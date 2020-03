City of Robots: Η μεγαλύτερη έκθεση ρομποτικής στον Ελληνικό Κόσμο [vid & pics]

City of Robots: Μια συναρπαστική διαδραστική εμπειρία, που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους.

City of Robots: Ανακαλύψτε μερικά από τα πιο σύγχρονα ρομπότ στον κόσμο, περιηγηθείτε στις μοναδικές εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και ζήστε μια απόλυτη εμπειρία στη μεγαλύτερη έκθεση ρομποτικής που έγινε ποτέ στην Ελλάδα.

Ο STEM Education σας προσκαλεί να γνωρίσετε την εκπαίδευση STEM και την εκπαιδευτική ρομποτική! Οι μικροί μας φίλοι θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ένα ρομπότ φτιαγμένο από LEGO. Μέσα από αυτήν τη βιωματική διαδικασία, τα παιδιά θα γνωρίσουν το μαγικό κόσμο των διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής και θα μάθουν ότι με την ομαδική εργασία και την επιμονή μπορείς να πετύχεις τα πάντα! Η ρομποτική μας βοηθά να αποκτήσουμε τις γνώσεις του 21ου αιώνα και να γίνουμε μέλη μιας παγκόσμιας ομάδας νέων που θα αλλάξει τον κόσμο!

Ημέρες & ώρες εργαστηρίων

Παρασκευή 18:00-19:00 (παιδιά Δημοτικού)

Σάββατο 17:30-18:30 (παιδιά Δημοτικού)

Σάββατο 12:00-13:00 (παιδιά Νηπιαγωγείου)

Κυριακή 11:00-12:00 (παιδιά Δημοτικού)

Κυριακή 12:15-13:15 (παιδιά Νηπιαγωγείου)

Κόστος συμμετοχής: 7€

Κρατήσεις θέσεων στο: //www.viva.gr/tickets/seminars/kentro-politismou-ellinikos-kosmos/ergastiria-rompotikis-stem-education/

Λίγα λόγια για την έκθεση «CITY OF ROBOTS»

Γνωρίστε το ντροπαλό γαλλικό ανδροειδές ρομπότ Reety, τον Pepper, τον Pando, τον Aibo το μοναδικό ρομπότ-σκύλο από την Ιαπωνία, την αξιαγάπητη Kiki, τον τέταρτης γενιάς Promobot V4, αλλά και τον SociBot από την Βρετανία που συνεχώς αλλάζει πρόσωπα και εκφράσεις… Παίξτε με τις απίστευτες ρομπότ-μέδουσες, γνωρίστε το πρώτο ρομπότ –ψάρι που δημιουργήθηκε ποτέ, κάντε μια βόλτα με το ηλεκτρικό σκούτερ, παρακολουθήστε το εντυπωσιακό Theater of Robots και το φαντασμαγορικό Tesla Show και δοκιμάστε τις απίθανες φιγούρες του απόλυτου dance game Just Dance με τον αισθητήρα kinect. Ακόμα, παίξτε με το Bb8 droid και με Jedi φωτόσπαθα, δοκιμάστε τη κάσκα Μικτής Πραγματικότητας Hololens, παίξτε με το Sony xperia projection game, το οποίο μπορεί να μετατρέψει οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια σε μία διαδραστική οθόνη αφής, θαυμάστε 3D εκτυπωτές, γίνετε για λίγο αστροναύτης, κάντε μία βόλτα στον γαλαξία μας και ζήστε τη ζωή ενός αστεριού…Αυτά και άλλα πολλά σας περιμένουν στην μεγαλύτερη έκθεση ρομποτικής που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, την City of Robots. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας στο Πρότυπο Διαδραστικό Κέντρο Ψηφιοποίησης και Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών (Future Reality) του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Η είσοδος στο Future Reality είναι δωρεάν. Με την επιμέλεια και την εγκυρότητα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Επισκεφθείτε το site της έκθεσης για περισσότερες πληροφορίες: //cityofrobots.gr





ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ωράριο λειτουργίας έκθεσης:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ 09:00 - 13:30

ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 - 13:30

ΠΕΜΠΤΗ 09:00 - 13:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 – 20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 - 20:00

Προπώληση εισιτήριων:

//tickets.hellenic-cosmos.gr

Υποδοχή Μουσείου, Πειραιώς 254 Ταύρος