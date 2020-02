Στη Nova κάθε μέρα είναι η Μέρα της Γυναίκας!

Μεγάλο αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Από την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών και την Ελένη Πελετίδου, την «Good Wife» Τζουλιάνα Μάργκιλις, τις Νικόλ Κίντμαν και Ρις Γουίδερσπουν στο «Big Little Lies ΙΙ», την Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου και φυσικά τη μοναδική Έλεν Ντε Τζένερις , οι γυναίκες έχουν κάθε μέρα την τιμητική τους στη Nova!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Nova έχει σχεδιάσει από την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου ένα δυνατό πρόγραμμα με στόχο να αναδείξει τη δυναμική πλευρά των γυναικών, την πολυσήμαντη προσφορά τους, αλλά και τους πολλαπλούς ρόλους στους οποίους ανταπεξέρχονται καθημερινά με επιτυχία.

Αναλυτικότερα:

Nova On demand- A Woman’s World!

Ειδική κατηγορία στην υπηρεσία Nova On Demand, με τίτλο, «A Woman’s World», με ταινίες αφιερωμένες σε δυναμικές, ξεχωριστές, ιδιαίτερες γυναίκες, αλλά και επιτυχημένες γυναικείες σειρές: «The Good Wife»,«Big Little Lies II» με τις Νικόλ Κίντμαν, Ρις Γουίδερσπουν, Λόρα Ντερν και Μέριλ Στριπ, «Weeds» με την Μαίρη - Λουίζ Πάρκερ, «Apple Tree Yard» με την Έμιλι Γουάτσον, και «Divorce III» με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Όλες θα είναι διαθέσιμες έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, έτσι ώστε οι συνδρομητές της Nova να έχουν την ευκαιρία να τις απολαύσουν όποτε θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!

Novacinema2HD

Ειδικό αφιέρωμα από την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Κυριακή 8 Μαρτίου, όπου, κάθε μέρα, στις 22:00, από το Novacinema2HD, θα προβάλλεται μία ταινία με αληθινές ιστορίες δυναμικών γυναικών που έμειναν ανεξίτηλες στον χρόνο, όπως:

• «Τζούλι & Τζούλια», η ζωή της σεφ Τζούλια Τσάιλντ στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, με πρωταγωνίστρια την Μέριλ Στριπ (βραβείο Χρυσής Σφαίρας και υποψηφιότητα Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της)

• «Μαίρη Σέλλεϋ», η βιογραφία της αντισυμβατικής γυναίκας - συγγραφέα του «Φρανκενστάιν»- με πρωταγωνίστρια την Ελ Φάνινγκ



• «Colette», η καθηλωτική βιογραφία εποχής για τη γαλλίδα μυθιστοριογράφο Γκαμπριέλ Κολέτ, με την Κίρα Ναϊτλι

• «Η αρχή της ισότητας», η πραγματική ιστορία της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, της εμβληματικής Αμερικανίδας δικηγόρου που αγωνίστηκε για την ισότητα, με την Φελίσιτι Τζόουνς



• «Απαγορευμένα μυστικά», η ιδιαίτερη συνεργασία ανάμεσα στην πρώτη γυναίκα εκδότη εφημερίδας, Κέι Γκράχαμ, και τον συντάκτη της, Μπεν Μπράντλι, καθώς προσπαθούν να δημοσιεύσουν ένα τεράστιο σκάνδαλο από κυβερνητικά μυστικά τριών δεκαετιών και τεσσάρων Αμερικανών Προέδρων, με πρωταγωνιστές την υποψήφια για Όσκαρ Γυναικείου Ρόλου Μέριλ Στριπ και τον Τομ Χανκς κ.α.

Novalifε

Για την ημέρα της Γυναίκας, η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου υποδέχεται στην εκπομπή της «Καλύτερα Γίνεται – Ηγέτες και Μέντορες», την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 20:15, στο Novalifε, την πρώην τερματοφύλακα και νυν μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών, Ελένη Πελετίδου. Η Ελένη Πελετίδου μιλάει στην εκπομπή για την πορεία της στον αθλητισμό, τη ψυχολογία που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή της σε καλή αθλήτρια, αλλά και το σθένος της να διεκδικήσει και να συνδυάσει όλα τα «θέλω» της στη ζωή. Στο ίδιο κανάλι, η μοναδική Έλεν Ντε Τζένερις, κάθε βράδυ στις 20.00, με πολύ χιούμορ και αυτοσαρκασμό δίνει το στίγμα της μοιράζοντας αισιοδοξία και δίνοντας μια άλλη ματιά στον κόσμο!

Novasports1HD

Στο πλαίσιο προώθησης του γυναικείου αθλητισμού και ιδιαίτερα του γυναικείου ποδοσφαίρου, η Nova προβάλει την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 21:15, από το Novasports1HD, γυναίκες που παίζουν μπάλα με τα αγαπημένα μας χρώματα και συγκεκριμένα τον αγώνα ΕΪΡΕ – Ελλάδα για την προκριματική φάση του Euro 2021. Η Εθνική μας ομάδα γυναικών αντιμετωπίζει το 2ο στη βαθμολογία ΕΪΡΕ με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στην τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί στην Αγγλία.

Νovasports3HD

Παράλληλα και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η νέα σειρά «Sports Woman» κάνει πρεμιέρα στη Nova, την Κυριακή 8 Μαρτίου και κάθε Κυριακή, στις 15:00, από το Novasports3HD. Η σειρά είναι αφιερωμένη σε γυναίκες που αλλάζουν την ιστορία των sports! Μοναδικές ιστορίες, εμπνευσμένες στιγμές, όλη η δράση και οι εξελίξεις από όλο τον κόσμο από γυναίκες αθλήτριες. Το πρώτο επεισόδιο πραγματεύεται τη συμμετοχή των γυναικών στα Grand Slam του τένις, τις επιτυχίες της παγκόσμιας πρωταθλήτριας σκι Μικαέλα Σιφρίν, καθώς και την άνοδο του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

My Zen TV

Το κανάλι MyZen TV, το οποίο προβάλλεται στην Ελλάδα μόνο από τη Nova, γιορτάζει και αυτό με τη σειρά του την Ημέρα της Γυναίκας με ένα αφιέρωμα σε γυναίκες που ζουν τον καλύτερο τους εαυτό! Την Κυριακή 8 Μαρτίου, από τις 14:00 μέχρι τις 15:50 και από τις 21:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, μέσα από συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και στο πλαίσιο της εκπομπής «MyZen People», το κανάλι παρουσιάζει τις ιστορίες τολμηρών, θαρραλέων γυναικών, που άλλαξαν ολόκληρη τη ζωή τους για να ακολουθήσουν το πάθος τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους!

Nova, μοναδικός προορισμός για κάθε γυναίκα!