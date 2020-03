Πέθανε ο εικαστικός Ουλάι - Πρωτοπόρος καλλιτέχνης και πρώην σύντροφος της Μαρίνα Αμπράμοβιτς [pics & vids]

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Φρανκ Ούβε Λαϊζίπεν, ευρέως γνωστός ως Ουλάι και πρώην σύντροφος της Μαρίνα Αμπράμοβιτς, άφησε την τελευταία του πνοή στη Λουμπλιάνα, σε ηλικία 76 χρόνων, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ουλάι, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους performance artits της γενιάς του πέθανε από καρκίνο στους λεμφαδένες. Γεννημένος στη Γερμανία, ο Ουλάι και η τότε σύντροφός του και επίσης κορυφαία εικαστικός Μαρίνα Αμπράμοβιτς συνεργάστηκαν επί μια δεκαετία για διάφορα πρότζεκτ, με τα οποία άγγιζαν τα όρια του κινδύνου και της ανθρώπινης αντοχής.

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς ενημέρωσε τους followers της στα social media για τον θάνατο του Ουλάι με μια ανάρτηση. «Με μεγάλη μου θλίψη πληροφορήθηκα σήμερα για τον θάνατο του φίλου και πρώην συνεργάτη μου, Ουλάι. Ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και άνθρωπος, που θα μας λείψει βαθιά. Σε μια τέτοια μέρα, κανείς βρίσκει παρηγοριά στο γεγονός ότι η τέχνη και η κληρονομιά που αφήνει πίσω του θα ζουν για πάντα» έγραψε η διάσημη καλλιτέχνης.

Ο Ουλάι ήταν ίσως γνωστότερος από τη συνεργασία του με την Αμπράμοβιτς, με την οποία γνωρίστηκαν το 1976 στο Άμστερντάμ. Επί 12 χρόνια αποτέλεσαν ένα από τα πιο διάσημα και πρωτοπόρα καλλιτεχνικά ζευγάρια της παγκόσμιας τέχνης. «Για να καταλάβεις τον Ουλάι, χρειάζεσαι πολύ χρόνο, ίσως όλη μας τη ζωή» είχε πει κάποτε για τον πρώην σύντροφό της η Αμπράμοβιτς. Οι δύο τους επεχείρησαν να δοκιμάσουν την έννοια των δύο που γίνονται ένα, πιέζοντας στα άκρα τη σχέση και την τέχνη τους. Εμβληματική, άλλωστε, παραμένει η performance με τους δύο πλάτη με πλάτη, με πλεγμένα τα μαλλιά τους. Η σχέση τους ήταν θυελλώδης και με έντονες διακυμάνσεις. Το 1998 η κλονισμένη σχέση τους έλαβε τέλος, αν και καλλιτεχνικά συμβολικό. Αποφάσισαν να πουν αντίο με μία performance, «The Lovers» όπου ο καθένας τους περπάτησε από αντίθετη αφετηρία 2,500 χιλιόμετρα στο Σινικό Τείχος, συναντήθηκαν στη μέση, αγκαλιάστηκαν και χώρισαν.

Κάποια από τα πιο διάσημα πρότζεκτ τους ήταν το «Lighτ/Dark», όπου ο Ουλάι και η Αμπράμοβιτς κάθονταν ο ένας απέναντι στον άλλο και χαστουκίζονταν εναλλάξ, ενώ το «Rest Energy» του 1980 προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, καθώς θεωρήθηκε ότι έθετε τη ζωή της Μαρίνα Αμπράμοβιτς σε τεράστιο κίνδυνο. Ο Ουλάι στόχευε με την άκρη ενός βέλους την καρδιά της παρτενέρ του, η οποία κρατούσε το τόξο. Όπως αναφέρει η Guardian, ακόμα και η παραμικρή κίνηση ενός δάχτυλου του Ουλάι θα μπορούσε να την είχε σκοτώσει.

Το 2010 ο Ουλάι εμφανίστηκε στην performance «The Artist is Present» της Αμπράμοβιτς το 2010, όπου οι επισκέπτες του MoMa της Νέας Υόρκης κάθονταν απέναντί της και κοιτάζονταν στα μάτια. Μόλις τον αντίκρισε η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δάκρυσε.

Πέντε χρόνια χρόνια, ο Ουλάι της έκανε μήνυση, ισχυριζόμενος ότι του όφειλε από τα κοινά τους πρότζεκτ, ωστόσο οι δυο τους έφτιαξαν τις σχέσεις τους και συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ «The Story of Marina Abramović and Ulay» του 2017. Όταν λίγο καιρό αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο, αποφάσισε να γυρίσει το ντοκιμαντέρ «Project Cancer: Ulay’s Journal from November to November», το οποίο αφορά στη θεραπεία που ακολουθούσε αλλά και τη ζωή και το έργο του.