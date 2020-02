Σεζάρ ταινία: Παραιτήθηκε το ΔΣ της Ακαδημίας - Αντιδράσεις για τον Ρομάν Πολάνσκι [vid]

Σεζάρ ταινία: Ο Πολωνο-γάλλος σκηνοθέτης κατηγορείται από το 1978 στις ΗΠΑ για βιασμό μιας 13χρονης και θεωρείται «ανεπιθύμητο πρόσωπο» στο Χόλιγουντ. Περισσότεροι από 200 ηθοποιοί, παραγωγοί, σκηνοθέτες και προσωπικότητες του κινηματογράφου διατύπωσαν σε ανοιχτή επιστολή τους προς το ΔΣ της Ακαδημίας, αίτημα για «ριζική μεταρρύθμιση», όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ. Σε αυτήν κατήγγειλαν τη «δυσλειτουργία» και την «έλλειψη διαφάνειας» στα οικονομικά της Ακαδημίας.

Επίσης εξέφρασαν παράπονα γιατί το ιδρυτικό καταστατικό των Σεζάρ δεν έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό και γιατί τα σχεδόν 5.000 μέλη της Ακαδημίας δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε λόγου στις αποφάσεις της. Φεμινιστικές οργανώσεις οργισμένες από τις υποψηφιότητες της ταινίας του Πολάνσκι έχουν απευθύνει εκκλήσεις για μποϊκοτάζ και για διαδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τον χώρο που θα γίνει η τελετή απονομής που είναι προγραμματισμένη για τις 28 Φεβρουαρίου, στο αμφιθέατρο Salle Pleyel του Παρισιού. «Όταν κινητοποιούμαστε, συμβαίνουν πράγματα!» έγραψε στο Twitter η φεμινιστική κολεκτίβα Nous Toutes (Όλες Εμείς).

Μια άλλη οργάνωση, η Osez Le Feminisme (Τολμήστε τον Φεμινισμό), ανακοίνωσε το εξής: «Φανταστείτε τι έπεται. Μια νέα επιτροπή που θα ψηφίζει χωρίς την αυτοπεποίθηση του αρσενικού, χωρίς αδιαφάνεια και σεξισμό. Θα σταματήσουμε επιτέλους να χειροκροτούμε τους βιαστές και τους παιδεραστές που διαφεύγουν;».

Une académie démissionnaire @Les_Cesar accusée d’entre-soi masculin peut-elle primer un violeur pedocriminel le 28-fev ? NON !

On annule les nominations et on recommence tout depuis le début ? #polanski #pedocriminalite //t.co/kRuEvh1OPf