος Χαλιορής», Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι», Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης (παιδικό), Διομηδείας, «η Θράκη».

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, ώρα 10:00

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, «Ταινία είναι μια αλήθεια που επαναλαμβάνεται 24 φορές το δευτερόλεπτο»

Μέσα από τις θεματικές ενότητες έχουμε μια προσέγγιση στην ιστορία της τέχνης του κινηματογράφου. Σμιλεύοντας το χρόνο. Η κινηματογραφική μηχανή και οι βασικές λειτουργίες της. Η γραμματική της κινηματογραφικής τέχνης. Οι ταινίες και οι κινηματογραφιστές. Φιλμ – digital - Λησμονημένες μορφές δημιουργίας - σύγχρονες παραγωγές. Άλλο κοιτάζω κι άλλο βλέπω. Πληροφορίες συμμετοχές στο τηλ. 2541025421

Οργάνωση: Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης / Κινηματογραφική Λέσχη ΦΕΞ

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, ώρα 20:00

Κινηματογραφική Λέσχη ΦΕΞ. «Ο μύθος του Ορφέα στην μεγάλη οθόνη»

Η Κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ έχει δημιουργήσει ένα αρχείο από ταινίες που οι δημιουργοί τους εμπνευστήκαν από το μύθο του Ορφέα. Από τα Παρισινά καφέ του Jean Cocteau στον Αμερικάνικο νότο του Tennessee Williams και από την σκληρή Ελλάδα του Νίκου Νικολαϊδη στη Βραζιλία με τους ξέφρενους ρυθμούς του Marcel Camus.

Οργάνωση: Κινηματογραφική Λέσχη ΦΕΞ

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης ώρα 20:00

Συναυλία Μπάμπης Κούκος με Φα Δίεση και μικτή χορωδία Δημοτικού Ωδείου Ξάνθης

Οι Φα Δίεση ένα ανοικτό μουσικό σχήμα, που έρχεται από το 1991, γνωστό για την ποιότητα και την ευαισθησία του, συνεργάζεται για δεύτερη χρονιά με την Μικτή Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Ξάνθης, με διευθυντή τον Φώτη Κοντό.

Συμμετέχουν: Μπάμπης Κούκος, κιθάρα και φωνή. Ανδρέας Κοντογιώργης, πλήκτρα και φωνή. Ηλίας Καραχριστοδούλου, μπουζούκι. Τάσος Καουσλίδης, κιθάρα. Μάριος Κιοσές, πιάνο και μπάσο. Στέλιος Αχταρίδης, μπουζούκι. Τριαντάφυλλος Μπαμπατζής, κρουστά και φωνή. Σοφία Ιγνατιάδου, φωνή.

Ενορχήστρωση: Ηλίας Καραχριστοδούλου και Ανδρέας Κοντογιώργης.

Παρουσίαση: Γιάννης Στεφανίδης.

Επιμέλεια, προγραμματισμός και συντονισμός: Μπάμπης Κούκος.

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, ώρα 20:00

Χορευτικό εργαστήρι. «2-3 πράγματα για τους παραδοσιακού χορούς»

Στο νέο κύκλο εκδηλώσεων «2-3 πράγματα που ξέρω για…» το χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ θα μας παρουσιάσει στοιχεία για την χορευτική παράδοση της περιοχής μας. Σύλλογοι, εργαστήρια και φεστιβάλ που όχι μόνο διατήρησαν ζωντανή την παράδοση αλλά συνεχίζει να είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής.

Οργάνωση: ΦΕΞ / Χορευτικό εργαστήρι ΦΕΞ

Ρεστοράν «Ξανθίππη», ώρα 20:00

Βραδιά γευσιγνωσίας, τοπικών προϊόντων και συναυλίας Γιώργου Καρυπίδη και Αντώνη Χειμωνίδη.

Συνταγές «Μανιτάρια Μητάτο Ξάνθης» με τη συνεργασία της οινοποιίας Βουρβουκέλη, του ζαχαροπλαστείου «Το κάτι άλλο» και του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Παρουσίαση βιβλίου του Στέλιου Αρσενίου «Οδός Σαραγλί».

Παρουσίαση: Μαρία Παπαδοπούλου. Είσοδος ελεύθερη

Οργάνωση: Θρακική Θεατρική Σκηνή.

Τσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα: 19:00

Μουσική παράσταση, «Ρεμπέτικες ιστορίες»

1953. Μεταπολεμική Ελλάδα… Μία Ελλάδα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, αφήνοντας πίσω καταστροφές, προσφυγιά, πολέμους. Μια Ελλάδα που έχει μάθει να παλεύει με κάθε θηρίο και να βγαίνει νικήτρια. Σε μια αυλή…μια παρέα… μια κομπανία… στήνουν ένα γλέντι να ξορκίσουν το κακό, τραγουδούν και χορεύουν για να αφήσουν πίσω το πονεμένο παρελθόν. Κάπως έτσι ο καημός γίνεται τραγούδι, ο αναστεναγμός πενιά και η ζωή γλέντι.

Μουσική επιμέλεια, Απόστολος Αποστολίδης. Σκηνοθεσία, Κυριακή Οβαλιάδου. Κείμενα, Ιωάννα Καρατζά. Χοροδιδασκαλία, Ιωάννα Βασιλειάδου και Ελένη Κοτανίδου. Παίζουν οι ηθοποιοί, Μ. Μουρουζίδης, Γ. Σαββίδης, Β. Ταταλιάς, Π. Μουτζούρης, Αν. Καραβελίδου, Κ. Οβαλιάδου, Ελ. Βλαχάκη, Μ. Ασλανίδου, Κ. Αρμένη, Σ. Μουράτογλου. Την Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων αποτελούν οι Χ. Μελισσοπούλου, Απ. Αποστολίδης, Β. Κιορμήτρου, Γ. Βαμβακάς, Π. Αμπεριάδης, Ν. Βουλγαρίδης. Χορεύει το χορευτικό τμήμα του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας Νεάπολις.

Συνδιοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και ΠΑΣ Αντίκας.

Κλειστό Αθλητικό Κέντρο «Φίλιππος Αμοιρίδης», ώρα 20:00

Βραδιά λαογραφίας και παραδοσιακών γεύσεων.

Ημέρα χαράς αλλά και προετοιμασίας, καθώς η περίοδος της Σαρακοστής πλησιάζει. Την μέρα αυτή επιβάλλεται από το έθιμο το ψήσιμο κρέατος, συνοδευόμενο από κρασί και εδέσματα. Οι ρίζες των εκδηλώσεων αυτών βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα, στην Διονυσιακή λατρεία. Ο Διόνυσος, θεός της γονιμότητας και οι αρχαίοι 'Έλληνες τον τιμούσαν με μεγάλους εορτασμούς, τα Διονύσια. Κατά τους εορτασμούς αυτούς, γινόταν παρέλαση άρματος. Η προέλευση του εθίμου χάνεται στα βάθη του χρόνου, ωστόσο φαίνεται να συνδέεται με τις βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, που θεωρούσαν το φαγοπότι και το γλέντι ιεροτελεστία για την καλή ευφορία της γης την άνοιξη. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι ετοιμάζουν παραδοσιακές συνταγές και στήνουν ένα γλέντι με ζωντανή μουσική και ήχους από όλη την Ελλάδα. Μια ξεχωριστή βραδιά αυτή της Τσικνοπέμπτης και ο χώρος θα είναι ανοιχτός από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, με πλούσιο μπουφέ, λαχταριστά ορεκτικά, φρέσκες σαλάτες, ποικιλίες κρεατικών και σπιτικών γλυκών. Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ως οικοδεσπότης θα προσφέρει δωρεάν κρασί σε όλους τους επισκέπτες.

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ, ώρα 17:00

Μπαλνταφάν με το παιδικό μουσικό θέατρο της ΦΕΞ. «Νέες Αποκριάτικες περιπέτειες Ι»

Η ΦΕΞ, ξετυλίγει το κουβάρι του παραμυθιού και σας προσκαλεί στη θεατρική μουσική παράσταση «Αποκριάτικες περιπέτειες» του Παιδικού Μουσικού της Θεάτρου. Μικροί παραμυθένιοι ήρωες σε μια αποκριάτικη ιστορία που συνέβη κάποτε, ίσως και εδώ... που καταλήγει σε ένα ξέφρενο Μπαλνταφάν!!!

Σκηνοθεσία Βάνια Φίτσεβα. Γενική είσοδος 3€, με χυμό ή καφέ, οικονομική ενίσχυση του μουσείου. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κρατήσεις στο τηλ 2541025421.

Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι μουσικού θεάτρου της ΦΕΞ

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Αναγνωστήριο «Κυριάκος Σταματιάδης, Καπναποθήκη «Π», Καπνεργατών 9», ώρα: 19:00

«O Ορφέας μιαν Αποκριά στη δίνη της λογοτεχνίας.»

Ορφικά μυστήρια και Αποκριά. Η συσχέτιση και η εμφάνισή τους σε λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα. Εισηγήτρια, Βασιλική Στρώλη, ιστορικός, υπεύθυνη εργαστηρίου τοπικής ιστορίας ΙΘΤΠ. Είσοδος ελεύθερη.

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 19:00

Μουσικοχορευτική βραδιά λαογραφικών συλλόγων

Ο χορός, η μουσική και οι παραδόσεις κάθε λαού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Οι λαογραφικοί σύλλογοι της πόλης, ως συνεχιστές της παράδοσης, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με πλούσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις απ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Συμμετέχουν οι σύλλογοι:

Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες πατρίδες», Μυρωδάτου «Οι Απίθανοι», Μυτιληνιών Καβάλας, «Ο Αμφέραος», «Η Θράκη». Ο σύλλογος Εβριτών Ξάνθης θα παρουσιάσει και απόσπασμα από το έθιμο του «Κιοπέκ Μπέη» του βορείου Έβρου.

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ, ώρα 17:00

Μπαλνταφάν με το παιδικό μουσικό θέατρο της ΦΕΞ. «Νέες Αποκριάτικες περιπέτειες ΙΙ»

Η ΦΕΞ, ξετυλίγει το κουβάρι του παραμυθιού και σας προσκαλεί στη θεατρική μουσική παράσταση «Αποκριάτικες περιπέτειες» του Παιδικού Μουσικού της Θεάτρου. Μικροί παραμυθένιοι ήρωες σε μια αποκριάτικη ιστορία που συνέβη κάποτε, ίσως και εδώ... που καταλήγει σε ένα ξέφρενο Μπαλνταφάν!!!

Σκηνοθεσία Βάνια Φίτσεβα. Γενική είσοδος 3€, με χυμό ή καφέ, οικονομική ενίσχυση του μουσείου. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κρατήσεις στο τηλ 2541025421.

Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι μουσικού θεάτρου της ΦΕΞ

Πλατεία Ηρώων Ξάνθης, ώρα 18:30

«Ανθρώπινο Ηχητικό Γλυπτό»

Η Θεατρική Ομάδα της ΦΕΞ παρουσιάζει το έργο του Τάσου Τσεσμετζή σε σκηνοθεσία του Πασχάλη Ξανθόπουλου.

Οργάνωση: ΦΕΞ / Θεατρική Ομάδα της ΦΕΞ

Αίθουσα δεξιώσεων – εκδηλώσεων «Διογένης», ώρα 21:00

Μασκέ πάρτι «Μπαλνταφάν Για μεγάλα παιδιά».

Ο πολιτιστικός σύλλογος Θάμυρις σας προσκαλεί σε ένα «Μπαλνταφάν Για Μεγάλα Παιδιά». Φαγητό, ποτό, κέφι και χορός υπό τους καρναβαλικούς ήχους dj. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η κοπή βασιλόπιτας του συλλόγου.

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 11:30.

Χορευτικά λαογραφικών συλλόγων

Ο χορός, η μουσική και οι παραδόσεις κάθε λαού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Οι λαογραφικοί σύλλογοι της πόλης, ως συνεχιστές της παράδοσης, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με πλούσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις απ όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Συμμετέχουν οι σύλλογοι:

Ευμοίρου, Χορευτικό τμήμα του μουσικογυμναστικού συλλόγου Σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης «Ο Θερμαϊκός», Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης, Βλάχων Σιδηροκάστρου, τμήμα παραδοσιακών χορών Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών Ευόσμου, Νέας Μηχανιώνιας.

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 10:00.

Bazaar. Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης- Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Ζωοφιλικός Σύλλογος.

Στο γνωστό στέκι της κεντρικής πλατείας με μακιγιάζ για τους μικρούς φίλους και με bazaar χειροποίητων ειδών για την ενίσχυση των δράσεών του συλλόγου.

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 19:00

10ο Φεστιβάλ Φωνητικών Συνόλων Παραδοσιακής Μουσικής

Το φεστιβάλ φωνητικών συνόλων παραδοσιακής μουσικής έχει σκοπό την παρουσίαση στο αστικό κοινό τραγουδιστικών τεχνικών και ηχοχρωμάτων, που αναπτύσσονται στον ελληνικό χώρο ή στις ανά τον κόσμο ελληνικές κοινότητες και συνθέτουν τον ελληνικό μουσικό λαϊκό πολιτισμό. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος (ΕΡ.Κ.Ε.Τ.) και η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης (Φ.Ε.Ξ.) και το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Οι σύλλογοι που συμμετέχουν θα παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια από τις παρακάτω περιοχές:

• Γκαγκαβούζηδες Οινόης (Έβρος), λαογραφικός πολιτιστικός σύλλογος Οινόης Ορεστιάδας «Το Κρασοχώρι»,

• Μακρά Γέφυρα (Ανατολική Θράκη), εκπολιτιστικός λαογραφικός σύλλογος «Τα Δίδυμα Τείχη»,

• Μάρηδες (Έβρος), Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης,

• Μεταξάδες (Έβρος), πολιτιστικός σύλλογος Μεταξάδων,

• Νέα Βύσσα (Έβρος), σύλλογος γυναικών Νέας Βύσσας,

• Πεντάλοφος (Έβρος), σύλλογος γυναικών Πενταλόφου.

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ, ώρα 17:00

Μπαλνταφάν με το παιδικό μουσικό θέατρο της ΦΕΞ. «Νέες Αποκριάτικες περιπέτειες ΙΙΙ»

Η ΦΕΞ, ξετυλίγει το κουβάρι του παραμυθιού και σας προσκαλεί στη θεατρική μουσική παράσταση «Αποκριάτικες περιπέτειες» του Παιδικού Μουσικού της Θεάτρου. Μικροί παραμυθένιοι ήρωες σε μια αποκριάτικη ιστορία που συνέβη κάποτε, ίσως και εδώ... που καταλήγει σε ένα ξέφρενο Μπαλνταφάν!!! Σκηνοθεσία Βάνια Φίτσεβα. Γενική είσοδος 3€, με χυμό ή καφέ, οικονομική ενίσχυση του Μουσείου. Περιορισμένος αριθμός θέσεων- Κρατήσεις στο τηλ 2541025421

Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι μουσικού θεάτρου της ΦΕΞ

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα: 19:30

Συναυλία Γιώργος Γιαννιάς

Ένας από τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες της γενιάς του, εμφανίζεται στην κεντρική σκηνή, με μία δυναμική μπάντα που θα μας ανεβάσει στα ύψη.

Ο Γιώργος Γιαννιάς από 1998 ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι. Έχοντας ήδη συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής όπως τους Γιώργο Μαζωνάκη, Πασχάλη Τερζή, Καίτη Γαρμπή, Σταμάτη Γονίδη, Άντζελα Δημητρίου, Δημήτρη Κοντολάζο, Κατερίνα Στανίση, Αντύπα, Ευρυδίκη και άλλους συνεχίζει να ξεσηκώνει το κοινό του σε κάθε του εμφάνιση. Ο πιο ερωτικός ερμηνευτής της γενιάς του, με δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του θα κάνει μια ξεχωριστή εμφάνιση σε ένα εορταστικό και διασκεδαστικό αποκριάτικο event, ερμηνεύοντας τις επιτυχίες του αλλά και αγαπημένα κομμάτια γνωστών καλλιτεχνών.

Τη βραδιά ανοίγουν στις 18:30 οι Cultera, μια νεοσύστατη τετραμελής μπάντα από την Ξάνθη. Δημιουργήθηκαν από νέους ανθρώπους με πάθος για τη μουσική και σκοπό την έκφραση τους μέσω αυτής. Επηρεασμένοι μουσικά κυρίως από την ελληνική ροκ αλλά και ποπ σκηνή έχουν συνθέσει μια "τρελή" παρέα γεμάτη μουσική. Μετά το επιτυχημένο τους ξεκίνημα έχουν ως σκοπό με τις εμφανίσεις τους να σας κάνουν να τραγουδήσετε μαζί τους και να σας παρασύρουν στους ρυθμούς τους. Αποτελούνται από τους Φίλιππο Παϊτάρη φωνητικά και κιθάρα, Πάρη Μουρβάτη ηλεκτρική κιθάρα, Βασίλη Τσιακούλια μπάσο και Γιάννη Καλεντερίδη τύμπανα.

Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, Κ. Μπένη και Βλαχοπούλου, άνωθεν Δημ. Πάρκινγκ, ώρα:20:00

«Με του φανού τα ανάμματα, τραγούδια και πειράγματα»

Μια ζωντανή Διονυσιακή γιορτή από την Κοζάνη , που επαναλαμβάνεται τους τελευταίους τρεις αιώνες, έρχεται στην «αυλή» του Χορευτικού Ομίλου Ξάνθης. Ο πολιτιστικός σύλλογος Κοζάνης «Οι Μακεδνοί» θα μεταφέρει την παραδοσιακή Κοζανίτικη Αποκριά στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές. Πιασμένοι χέρι - χέρι, άντρες και γυναίκες γύρω από την φωτιά, θα μας πουν τραγούδια της λεβεντιάς, της αγάπης, τραγούδια με έντονο το στοιχείο του αυτοσαρκασμού, της καθημερινότητας αλλά και σκωπτικά τραγούδια της Αποκριάς.

Το έθιμο των Φανών της Κοζάνης στηρίζεται στην αυθόρμητη συμμετοχή του κόσμου. Ο Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης παρέα με τους «Μακεδνούς» σας προσκαλούν να συμμετέχετε και εσείς στο έθιμο των Φανών και στο υπαίθριο γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Είσοδος ελεύθερη.

Αίθουσα δεξιώσεων – εκδηλώσεων «Απόλλων», ώρα 21:30

Ετήσιος χορός του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης

Ένα παραδοσιακό γλέντι με την οκταμελή ορχήστρα «Μπάντα Τέτοια» αποτελούμενη από τον Γκεράκη Τσαρμαντίδη, στο κλαρίνο, το καβάλι και την τσαμπούνα, τον Γιώργο Παραπέρογλου , στο ακορντεόν και το τραγούδι, τον Μελέτη Παντελίδη, στα κρουστά, τον Στάθη Γκαντίρη, στη Γκάιντα και το τραγούδι, τον Χάρη Τσιπουρίδη, στο βιολί, τον Σάκη Χατζηανδρέα και τον Αναστάσιο Κουτσαμπασίδη, στη τρομπέτα, εμπλουτισμένο και από αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Τιμή εισόδου 17 ευρώ για ενήλικες και 8 ευρώ για παιδιά με πλήρες μενού και ποτό. Ρεζερβέ στο τηλ.: 6944643310.

Οργάνωση Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης.

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 12:00

Παιδική καρναβαλική παρέλαση

Έχει καθιερωθεί πλέον τα τελευταία χρόνια ως το μεγαλύτερο παιδικό αποκριάτικο ξεφάντωμα. Το πιο ξέφρενο χρωματιστό ποτάμι για μαθητές όλων των τάξεων. Νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, όλων. Αποτελεί την κορυφαία στιγμή όχι μόνο της Αποκριάς, αλλά και όλης της χρονιάς για παιδιά και γονείς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, μουσική στη διαπασών θα δίνει το ρυθμό από τον dj Andreas Pap και οι γλυκύτατοι μικροί καρναβαλιστές θα έχουν τα πιο λαμπερά χαμόγελα. Η γιορτή συνεχίζεται μπροστά στην κεντρική σκηνή, ενώ κορυφαία στιγμή είναι η συναυλία που ακολουθεί αμέσως μετά. Ραντεβού στην αφετηρία, διασταύρωση 28ης Οκτωβρίου και Καβάλας.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παιδική καρναβαλική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 15:30.

Υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο κεντρικής πλατείας, ώρα 11:00

Σύλλογος Γυναικών Ν. Ξάνθης, μουσικοθεατρικό παιχνίδι, «Ο κακός ο λύκος που έγινε καλός»

Το μουσικοθεατρικό παιχνίδι θα απευθύνεται κυρίως σε παιδιά νηπιακής και βρεφικής ηλικίας, τα οποία δεν συμμετέχουν στην παρέλαση λόγω ηλικίας. Στο χώρο του υπαίθριου αμφιθέατρου (σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με συνοδεία γονέων) θα ενωθούν όλες οι κοκκινοσκουφίτσες, τα κατσικάκια και τα γουρουνάκια, για να δώσουν στο κακό λύκο ένα μάθημα... και … αφού βάλει μυαλό ο λύκος, και αποφασίσει να γίνει καλός θα παίξουν και να ξεφαντώσουν όλοι μαζί...

Με μουσική, πολλά παιχνίδια και χορό θα διασκεδάσουν οι μικροί μας φίλοι, μέχρι να τερματίσουν οι μικροί καρναβαλιστές στη κεντρική πλατεία.

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 13:30

Συναυλία με τους «Άνω Κάτω»

Οι «Άνω Κάτω» είναι μια λαϊκή μπάντα με βάση την Θεσσαλονίκη και προορισμό όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. O Νίκος, ο Δημήτρης, ο Χάρης και ο Κωνσταντίνος αποτελούν το μουσικό σχήμα που αν και βρίσκεται λίγα χρόνια στην δισκογραφία, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσα από την δουλειά του. Από το 2013 έως και σήμερα δεν σταματούν να μας εκπλήσσουν με τις μουσικές τους συνευρέσεις. Έρχονται να παρουσιάσουν τραγούδια που αντιπροσωπεύουν όλους μας, σε μια εποχή που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να ακούσουμε, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε. Το 2015 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους τραγούδι «Τα καντήλια», ένα τραγούδι που τους καθιέρωσε. Έχουν σημαντικές συνεργασίες στο ενεργητικό τους. Με τον Θέμη Αδαμαντίδη, τον Αντρέα Στάμο την Χριστίνα Κολέτσα ενώ συμμετείχαν σε εμφανίσεις του Βασίλη Καρρά, του Χρήστου Χολίδη, του Ηλία Βρεττού της Ειρήνης Παπαδοπούλου και άλλων.

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 20:00

Μουσική παράσταση με το φωνητικό συγκρότημα της Ξάνθης «Αρίων»

«Είναι αρρώστια τα τραγούδια»

Το φωνητικό συγκρότημα Αρίων γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση στις Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές του 1990. Από το 1990 μέχρι το 2014 με διευθυντή τον Γιάννη Παπαδόπουλο και στη συνέχεια με διευθυντή τον Τριαντάφυλλο Σφυρή συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές, δίνοντας την δική του άποψη για το χορωδιακό τραγούδι.

Φέτος επέλεξε να παρουσιάσει την περσινή παράσταση «Είναι αρρώστια τα τραγούδια», που είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία, με κάποιες μικρές αλλαγές. Στην παράσταση αυτή, στην οποία συμμετέχουν 38 μέλη ως χορωδοί, τραγουδιστές και μουσικοί, τα μέλη του Αρίωνα και οι φίλοι τους που τους πλαισιώνουν, θα μας δώσουν την δική τους άποψη πάνω σε μερικά από τα τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους την ιστορία της ελληνικής μουσικής.

Όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τις προηγούμενες παραστάσεις του Αρίωνα ξέρουν πλέον ότι ο χαρακτηρισμός «χορωδία» προσδιορίζει το σχήμα, γι’ αυτό και προτιμάει να αυτοπροσδιορίζεται ως «Φωνητικό Συγκρότημα». Μέσα από τις παραστάσεις του προσπαθεί να πάει πιο πέρα από το απλό χορωδιακό τραγούδι και να εξερευνήσει τις εκφραστικές δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής, χρησιμοποιώντας την πολλές φορές ακόμη και κάπως… ανορθόδοξα.

Πριν την παράσταση θα προβληθεί μια 15λεπτη ταινία αφιέρωμα στα 30 χρόνια του Αρίωνα βασισμένη στο οπτικοακουστικό υλικό από την πρώτη εμφάνισή του το 1990.

Στην παράσταση συμμετέχουν:

• Τα μέλη του φωνητικού συγκροτήματος: Πέτρος Πασβάντης, Κώστας Βογιατζόγλου, Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης Νένδος, Βαγγέλης Παπαδόπουλος, Αργύρης Μυτακίδης, Γεράσιμος Μπουρσινός, Δημήτρης Χατζόπουλος, Λεωνίδας Βλασακούδης, Κυριάκος Φελέκης, Κώστας Πασβάντης, Μάκης Α. Αβραμίδης, Κώστας Δημητριάδης, Άγγελος Ξανθόπουλος, Γιάννης Κοκκαλίδης, Ξάνθος Νεραντζής, Νίκος Παπαβασιλείου, Νότης Μιχαηλίδης, Γιώργος Γκουδίνας, Ηλίας Σπορίκης και Παναγιώτης Νταραμπέκης.

• Οι φίλοι τους: Καίτη Μπεμπεκίδου, Αθανασία Πουλουτίδου, Μαρία Κωτσάλη, Έλενα Σαμουργκανίδου, Αναστασία Συμεωνίδου, Δέσποινα Φελέκη, Έφη Φλώρου, Χρυσούλα Γρηγορίου, Κατερίνα Αθανασούλη και Δέσποινα Μπαρτζοπούλου.

• Οι μουσικοί: Τριαντάφυλλος Σφυρής (πιάνο), Μάκης Η. Αβραμίδης (κιθάρα), Βαγγέλης Παπαδόπουλος (μπουζούκι και μαντολίνο), Μάκης Α. Αβραμίδης (μαντολίνο), Γεράσιμος Σταθόπουλος (κλαρινέτο), Δημήτρης Σφυρής (ακορντεόν), Κοσμάς Ρήστας (ηλεκτρικό μπάσο), Γρηγορία Παπαγεωργίου (βιολί) και Αναστασία Γκουδίνα (κανονάκι και ποντιακή λύρα).

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 10:00.

Bazaar. Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης- Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Ζωοφιλικός Σύλλογος.

Στο γνωστό στέκι της κεντρικής πλατείας με μακιγιάζ για τους μικρούς φίλους και με Bazaar χειροποίητων ειδών για την ενίσχυση των δράσεών του συλλόγου.

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ, ώρα 17:00

Μπαλνταφάν με το παιδικό μουσικό θέατρο της ΦΕΞ. «Νέες αποκριάτικες περιπέτειες ΙΙΙ»

Η ΦΕΞ, ξετυλίγει το κουβάρι του παραμυθιού και σας προσκαλεί στη θεατρική μουσική παράσταση «Αποκριάτικες περιπέτειες» του Παιδικού Μουσικού της Θεάτρου. Μικροί παραμυθένιοι ήρωες σε μια αποκριάτικη ιστορία που συνέβη κάποτε, ίσως και εδώ... που καταλήγει σε ένα ξέφρενο Μπαλνταφάν!!! Σκηνοθεσία Βάνια Φίτσεβα. Γενική είσοδος 3€, με χυμό ή καφέ, οικονομική ενίσχυση του μουσείου. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κρατήσεις στο τηλ 2541025421. Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι μουσικού θεάτρου της ΦΕΞ

Κτήριο του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης (Αγ. Γεωργίου 1, ισόγειο), ώρα 18:00

Παράσταση Καραγκιόζη.

Ο Θίασος Σκιών «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζει την παράσταση «Οι τρεις βλάκες». Ο αρραβώνας του Γιάννη με τη Μαρία διαλύεται γιατί η νύφη και οι γονείς της αποδεικνύονται κουτοί. Ο κυρ-Θόδωρος, πατέρας της Μαρίας, είναι απαρηγόρητος και ο γαμπρός αμετάπειστος. Για να παντρευτεί τη Μαρία πρέπει να βρεθούν τρεις πιο κουτοί. Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει να βρει τους τρεις βλάκες και να σώσει τον αρραβώνα. Θα τα καταφέρει… Στη συνέχεια ακολουθεί αφήγηση ελληνικών παραμυθιών, στο πνεύμα των ημερών, από το Δημήτρη Αβούρη και τους Παραμυθοθράκες. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης.

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ, ώρα 22:00

«Πάρτι κρουστών και Ballroom Latin της ΦΕΞ»

Η ομάδα κρουστών της ΦΕΞ ''bb5 percussion system'' σε μία ξεχωριστή παράσταση. Μαζί μας το εργαστήρι Ballroom Latin της ΦΕΞ, θα χορέψει στους ρυθμούς μας και θα μας παρασύρει στη μαγεία των λατινοαμερικάνικων χορών!

Οργάνωση ΦΕΞ

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 19:00

Μουσικοχορευτική βραδιά λαογραφικών συλλόγων

Ο χορός, η μουσική και οι παραδόσεις κάθε λαού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Οι λαογραφικοί σύλλογοι της πόλης ως συνεχιστές της παράδοσης, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με πλούσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις απ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Συμμετέχουν οι σύλλογοι:

Διομηδείας, Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, Ποντίων Ν. Ξάνθης, Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, Αβάτου Ξάνθης, Θρακιωτών Επαρχίας Νέστου, ποντίων χορευτών Ξάνθης «Τραντέλλενες», Θάμυρις. Η πολιτιστική Στέγη Ν. Ερασμίου «Γεώργιος Βιζυηνός» θα παρουσιάσει το έθιμο «Καμήλες και Ντιβιτζήδες», αρχαιοελληνικό Διονυσιακό έθιμο προσαρμοσμένο στις λατρευτικές εκδηλώσεις των μεταμφιέσεων του Χριστιανικού Δωδεκαημέρου, με ρίζες από την Ανατολική Ρωμυλία.

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, ώρα 10:00 (και καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών).

«Θράκη - 100 χρόνια ελεύθερη»

Στο πλαίσιο του εορτασμού «Θράκη - 100 χρόνια ελεύθερη» το μουσείο οργανώνει το πρόγραμμα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και Γυμνασίου. Οι στόχοι του νέου αυτού προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία μιας Συλλογής κι ενός Αρχείου. Να ανακαλύψουν την τοπική μας ιστορία μέσα από ημερολόγια, μαρτυρίες και αντικείμενα. Κόστος προγράμματος: 2 ευρώ ανά μαθητή.

Οργάνωση: ΦΕΞ / Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Αίθουσα δημιουργικής απασχόλησης «Ι. Παπαχαρίση», Καπναποθήκη «Π», Καπνεργατών 9, ώρα 17:30

Δημιουργικά εργαστήρια. Παίδες εν δράσει… σε αποκριάτικη εικαστική έκφραση: «Προσωπεία…»

Τα Εργαστήρια Ζωγραφικής και Εικαστικής- Δημιουργικής Έκφρασης του ΙΘΤΠ, προσκαλούν, τους μικρούς τους φίλους να εκφραστούν καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Ελάτε να γνωρίσουμε τον πολυποίκιλο κόσμο της μάσκας και τον πολλαπλό ρόλο της σε διάφορους πολιτισμούς στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, με την εικαστική συμμετοχή των έμπειρων καθηγητών του Ιδρύματος. Τα παιδιά θα τολμήσουν να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν τη δική τους μάσκα, συμμετέχοντας στη διαδικασία προετοιμασίας, κατασκευής και διακόσμησης της. Απαραίτητη προϋπόθεση: κέφι, καλή διάθεση, όρεξη και φαντασία! Είσοδος ελεύθερη.

Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 19:00

Μουσικοχορευτική βραδιά λαογραφικών συλλόγων

Ο χορός, η μουσική και οι παραδόσεις κάθε λαού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Οι λαογραφικοί σύλλογοι της πόλης, ως συνεχιστές της παράδοσης, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με πλούσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις απ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Συμμετέχουν οι σύλλογοι:

Ποντίων φοιτητών Ν. Ξάνθης, Κοινωνικό Κέντρο «Σταύρος Χαλιορής», Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι», «Άγιος Γεώργιος» Κουτσού, Τοξοτών Ξάνθης, Διομηδείας.

Κτήριο του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης (Αγ. Γεωργίου 1, ισόγειο), ώρα 18:00

Ομιλία, «Θράκη, στη γειτονιά του Αίμου – Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού»

Ο φιλόλογος, συγγραφέας και ποιητής Θανάσης Μουσόπουλος θα αναφερθεί στον τρόπο που γιορτάζεται η Αποκριά στη Θράκη και στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Μια συνοπτική αναφορά στην ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Είσοδος ελεύθερη.

Οργάνωση Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης.

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, ώρα 20:00

«Ο μύθος του Ορφέα στην μεγάλη οθόνη»

Η κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ έχει δημιουργήσει ένα αρχείο από ταινίες που οι δημιουργοί τους εμπνευστήκαν από το μύθο του Ορφέα. Από τα Παρισινά καφέ του Jean Cocteau στον Αμερικάνικο νότο του Tennessee Williams και από την σκληρή Ελλάδα του Νίκου Νικολαϊδη στη Βραζιλία με τους ξέφρενους ρυθμούς του Marcel Camus.

Οργάνωση: Κινηματογραφική Λέσχη ΦΕΞ

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 20:00

Θρακική Θεατρική Σκηνή. Μουσική επιθεώρηση «Πικαντίλι 4, Εραστές Ονείρου»

Η μεγαλύτερη μουσική επιθεώρηση της τελευταίας 20ετίας σε κείμενα του Πάνου Παπαδόπουλου. Έρωτες, ίντριγκες, ζήλειες, πάθη κι όλα αυτά… καταλήγουν στο Πικαντίλι. Μικρές ιστοριούλες της ζωής με τον «Πλανητάρχη» να θυμίζει τις εποχές που τα μπουζούκια εκτός από λατρεία και χορό, ήταν η πλέον αυθεντική έκφραση της ζωής.

Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος. Βοηθός σκηνοθέτης -μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Πετρόπουλος. Γκεστ σταρ: Ο «Πλανητάρχης» Τάσος Μπουγάς με την ορχήστρα του. Τραγούδι: Γιώργος Καρυπίδης, Μίνα Μπάτζιου, Δημήτρης Πετρόπουλος, Μαρία Παπαγιαννάκη (ρεμπέτικο), Βασίλης Χρήστου, Στέλιος Στεφανίδης. Συμμετέχουν: Σταύρος Μωραΐτης, Ιπποκράτης Γαλάτης, Γιώτα Χατζηθεοδώρου, Χρήστος Μαγγίρας, Δέσποινα Χατζοπούλου, Γιάννης Κυριάκογλου, Μπάμπης Κυρκούσης, Δημήτρης Χατζηευστρατίου, Αναστασία Πασαλή, Γιώργος Καρυπίδης, Στελίνα Σπανίδου, Παράσχος Ευστρατίου, Αντώνης Χειμωνίδης, Τούλα Ζαχαριάδου, Κυριάκος Κεσίσογλου, Στέλιος Στεφανίδης. Σκηνικά: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος - Σταύρος Μωραΐτης.

Ελληνάδικο «Κύτταρο», ώρα:16:00

Θρακική Θεατρική Σκηνή, Carnival Club. Μπαλνταφάν.

Καλούμε μικρούς και μεγάλους στο μεγαλύτερο μπαλνταφάν του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού 2020. Μουσική επιμέλεια: Τόρης Παπαδήμας. Δωρεάν είσοδος και δωρεάν αναψυκτικά και γλυκά σε όλα τα παιδάκια.

Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης, Λευκίππου 3, ώρα 17:00.

Μπαλνταφάν.

Τσ` αποκριές χορεύουμε, γλεντούμε, τραγουδούμε στο μπαλνταφάν των κρητικών μασκάρες θα ντυθούμε. Είσοδος ελεύθερη.

Μουσείο Παραδοσιακών Ενδυμασιών Βαλκανικών Χωρών, Γενισέα Ξάνθης, ώρα 17:30.

Μπαλνταφάν.

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης και ο Σύλλογος Γυναικών Γενισέας καλούν τους μικρούς τους φίλους στο ετήσιο αποκριάτικο μπαλνταφάν τους. Είσοδος ελεύθερη.

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, αίθουσα «Βιργινία Τσουδερού», Καπναποθήκη «Π», Καπνεργατών 9, ώρα: 19:00

Παρουσίαση Βιβλίου «Θρακιώτ’κα Μαϊρέματα» της Σίσσυς Μαμούγκα.

Παρουσιάζει η Πηνελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή, καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και Κοσμητόρισσα Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΔΠΘ, η Ευγενία Μαμούγκα, Διαιτολόγος Διατροφολόγος και η Σίσση Μαμούγκα, φιλόλογος και συγγραφέας.

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, ώρα 20:00

Χορευτικό εργαστήρι. «2-3 πράγματα για τους Latin χορούς»

Το εργαστήρι Latin της ΦΕΞ στο νέο κύκλο εκδηλώσεων «2-3 πράγματα που ξέρω για…» θα μας παρουσιάσει τους Latin χορούς. Ποια η καταγωγή τους, καθώς και βηματολογία …

Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι Latin Salsa της ΦΕΞ

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 19:00.

Συναυλία Μιχάλης Χατζηγιάννης

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης λειτουργώντας πάντα μέσα στο πεδίο της μουσικής αναζήτησης βρίσκεται και πάλι σε μια ουσιαστική και δημιουργική περίοδο. Στα πλαίσια των ζωντανών εμφανίσεων του για το 2020, ξεκινά από την Ξάνθη, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο από καλή μουσική και καθαρά αισθήματα. Με αφετηρία αγαπημένες από όλους μελωδίες, μας καλεί σε ένα ταξίδι από το «Άγγιγμα Ψυχής», το « Μόνο στα Όνειρα» και το «Πάρτι», το «Δεν Φεύγω», το «Για Σένα», και το «Όλα ή Τίποτα», μέχρι και την πρόσφατη «Σαϊτιά». Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής καθιερώνοντας το δικό του μουσικό ύφος είτε μέσω της χαρακτηριστικής ερμηνείας του, είτε μέσω της σύνθεσης τραγουδιών, για τον ίδιο και για άλλους. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες, σε παραστάσεις αλλά και στο τραγούδι, όπως η Χάρις Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Πασχάλης Τερζής, η Γλυκερία, ο Κώστας Χατζής και άλλοι.

Μαζί του η Μελίνα Μακρή, μια μοναδική τραγουδίστρια η οποία έγινε γνωστή με το συγκρότημά της, τους Vegas και που ακολουθεί πια την προσωπική της πορεία στο χώρο του τραγουδιού. Μετά από την επιτυχημένη τους συνεργασία, συνεχίζει να συντροφεύει τον Μιχάλη στις συναυλίες του ανά την Ελλάδα.

Τους συνοδεύουν οι μουσικοί Σόλωνας Αποστολάκης, πιάνο, πλήκτρα και ενορχήστρωση. Σπύρος Μάζης, μπάσο. Γιώργος Μητσοτάκης, τύμπανα, Παντελής Τζιάλας, ακουστική κιθάρα και μπουζούκι, Στέλιος Κατσατσίδης, ακορντεόν. Τεχνικοί ήχου ο Αντώνης Μωραΐτης και ο Σταύρος Συκιανάκης .

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ώρα 19:00

Χορωδιακή βραδιά

Χορωδία Κ.Α.Π.Η. Σταυρούπολης

Η χορωδία του Κ.Α.Π.Η. Σταυρούπολης εκτός από την παρουσία της σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση της Σταυρούπολης και της γύρω περιοχής, δεν παύει να ανταποκρίνεται, πάντα με καλή διάθεση, όπου και όποτε προσκαλείται. Πρώτιστο όμως χρέος της αλλά και αδυναμία της είναι η ψυχαγωγία και η τόνωση του εθνικού φρονήματος, ιδιαίτερα των ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας. Διευθύνει ο Πολύτιμος Θεοδωρίδης.

Βυζαντινή Χορωδία Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ξάνθης

Η Βυζαντινή Χορωδία ΚΑΠΗ του Δήμου Ξάνθης, με αμέριστη αγάπη για τον τόπο μας και σεβασμό προς την παράδοσή μας, συμμετέχει, στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών της πόλης μας με μία βραδιά την αφιερωμένη στα ΚΑΠΗ του Δήμου μας, με τραγούδια που έγραψε και τραγούδησε ο Ελληνισμός του Πόντου, της Θράκης, της Μ. Ασίας. Είναι τραγούδια που εκφράζουν τους πόνους και τους καημούς για την άλωση της Πόλης, της Πόλης της μεγάλης. Τραγούδια που παρουσιάζουν πτυχές της κοινωνικής ζωής των παππούδων μας, την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας. Τραγούδια που παρουσιάζουν το μεγαλείο του ελληνισμού. Είναι τραγούδια δικά μας. Διευθύνει ο Αθανάσιος Βολοβότσης.

Κτήριο του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης (Αγ. Γεωργίου 1, ισόγειο), ώρα 17:30

Μπαλνταφάν.

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης καλεί τους μικρούς τους φίλους στο ετήσιο αποκριάτικο μπαλνταφάν τους. Είσοδος 2€.

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Καπναποθήκη «Π», Καπνεργατών 9, ώρα 17:30

Ανοικτό μάθημα, «Προσεγγίζοντας την Τέχνη μέσα από τις απόκριες…»

Το Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης του ΙΘΤΠ σε συνεργασία με το Κινηματογραφικό Εργαστήρι του ΙΘΤΠ διοργανώνει ανοικτό μάθημα Ιστορίας της Τέχνης, εστιασμένο στις απόκριες αλλά και ειδικότερα στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές. Μέσα από τη διαδρομή των ΘΛΕ θα περιηγηθούμε στην τέχνη που αυτές παράγουν και θα γνωρίσουμε τους καλλιτέχνες που προσέφεραν τα μέγιστα στην ανάδειξη και την καθιέρωσή τους. Επιμέλεια Βασίλης Μακέδος, Ιστορικός Τέχνης και υπεύθυνος Κινηματογραφικού Εργαστηρίου Ι.Θ.Τ.Π. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

Πλατεία Ηρώων Ξάνθης, ώρα 18:30

«Ανθρώπινο Ηχητικό Γλυπτό»

Η Θεατρική Ομάδα της ΦΕΞ παρουσιάζει το έργο του Τάσου Τσεσμετζή σε σκηνοθεσία του Πασχάλη Ξανθόπουλου. Οργάνωση: ΦΕΞ / Θεατρική Ομάδα της ΦΕΞ

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, ώρα 21:00

«Κάτι Παίζει και τις Πέμπτες στο Μουσείο».

Η κινηματογραφική Λέσχη της ΕΛΜΕ Ξάνθης και της ΦΕΞ οργανώνουν ένα κύκλο ταινιών και συζητήσεων με θέματα που αφορούν τους εφήβους και όχι μόνο.

«Ο μύθος του Ορφέα στην μεγάλη οθόνη». Η κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ έχει δημιουργήσει ένα αρχείο από ταινίες που οι δημιουργοί τους εμπνευστήκαν από το μύθο του Ορφέα. Από τα Παρισινά καφέ του Jean Cocteau στον Αμερικάνικο νότο του Tennessee Williams και από την σκληρή Ελλάδα του Νίκου Νικολαϊδη στη Βραζιλία με τους ξέφρενους ρυθμούς του Marcel Camus. Οργάνωση: ΕΛΜΕ / Κινηματογραφική Λέσχη ΦΕΞ

Κτήριο Π.Α.Σ. Αντίκας. Αρχοντικό οδού Ευριπίδη Χασιρτζόγλου 8, ώρα 22:00

Αποκριάτικο πάρτι συλλόγου.

Την «αυλαία» ανοίγουν οι Βασιλεία Βλαχοπούλου και ο d.j. Koun όπου θα μας βάλουν στο κλίμα με balkan reggae ήχους αλλά και περάσματα από όλα σχεδόν όλα τα είδη χορευτικής μουσικής σύμφωνα πάντα στο πνεύμα του καρναβαλιού (hip hop, disco, funk κλπ).



Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 12:00

Συναυλία FY

Ο δεκαεννιάχρονος ράπερ από τη Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει δύο από τα μεγαλύτερα hits της σεζόν, το «Δε με θέλουν» και το «No IQ», που ακόμα και όσοι δεν αγαπούν τη ραπ μουσική, έχουν πιάσει τον εαυτό τους να τα σιγοτραγουδούν μέσα από τα δόντια τους. Και φυσικά είναι ένας από τους αγαπημένους rappers των νέων αυτή τη στιγμή. Γέννημα θρέμμα της Θεσσαλονίκης, ο FY άρχισε να ασχολείται με την rap από τα δεκαπέντε του. Τραγουδώντας και ραπάροντας σε μία νέα slang που έχει επινοήσει ο ίδιος, με πολύ «σημερινό» ήχο και «φρέσκα» flows, έδειξε εξαρχής το ταλέντο του. Μάλιστα, έγινε πασίγνωστος πριν ακόμα βγει το album του, μόνο και μόνο από τα videos στο YouTube, όπως το «i-Phone» και το «679». Με ακόμη περισσότερα you tube views και στίχους που έχουν «κολλήσει» ακόμα και σε εκείνους που δεν είναι λάτρεις της rap μουσικής, το «Δε Με Θέλουν» έχει γίνει ένα από τα anthems της χρονιάς. Το τραγούδι του νεαρού rapper από τη Θεσσαλονίκη, του νεαρότερου μέλους της Capital Music που πρόσφατα ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Panik Records, περιλαμβάνεται στο album «Lingo», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ο,τι πιο ολοκληρωμένο σε trap έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, μία εξαιρετική παραγωγή με standards εξωτερικού. Το «Δε Με Θέλουν», το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο FY για το «Lingo», έγινε αμέσως hit, μπαίνοντας στο Viral 50 και στο Top 50 του Spotify και στο iTunes chart. To music video, που σκηνοθέτησε ο George Mpenioudakis, έγινε no1 στις τάσεις του you tube. Με ήχο που είναι ότι πιο «σημερινό» έχει εμφανιστεί τελευταία στην Ελλάδα, με το ξεσηκωτικό beat που υπογράφει ο Lil Barty και με το μοναδικό freestyle του FY, παρασύρει στο new wave του rap ήχου ακόμα και εκείνους που δεν είχαν ακούσει ποτέ ξανά rap!

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 18:00

Κλήρωση της σειράς των πληρωμάτων της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Η σειρά παρέλασης των καρναβαλικών πληρωμάτων που θα λάβουν μέρος σην μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της Κυριακής, θα διαμορφωθεί παρουσία όλων των συλλόγων.

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 19:00

Συναυλία Les Au Revoir

Οι Les Au Revoir είναι η τελευταία κλεφτή ματιά μετά από ένα αποχαιρετισμό και έρχονται να ντύσουν με μελωδίες όλα αυτά τα συναισθήματα, τις σκέψεις και καταστάσεις που πάντα θα στοιχειώνουν το μυαλό μας. Με ρετρό διάθεση και επιρροή από τους ρομαντικούς συνθέτες και τροβαδούρους όλων των εποχών, παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη indietronica και lounge ακουστική που περικλείει ατμοσφαιρικούς bossa nova και Swing ρυθμούς που ανεπαίσθητα θα οδηγήσει τους ακροατές να λικνιστούν αιθέρια! Στις ζωντανές τους εμφανίσεις αυτό που θα αντικρίσει ο ακροατής είναι άρτιες ερμηνείες και προσεγμένη σκηνική παρουσία ενώ το ρεπερτόριο τους περιλαμβάνει αποκλειστικά τραγούδια άλλων καλλιτεχνών διασκευασμένα μέσα από το δικό τους προσωπικό πρίσμα που σαν στόχο έχει την ποιοτική διασκέδαση.

Από τις πρώτες ζωντανές τους εμφανίσεις εντυπωσίασαν με την σκηνική τους παρουσία, το πρωτότυπο πρόγραμμα και τις δυναμικές, γεμάτες ρυθμό ερμηνείες τους. Το καλλιτεχνικό άστρο των Les Au Revoir συνεχίζει να λάμπει όλο και πιο έντονα, με πολλές εμφανίσεις σε σημαντικές σκηνές και bar σε όλη την Ελλάδα.

Τον Σεπτέμβρη του 2017, παρουσίασαν για πρώτη φορά την «Full Band» εκδοχή τους, στις Γιορτές Παλιάς Πόλης 2017 στην Ξάνθη στην κεντρική σκηνή, με ανανεωμένο ήχο και με νέα μέλη επί σκηνής στην σύνθεση τους! Ο Αναστάσιος Βούκης στα drums και ο Κώστας Κατσαρός στα percussions και στην τρομπέτα.

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 21:00

Συναυλία με τους Underhill West και την Νίνα Μαζάνη

Η ένωση των Underhill West με την Νίνα Μαζάνη ξεκίνησε δειλά τον προηγούμενο χειμώνα με συμμετοχές σε ηχογραφήσεις και των δύο, που είχαν ως αποκορύφωμα την συμμετοχή της Νίνας στον προσεχή νέο δίσκο των Underhill West που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2020. Έκτοτε συνεχίστηκε δυναμικά καθ' όλη την διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού με κοινά live στην Βόρεια Ελλάδα και την Αθήνα.

Η Νίνα Μαζάνη έχει χαρακτηριστεί για την μοναδική χροιά της φωνής της, την θεατρικότητα και της εξωστρέφεια της. Σπούδασε θέατρο στην Θεσσαλονίκη και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της συμμετέχει ανελλιπώς σε παιδικά μιούζικαλ. Τα τελευταία δυο χρόνια δραστηριοποιείται στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα τραγουδώντας με επιτυχημένα blues, funk, soul και swing σχήματα. Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που έχουν πανευρωπαϊκή πορεία.

Οι Underhill West ξεκίνησαν την πορεία τους το 2005 με ένα ιδιαίτερα προσωπικό στυλ επηρεασμένο από την αγγλόφωνη pop/rock της εποχής και κατέληξαν να αναπτύσσουν τη δική τους καλλιτεχνική αισθητική, με στοιχεία της pop κουλτούρας, της electro, rock, funk μουσικής κατά κύριο λόγο, χωρίς να αποκλείονται και άλλα είδη. Έχοντας πυκνή ενεργή δράση για κοντά 15 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, μετρούν επτά δισκογραφικές δουλειές, τέσσερις πανελλήνιες περιοδείες, διακρίσεις σε διαγωνισμούς, αμέτρητες συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες της χώρας, συμμετοχές σε πανελλήνια φεστιβάλ, τηλεοπτικές εμφανίσεις, φιλανθρωπική δράση και πρωτότυπη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Οι Underhill West είναι οι: Μιχάλης Χατζόπουλος (φωνή, κιθάρα), Τάσος Αβραμίδης (τύμπανα, κρουστά). Μαζί τους ο Πασχάλης Παπούδας (μπάσο).

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 10:00

Bazaar. Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης- Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Ζωοφιλικός Σύλλογος.

Στο γνωστό στέκι της κεντρικής πλατείας με μακιγιάζ για τους μικρούς φίλους και με Bazaar χειροποίητων ειδών για την ενίσχυση των δράσεών του συλλόγου.

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. 12 Αποστόλων και Ανδρούτσου, ώρα 17:00

Εργαστήρια Σύγχρονου-Μοντέρνου Χορού, «Παίδες εν δράσει… σε αποκριάτικη χορευτική έκφραση».

Τα Εργαστήρια Σύγχρονου-Μοντέρνου Χορού για παιδιά 4-9 ετών του ΙΘΤΠ παρουσιάζουν μία χορευτική παράσταση. Ένα ταξίδι στη φαντασμαγορία του χορού με πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους και προσκαλεί τους μικρούς του φίλους, να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Είσοδος ελεύθερη.

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ, ώρα 17:00

Μπαλνταφάν με το παιδικό μουσικό θέατρο της ΦΕΞ. «Νέες Αποκριάτικες περιπέτειες V»

Η ΦΕΞ, ξετυλίγει το κουβάρι του παραμυθιού και σας προσκαλεί στη θεατρική μουσική παράσταση «Αποκριάτικες περιπέτειες» του Παιδικού Μουσικού της Θεάτρου. Σκηνοθεσία Βάνια Φίτσεβα. Γενική είσοδος 3€, με χυμό ή καφέ, οικονομική ενίσχυση του Μουσείου. Περιορισμένος αριθμός θέσεων- Κρατήσεις στο τηλ 2541025421.

Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι μουσικού θεάτρου της ΦΕΞ

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, ώρα 19:00

Εργαστήρι ζωγραφικής και κατασκευής μάσκας Ι.

Το εργαστήριο ζωγραφικής της ΦΕΞ καλεί τους μικρούς του φίλους να κατασκευάσουν και να ζωγραφίσουν τις μάσκες που θα φορέσουν στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής.

Υπεύθυνη Μαρκέτα Σπανού. Πληροφορίες στο τηλ 25410 25421. Είσοδος μόνο με προσκλήσεις.

Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι ζωγραφικής της ΦΕΞ

Κτήριο του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης (Αγ. Γεωργίου 1, ισόγειο), ώρα 22:00

Bal Masqué, «Το Πάρτι της Φωτιάς».

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης σας καλεί στο αποκριάτικο « Πάρτι της Φωτιάς». Ελάτε να διασκεδάσουμε και να ξεφαντώσουμε με την μουσική του d.j. Andreas Pap.

Είσοδος 5€ για το πρώτο ποτό.

Κτήριο Π.Α.Σ. Αντίκας. Αρχοντικό οδού Ευριπίδη Χασιρτζόγλου 8, ώρα 22:00

Αποκριάτικο πάρτι συλλόγου.

Την σκυτάλη παίρνει η ομάδα Electronic Community και καλεσμένοι της από την Θεσσαλονίκη η ομάδα movement που δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής εδώ και δέκα χρόνια. Οι residents της ομάδας Tash και Melodise μαζί με τους «δικούς μας» Ekonpale και Al Piem θα μας «ταξιδέψουν» σε melodic techno και progressive ρυθμούς και η αδρεναλίνη αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο.

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ, ώρα 22:00

Carnival Latin Party.

Το εργαστήρι latin της Φ.Ε.Ξ, διοργανώνει το Carnival Latin Party με πολύ κέφι και χορό και παρουσιάσεις από το σύνολο των μαθητών του.

Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι Latin Salsa της ΦΕΞ



Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 13:00

Συναυλία Josephine

Μία από τις ταλαντούχες τραγουδίστριες της νέας γενιάς, που «μαγεύουν» το κοινό. Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες κατάφερε να κάνει το απόλυτο σερί των επιτυχιών, καθώς τα δύο singles που κυκλοφόρησε, τα «Δεν Έχω Σήμα» και «Τι» κατέκτησαν την κορυφή, ενώ παράλληλα έκανε sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Από τα πρώτα της βήματα κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις, με hits όπως τα «Cocktail», «Καλοκαιρινές Στιγμές», «Δυο Σταγόνες Νερό», «Εσύ Κι Εγώ» και η διασκευή του «Sha La La La». Το 2018 έβαλε «φωτιά» με την επιτυχία «Μάγια», που ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια YouTube views μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία του και πλέον μετρά πάνω από 22 εκατομμύρια views, ενώ συνέχισε ακάθεκτη τη σαρωτική της πορεία με τα «Τι» και «Δεν Έχω Σήμα». Μάλιστα, επί σειρά εβδομάδων, η Josephine ήταν η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνης με δύο τραγούδια στο top20 του ελληνικού ραδιοφωνικού airplay. Οι live εμφανίσεις της είναι πάντα «εκρηκτικές», με τις ερμηνείες της και τη σκηνική της παρουσία να ξεσηκώνουν!

Πλατεία Δημοκρατίας, ώρα 10:00.

Bazaar. Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης- Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Ζωοφιλικός Σύλλογος.

Στο γνωστό στέκι της κεντρικής πλατείας με μακιγιάζ για τους μικρούς φίλους και με Bazaar χειροποίητων ειδών για την ενίσχυση των δράσεών του συλλόγου.

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, ώρα 10:00

Εργαστήρι ζωγραφικής και κατασκευής μάσκας ΙΙ.

Το εργαστήριο ζωγραφικής της ΦΕΞ καλεί τους μικρούς του φίλους να κατασκευάσουν και να ζωγραφίσουν τις μάσκες που θα φορέσουν στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής.

Υπεύθυνη Μαρκέτα Σπανού. Πληροφορίες στο τηλ 25410 25421. Είσοδος μόνο με προσκλήσεις. Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι ζωγραφικής της ΦΕΞ

Κτήριο Π.Α.Σ. Αντίκας. Αρχοντικό οδού Ευριπίδη Χασιρτζόγλου 8, ώρα 22:00

Αποκριάτικο πάρτι συλλόγου.

Τελευταία μέρα των εκδηλώσεων και το κερασάκι έρχεται και πάλι από την Electronic Community όπου οι residents djs της θα παίξουν όλο το βράδυ. Αναλυτικά οι dortek, Zorzét, Billy Groove, 7 melodies θα εκφραστούν πίσω από τις κονσόλες του ΠΑΣ Αντίκας και θα δώσουν τον καλύτερο του εαυτό.

Αίθουσα δεξιώσεων – εκδηλώσεων «Διογένης», ώρα 22:00

Ετήσιος χορός του πολιτιστικού συλλόγου «Διόνυσος».

Όπως κάθε χρόνο partάρουμε στο γεγονός του καρναβαλιού, στο πάρτι του Διόνυσου.

Όποιος δεν έχει συμμετάσχει ποτέ δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται και γιατί οι προσκλήσεις του είναι sold out μέρες πριν. Αυτοί που αφήνουν στη πόρτα του Διογένη τα προβλήματα της χρονιάς και έχουν γλεντήσει ξέφρενα μέχρι το πρωί μαζί μας, αυτοί ξέρουν. Φέτος τα μπαλέτα μας, πλαισιωμένα από την καταιγιστική ζωντανή μουσική των Underhill West και τη δοκιμασμένη συνταγή του d.j. Andreas Papandreou θα σας προετοιμάσουν για άλλη μια αξέχαστη βραδιά. Και μην ξεχνάτε: Καρναβάλι χωρίς καρναβάλι Ξάνθης, δεν γίνεται. Καρναβάλι Ξάνθης χωρίς χορό του Διόνυσου, πάλι δεν γίνεται.

Σπίτι Πολιτισμού της ΦΕΞ, ώρα 22:30

Βραδιά χορού Color Milonga – TangoAires.

Η ομάδα TangoAires της ΦΕΞ, διοργανώνει, στο Σπίτι Πολιτσιμού της ΦΕΞ., 'Color Milonga' με "tango show" από το χορευτικό ζευγάρι από τα Ιωάννινα, Κατερίνα Χατζηπαντελή και Γιώργο Νίκου. Φορέστε τις μάσκες σας και ελάτε να χορέψουμε σε ρυθμούς Tango, του πιο ερωτικού χορού!

Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι TangoAires της ΦΕΞ"

19:30

Βραδινή καρναβαλική παρέλαση

Ένα εντυπωσιακό πανόραμα χρωμάτων, φαντασίας, έμπνευσης, δημιουργίας και συμμετοχής που μεταμορφώνει την πόλη δίνοντας ατμόσφαιρα γενικευμένης γιορτής, παρουσιάζουν τα αποκριάτικα πληρώματα που θα πάρουν μέρος στην μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της Κυριακής. Ξεκινώντας από την διασταύρωση 28ης Οκτωβρίου και Καβάλας, θα παρελάσουν χορεύοντας σε ξέφρενους καρναβαλικούς ρυθμούς. Η παρέλαση θα καταλήξει στην πλατεία Δημοκρατίας όπου το γλέντι θα συνεχιστεί μ’ ένα ξέφρενο πάρτι. Μουσική επένδυση από τον dj Morrello.

1 Μαρτίου, ώρα 13:00

Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση

Ο βασιλιάς καρνάβαλος ξυπνά από την λήθη των έντεκα μηνών και εισέρχεται πανηγυρικά με την συνοδεία του στην πόλη που γεννήθηκε. Αν και ήδη πενήντα πέντε ετών, μπορεί να ακολουθήσει τους νέους, πλαισιωμένος από άρματα και χιλιάδες καρναβαλιστές απλωμένους σε έναν πολύχρωμο καμβά. Ένα ποτάμι χαράς και κεφιού ξεχύνεται μπροστά στα μάτια των πολυάριθμων επισκεπτών ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών. Η βασίλισσα του καρναβαλιού Τζούλια Νόβα, ανεβαίνει στο θρόνο της και οδηγεί την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Με διάθεση και χαμόγελα έχει γεμίσει το κέντρο και οι συνοικίες της πόλης, κόντρα στη γκρίζα καθημερινότητα. Ο θεσμός του καρναβαλιού φαίνεται ότι αντιστέκεται στην απαισιοδοξία των καιρών και πως και φέτος θα προσελκύσει αρκετούς επισκέπτες από όλη τη χώρα που θα συμμετέχουν στο γιορτινό κλίμα της. Ήδη από νωρίς το μεσημέρι οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης αλλά και τα καφέ ασφυκτιούν από καρναβαλιστές κάθε ηλικίας που προετοιμάζονται για την κορύφωση του θεσμού. Τη μουσική επιλέγουν οι dj Γιάννης Μπερετζίκης και Φώτης Ίλτσιος.

Σε μια πόλη που έχει τον δικό της τρόπο να διασκεδάζει, να φιλοξενεί, να μαγεύει, να ξεχωρίζει για το πλούσιο πολιτιστικό της παρελθόν. Μια πόλη τόσο πολύχρωμη όσο και οι καρναβαλιστές της.

Η παρέλαση καταλήγει στο μεγάλο πάρκο του γηπέδου Α.Ο. Ξάνθης όπου συνεχίζεται το πάρτι των συλλόγων σε μουσική επένδυση από τον dj Thanasis Loupo.

Την καρναβαλική παρέλαση για τη δημόσια τηλεόραση θα παρουσιάσει η Ελένη Τσολάκη και ο Γιώργος Κουτσουρλής.

Γέφυρα ποταμού Κόσυνθου, ώρα 19:00

Τελετή λήξης

Με φαντασμαγορικό τρόπο κλείνει η αυλαία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών –Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2020, ενώπιον χιλιάδων επισκεπτών. Η φετινή τελετή λήξης θα φωτίσει τον Θρακιώτικο ουρανό από τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και την καύση του «Τζάρου» ενώ ταυτόχρονα θα μεταδώσει την απαραίτητη λάμψη υποστηρίζοντας ιδανικά την αναγέννηση και τον ερχομό του νέου μέσα από τις στάχτες του παλιού. Όπως το απαιτεί η παράδοση, ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, από την γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου, θα δώσει το σύνθημα για το επόμενο καρναβάλι και θα ακολουθήσει μουσική και καταιγισμός πυροτεχνημάτων, ενώ από νωρίς το μεσημέρι θα είναι σε εξέλιξη το καθιερωμένο υπαίθριο πάρτι των καρναβαλιστών, μέχρι αργά το βράδυ.

Ο «Τζάρος» ή η «Τζάρους» κατά τους κατοίκους της Ανατολικής Θράκης, ήταν ένα κατασκευασμένο ανθρώπινο ομοίωμα, τοποθετημένο πάνω σε έναν σωρό από πουρνάρια. Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς καιγόταν στο κέντρο αλάνας, πλατείας ή σε υψώματα, για να μην έχουν το καλοκαίρι ψύλλους. Το έθιμο αυτό το έφεραν οι πρόσφυγες από το Σαμακώβ της Ανατολικής Θράκης και αναβιώνει κάθε χρόνο από τους κατοίκους του ομώνυμου συνοικισμού, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου της Ξάνθης.

Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου

Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης

Οικισμός Σταυρούπολης

Η περιοχή Σταυρούπολης περιμένει και φέτος την Καθαρά Δευτέρα να υποδεχτεί τους καρναβαλιστές της κυριακάτικης παρέλασης, άλλα και όσους θέλουν να περάσουν την ημέρα τους σε έναν τόπο με μοναδικά πολιτιστικά, λαογραφικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, στην καρδιά του φυσικού παράδεισου της κοιλάδας του ποταμού Νέστου.

Έναρξη εκδηλώσεων, πλατεία Σταυρούπολης ώρα: 11:00

Από το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, παραδοσιακοί ήχοι θα πλαισιώνουν τα δρώμενα και θα προσφέρονται στους παρευρισκόμενους από το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρούπολης «Ορφέας» δωρεάν νηστίσιμα εδέσματα και άφθονο κρασί.

Το έθιμο της «Καμήλας» ώρα: 12:00

Στην πλατεία του οικισμού της Σταυρούπολης, οι κάτοικοί της μαζί με τους επισκέπτες, μεταμφιεσμένοι και κάνοντας διάφορους ήχους θα συμμετάσχουν σε μια παρέλαση χρωμάτων και χαράς, με οδηγό ένα ομοίωμα καμήλας και έναν ενήλικο να παριστάνει τον καμηλιέρη Άραβα.

Το έθιμο της καμήλας αρχικά είχε παγανιστικό χαρακτήρα, τελούνταν και συμβόλιζε την δέηση των κατοίκων για τη γονιμότητα της γης, αφού η χρονική στιγμή συνέπιπτε με τον ερχομό της άνοιξης και την έναρξη των αγροτικών εργασιών. Αργότερα σε συνδυασμό με την ορθόδοξη πίστη και θρησκεία που θέτει την ημέρα αυτή ως την αρχή της Σαρακοστής, άλλαξε χαρακτήρα και συμβολίζει πια στο νου των κατοίκων το τέλος των εορτών του καρναβαλιού και την αρχή της νηστείας.

Οικισμός Κομνηνών, ώρα 12:00

Ποντιακό γλέντι

Στον οικισμό Κομνηνών, στην πλατεία, συνοδεία ποντιακής λύρας, κάτοικοι και επισκέπτες, μπορούν να χορέψουν σε μία γιορτή βασισμένη στην τοπική παράδοση. Κατά τη διάρκεια του γλεντιού, μοιράζεται στους παρευρισκόμενους δωρεάν η πατροπαράδοτη φασολάδα, συνοδευμένη από τουρσί, ελιές, χαλβά και λαγάνα.

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Αγ. Γεωργίου 1 και Βενιζέλου, ώρα 11:00

Ξενάγηση – παρουσίαση.

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης σας καλεί, να ξεναγηθείτε στο κτίριο του (Αγ. Γεωργίου 1) και μέσα από αυτό στην ιστορία της πόλης. Στο πνεύμα της αποκριάς θα παρουσιαστούν η συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης στην καρναβαλική παρέλαση με τον «Γάμο του Μπαρμπαγιώργου» και σατιρικά ποιήματα Ελλήνων ποιητών. Θα φάμε, θα πιούμε και θα ξεναγηθούμε, όπως λέει ο θρυλικός Καραγκιόζης. Είσοδος ελεύθερη.

Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων, Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου, ώρα 11:00

Ο πολιτιστικός σύλλογος Γυναικών Κιμμερίων «Η Ζωοδόχος Πηγή» γιορτάζει τα Κούλουμα και σας περιμένει στο πνευματικό κέντρο του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου, με αχνιστή φασολάδα, λαγάνες και άλλα νηστίσιμα εδέσματα, κρασί, παραδοσιακή μουσική, μουτζουρώματα και χαρταετούς.

Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, oικισμός Λεύκης, ώρα 11:00

Στο προαύλιο του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού συλλόγου Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι», θα προσφέρεται παραδοσιακή φασολάδα, αλλά και κάθε γνωστό σαρακοστιανό έδεσμα, μαζί με άφθονο κρασί, τσίπουρο και ακούσματα που αρμόζουν σε μια τέτοια γιορτή. Ελάτε να πετάξετε τον χαρταετό σας ψηλά και μετά ελάτε να απογειώσετε το κέφι σας στα ύψη μαζί μας.

Μυρωδάτο, Δήμος Αβδήρων, ώρα 11:00

Αναβίωση εθίμου του Μπέη, από τον πολιτιστικό σύλλογο Μυρωδάτου «Οι Απίθανοι»

Ο Μπέης μας με όλη του τη συνοδεία την Μπέηνα, τους υπασπιστές του, τους υπηρέτες του και άλλους και με τους παραδοσιακούς ήχους των γκαϊντατζήδων, γυρίζει από σπίτι σε σπίτι για να μοιράσει ευχές σε όλους για καλή χρονιά, καλή υγεία και καλή σπορά καταλήγοντας εν τέλει στην πλατεία του οικισμού μας, όπου ακολουθεί αναπαράσταση των γεωργικών εργασιών της σποράς, του οργώματος και τελικά της «αποκαθήλωσης» του για να εκλεγεί ένας νέος Μπέης.

Ένα αποκριάτικο έθιμο της Θράκης με βαθιές ρίζες, που ξεκινούν από το 1565, με τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Σωφρόνιο Β’, ο Κιοπέκ Μπέης, η Μπέηνα, το μωρό, οι σωματοφύλακες, ο Σεΐζης, η γκαστρωμένη χωριανή κ.λπ. κ.λπ. Είναι ένα από τα σημαντικότερα θρακιώτικα έθιμα της Αποκριάς. Ξεκίνησε σαν γονιμικό δρώμενο που κάλυπτε όμως εθνικές ανάγκες, για να φθάσει ως τις μέρες μας και να αναδειχθεί σε αποκριάτικη εκδήλωση. Ο Μπέης είναι ένα καθαρά λαογραφικό έθιμο της Θράκης.

Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ονομαζόταν έτσι ο Τούρκος αξιωματούχος που εξουσίαζε απόλυτα μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα πάντα με την παράδοση, οι υπόδουλοι Θρακιώτες για μια μόνο μέρα μπορούσαν να κάνουν ότι ήθελαν τους Τούρκους, δηλαδή να τους πειράξουν, να τους βρίσουν και άλλα διάφορα. Ο χαρακτήρας του εθίμου δεν είναι απλά συμβολικός και αποκριάτικος αλλά έχει ρίζες και συγγένειες στη Διονυσιακή λατρεία.