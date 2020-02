Τεχνόπολη «Let’s be kissed!»: Φιλιά μέχρι πρωίας του Αγίου Βαλεντίνου [pic]

Τεχνόπολη «Let’s be kissed!»: Πάρε το άλλο σου μισό, ανέβα στο stage κι έχεις ένα ολόκληρο λεπτό για να αποδείξεις ότι είσαι μετρ στο φιλί!

Τεχνόπολη «Let’s be kissed!»: Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, και η Τεχνόλοπη παίρνει φωτιά και γίνετια καυτή. Μόλις η μέρα γίνει νύχτα, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων ανεβάζει παλμούς!Μα γίνεται Let’s be kissed χωρίς διαγωνισμό πρωτότυπου φιλιού; Και βέβαια όχι! Στις 22.30, πάρε το άλλο σου μισό, ανέβα στο stage κι έχεις ένα ολόκληρο λεπτό για να αποδείξεις ότι είσαι μετρ στο φιλί! Το ζευγάρι των νικητών κερδίζει ένα ρομαντικό δείπνο… στον ουρανό και στο Dinner in the Sky στην Τεχνόπολη! Το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου, μουσική, δρώμενα και άπλετη όρεξη ερωτισμού κατακλύζει το βιομηχανικό τοπόσημο του κέντρου.

Φιλιά καυτά και παθιασμένα, φιλιά επικίνδυνα, φιλιά πρώτα ή τελευταία, φιλιά αποχαιρετισμού, της καληνύχτας τα φιλιά (ή και της καλημέρας), το «Φιλί» του Κλιντ, το «Φιλί» του Ροντέν, το φιλί του Μπρέζνιεφ με τον Χόνεκερ, το φιλί της Μαντόνα με την Μπρίτνεϊ, το φιλί του Ιούδα και πόσα ακόμη ανώνυμα φιλιά εμπνέουν το βραδινό event που βρίσκεται στα προσεχώς, καλώντας όλους μας να αποτινάξουμε τις ντροπές.

Ασταμάτητη μουσική με τα πιο ερωτικά κομμάτια έρχεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό Kiss FM 92.9 και τους παραγωγούς Σωτήρη Ρουμελιώτη και Νίκο Ζώη στα decks, ενώ η διάθεση για φλερτ εκτινάσσεται: speed dating sessions στο Παρατηρητήριο με είκοσι συμμετέχοντες (9 μ.μ.), kissing booths για φωτογραφίες, διαγωνισμός πρωτότυπου φιλιού όπου ζευγάρια ανεβαίνουν στο stage και διεκδικούν ρομαντικό δείπνο στο Dinner in the Sky της Τεχνόπολης (10.30 μ.μ.), καθώς και προβολές δύο κλασικών κι αγαπημένων ταινιών, του «Casablanca» και του «Νευρικού Εραστή» (9 μ.μ.). Παράλληλα, οι LARP Project διοργανώνουν ένα πολύ ενδιαφέρον διαδραστικό παιχνίδι με θέμα τα εγκλήματα πάθους. Ερωτικά μυστήρια αναζητούν λύση και εσύ αναλαμβάνεις την εξιχνίαση: οπλίσου με θάρρος και χρησιμοποίησε σωστά τις «μαγικές» σου δυνάμεις για να πλεύσεις με ασφάλεια σε τεθλασμένες ηθικές γραμμές.