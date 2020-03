Κορονοϊός Ελλάδα: Αυτές είναι οι μεγάλες συναυλίες που ακυρώνονται

Κορονοϊός Ελλάδα: Η επιτροπή του υπουργείου Υγείας γνωστοποίησε πως αναβάλλονται εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερα από 1000 άτομα

Κορονοϊός: Ο Covid-19 έχει επηρεάσει άμεσα και τη χώρα μας στην οποία βρέθηκαν σήμερα 11 νέα κρούσματα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η επιτροπή του υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε: «αναστολή πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους που περιλαμβάνουν πάνω από 1000 άτομα». Αυτό σημαίνει ότι θα ματαιωθούν όλες οι μεγάλες συναυλίες που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα.

Μεταξύ άλλων, ακυρώνεται η συναυλία του Maluma, ο οποίος επρόκειτο να παρευρεθεί στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη, αυτή του Jack Savoretti στο Gazi Music Hall (21/3) και των Editors στο Tae Kwon Do (28/3). Παράλληλα θα ακυρωθούν και μεγάλα θεάματα όπως το The Phantom Of The Opera στο Christmas Theater. Ζήτημα θα υπάρχει και με το Μέγαρο Μουσικής αλλά και τη Λυρική Σκηνή που η χωρητικότητά τους είναι μεγαλύτερη από 1000 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη ακυρώθηκε η αποψινή και αυριανή συναυλία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο Μέγαρο Μουσικής.

Υπενθυμίζονται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τσιόδρας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού: