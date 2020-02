«The Phantom Of The Opera»: Πρεμιέρα με λαμπερούς καλεσμένους [pics]

«The Phantom Of The Opera»: Το «παρών» στη μαγική βραδιά έδωσαν πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι.

«The Phantom Of The Opera»: Το ρομαντικό και επιβλητικό έργο του Lloyd Webber με τα διάσημα κλασσικά τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή, το άρωμα σασπένς και μυστηρίου και την τρυφερή ιστορία αγάπης μεταξύ της Κριστίν και του μυστηριώδους «Φαντάσματος της Όπερας των Παρισίων» ανέβηκε στη σκηνή του Christmas Theater, έκανε επίσημη πρεμιέρα με λαμπερούς καλεσμένους. Το «παρών» στη μαγική βραδιά έδωσαν μεταξύ άλλων, η Νάντια Μπουλέ, η Ελένη Καστάνη, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μέμος Μπεγνής, η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Αποστόλης Τότσικας, η Ευγενία Σαμαρά.

Γοητευμένοι οι θεατές παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα από την πρώτη στιγμή, τον λουσμένο στο φως κόσμο της όπερας μες τις αιθέριες μπαλαρίνες και την απαιτητική πριμαντόνα, να βυθίζεται στο σκοτάδι ενός καταραμένου ήρωα που παλεύει με τον ίδιο του τον εαυτό. Το κοινό κράτησε την αναπνοή του κάθε φορά που ο Ben Forster έκανε την εμφάνισή του μισοκρυμμένος πίσω από τη λευκή μάσκα του Phantom, ένας σπουδαίος ερμηνευτής στην καλύτερη στιγμή του. Πλάι του η αισθαντική Celinde Schoenmaker στο ρόλο της αθώας Κριστίν παρέσυρε με τη ονειρική φωνή της τους ακροατές στο λαβύρινθο αυτού του επικού έρωτα.

Ευγενία Σαμαρά

Υπόθεση

Στο έργο που διαδραματίζεται στην όπερα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα, παρακολουθούμε τη νεαρή τραγουδίστρια Κριστίν να κερδίζει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη σε μία Λυρική Σκηνή στοιχειωμένη από την παρουσία ενός μυστηριώδους άνδρα που καλύπτει το πρόσωπό του με μάσκα και κρύβεται στα σκοτάδια των παρασκηνίων. Το «Φάντασμα» είναι ένας ιδιοφυής μουσικός και τραγουδιστής που χειραγωγεί την Κριστίν, βάζει τους δικούς του όρους για να εξασφαλίσει την επιτυχία της και κερδίζει τη συμπάθειά της -τουλάχιστον ως τη στιγμή της αναπόφευκτης προδοσίας που θα οδηγήσει και τους δύο σε ένα φλερτ με το θάνατο.

Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε το ιστορικό ανέβασμα με τους καλύτερους ερμηνευτές στην 35άχρονη πορεία του έργου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το Φάντασμα της Όπερας, ένα πλάσμα με φωνή αγγέλου, φτιαγμένο από σκοτάδια και θρύλους ερμηνεύει ο superstar του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου Ben Forster, που κατέκτησε όλο τον κόσμο ως Ιησούς στο Jesus Christ Superstar. Στο ρόλο της νεαρής πριμαντόνα Κριστίν η Celinde Schoenmaker, μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες του West End του Λονδίνου, που άφησε εποχή με την ερμηνεία της σε αυτό το ρόλο όπως και με την εμφάνισή της στο Les Miserables.