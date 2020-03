Μένουμε σπίτι: Οι πέντε υψηλότερες βαθμολογίες σε ταινίες του IMDb [vids]

Μένουμε σπίτι: Το flash.gr σας παρουσιάζει τις πέντε ταινίες με την υψηλότερη βαθμολογία στο IMDb.

Μένουμε σπίτι: Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες ώρες, όπως είναι λογικό, επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητα μας. Αυτός είναι και ο λόγος που θα πρέπει να τηρήσουμε όσο μπορούμε την καμπάνια του Υπουργείου Υγείας που αναφέρεται στο να μείνει ο κόσμος στο σπίτι, προκειμένου να αποφευχθεί η έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού. Εξάλλου, μια λύση για να επιτευχθεί αυτό όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα είναι το να παρακολουθήσετε ταινίες.

Αυτός είναι και ο λόγος που το flash.gr σας παρουσιάζει τις ταινίες με τις μεγαλύτερες βαθμολογίες στο IMDb.

Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ - Βαθμολογία IMDb 9.2

Βασίζεται στη νουβέλα του Στίβεν Κινγκ με τον τίτλο "Rita Hayworth and Shawshank Redemption". Στην ταινία περιγράφεται η ιστορία του Άντι Ντιφρένς, ενός τραπεζίτη, ο οποίος μένει στην κρατική φυλακή Shawshank για σχεδόν δύο δεκαετίες κατηγορούμενος για το φόνο της γυναίκας του και του εραστή της. Εκεί αναπτύσσει φιλία με ένα συγκρατούμενο με το όνομα Έλις Ρέντινγκ και ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας ώσπου φτάνουν και οι δύο στη λύτρωση.

Παρά την απογοητευτική πορεία της ταινίας στο box office, έλαβε εξαιρετικές κριτικές και προτάθηκε για 7 βραβεία Όσκαρ από τα οποία δεν κέρδισε κανένα. Στο IMDb η ταινία βρίσκεται στην πρώτη θέση του Top 250 και θεωρείται μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών.

Ο νονός (1972) - Βαθμολογία IMDb 9.1

Ο Νονός είναι μία ταινία του 1972 και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούτζο. Σκηνοθέτης ήταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και πρωταγωνιστές τον Μάρλο Μπράντο και τον Αλ Πατσίνο. Η ταινία θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Τον Μάρτιο του 2010 στη σελίδα Internet Movie Database έχει βαθμολογηθεί από τους χρήστες της με 9,1, βαθμό με τον οποίο κατέχει την δεύτερη θέση. Από την ταινία επίσης έχει μείνει η φράση που είχε πει ο Δον «I'm going to make him an offer he can't refuse» (Θα του κάνω μια προσφορά την οποία δε μπορεί να αρνηθεί), η οποία και ψηφίστηκε ως η δεύτερη πιο αξιομνημόνευτη φράση στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο νονός, μέρος 2ο (1974) - Βαθμολογία IMDb 9.0

O Νονός II είναι μια αμερικανική ταινία που κυκλοφόρησε το 1974, στην οποία ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ήταν παραγωγός, σκηνοθέτης, και συν-σεναριογράφος, μαζί με τον Μάριο Πούτζο, με πρωταγωνιστές τον Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντιβάλ, Ντάιαν Κίτον και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Είναι βασισμένη εν μέρει στο βιβλίο του Πούτζο Ο Νονός, που κυκλοφόρησε το 1969. Η ταινία εξυπηρετεί ταυτόχρονα τον ρόλο sequel και prequel μαζί, παρουσιάζοντας δύο παράλληλες ιστορίες. Η κύρια ιστορία, συνεχίζοντας τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, επικεντρώνεται στον Μάικλ Κορλεόνε (Πατσίνο), τον νέο Δον της μαφιόζικης φαμίλιας των Κορλεόνε, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει ενωμένες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του από το 1958 ως το 1959· η άλλη είναι μια σειρά από flashback που εξιστορούν την πορεία του πατέρα του, Βίτο Κορλεόνε, (Ντε Νίρο), από τα παιδικά του χρόνια στην Σικελία το 1901 ως την δημιουργία της φαμίλιας των Κορλεόνε στην Νέα Υόρκη.

Ο σκοτεινός ιππότης (2008) - Βαθμολογία IMDb 9.0

Ο Σκοτεινός Ιππότης είναι μια αμερικανική περιπετειώδης ταινία, παραγωγής 2008, σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν. Το σενάριο έγραψε ο ίδιος μαζί με τον αδερφό του Τζόναθαν Νόλαν. Η ταινία είναι βασισμένη στο χαρακτήρα Μπάτμαν της DC Comics και αποτελεί συνέχεια του Batman Begins (2005) και τη δεύτερη προσθήκη στη σειρά ταινιών Μπάτμαν σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Κρίστιαν Μπέιλ επαναλαμβάνει το ρόλο του ως Μπρους Γουέιν/Μπάτμαν ενώ επιστρέφουν και οι Μάικλ Κέιν στο ρόλο του Άλφρεντ Πένιγουορθ, Γκάρι Όλντμαν στο ρόλο του Τζέιμς Γκόρνον και Μόργκαν Φρίμαν στο ρόλο του Λούσιους Φοξ. Στο καστ προστίθενται ο Χιθ Λέτζερ στο ρόλο του Τζόκερ, ο Άαρον Έκχαρτ στο ρόλο του Χάρβεϊ Ντεντ/Διπρόσωπου και η Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία αντικαθιστά την Κέιτι Χολμς στο ρόλο της Ρέιτσελ Ντοζ. Η ταινία παρακολουθεί τον Μπρους Γουέιν/Μπάτμαν, τον Γκόρντον, τον Γενικό Εισαγγελέα Χάρβεϊ Ντεντ και την Βοηθό Εισαγγελέα Ρέιτσελ Ντοζ στην προσπάθειά τους να πολεμήσουν τη νέα απειλή που φέρει το όνομα Τζόκερ. Η ταυτότητα του Τζόκερ παραμένει μυστήριο σε όλη την ταινία, ενώ η μεταμόρφωση του Ντεντ από ηρωικό εισαγγελέα στον παραμορφωμένο δολοφόνο Διπρόσωπο (Two-Face) παρουσιάζεται στο σύνολό της.Ο Τζόκερ και σε αυτή την ταινία έχει τον ρόλο του πιο απειλητικού και επικίνδυνου κακού του Μπάτμαν. O Χιθ Λέτζερ βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία του ως ο Τζόκερ, η οποία ήταν και η προτελευταία ταινία στην οποία συμμετείχε, καθώς βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2008.

Οι δώδεκα ένορκοι (1957) - Βαθμολογία IMDb 8.9

Οι 12 ένορκοι είναι ο ελληνικός τίτλος της αμερικανικής ταινίας 12 Angry Men, παραγωγής 1957. Η ταινία ανήκει στο είδος του δικαστικού δράματος - (courtroom drama) αφού επικεντρώνεται στη διαδικασία της λήψης της τελικής (αθωωτικής ή καταδικαστικής) απόφασης του σώματος των ενόρκων, σε μια δίκη για φόνο εκ προμελέτης.

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο γνωστός Αμερικανός σκηνοθέτης Σίντνεϊ Λουμέτ (Sidney Lumet), και σεναριογράφος ο επίσης Αμερικανός (τηλεοπτικός κυρίως σεναριογράφος) Ρέτζιναλντ Ρόουζ (Reginald Rose) ενώ ο πιο αναγνωρίσιμος από τους 12 πρωταγωνιστές της ταινίας, είναι ο Χένρι Φόντα, στο ρόλο του ενόρκου που θα σπείρει τις αμφιβολίες για την ενοχή του κατηγορουμένου.

H λίστα του Σίντλερ (1993) - Βαθμολογία IMDb 8.9

Η Λίστα του Σίντλερ είναι αμερικανικό πολεμικό βιογραφικό δράμα παραγωγής 1993 με θέμα τον Όσκαρ Σίντλερ, έναν Γερμανό επιχειρηματία που έσωσε τις ζωές χιλίων Πολωνών Εβραίων στο Ολοκαύτωμα προσλαμβάνοντάς τους στα εργοστάσια του. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και το σενάριο έγραψε ο Στίβεν Ζαϊλίαν, βασισμένο στη νουβέλα Schindler's Ark του Τόμας Κενάλι. Πρωταγωνιστούν οι Λίαμ Νίσον, Ρέιφ Φάινς και Μπεν Κίνγκσλεϊ.

Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του βασιλιά (2003) - Βαθμολογία IMDb 8.9

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά είναι αμερικανική, επική, περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2003. Βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της τριλογίας Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας μετά από τις ταινίες Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού (The Fellowship of the Ring, 2001) και Οι Δύο Πύργοι (The Two Towers, 2002). Την ταινία σκηνοθέτησε ο Πίτερ Τζάκσον και το σενάριο έγραψε ο ίδιος μαζί με τις Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς. Πρωταγωνιστούν οι Ελάιζα Γουντ, Ίαν ΜακΚέλεν, Βίγκο Μόρτενσεν, Σον Άστιν, Άντι Σέρκις, Τζον Ρις-Ντέιβις, Λιβ Τάιλερ, Ορλάντο Μπλουμ, Μπίλι Μπόιντ, Ντόμινικ Μόναχαν, Κέιτ Μπλάνσετ, Χιούγκο Γουίβινγκ, Μπέρναρντ Χιλ, Μιράντα Ότο, Ντέιβιντ Γουένχαμ, Καρλ Ούρμπαν, Ίαν Χολμ, Σον Μπιν και Κρίστοφερ Λι.

Pulp Fiction (1994) - Βαθμολογία IMDb 8.9

Το Pulp Fiction είναι αμερικανική αστυνομική νεο-νουάρ κινηματογραφική ταινία μαύρης κωμωδίας του 1994 που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Κουέντιν Ταραντίνο, βασισμένη σε μια ιστορία του Ταραντίνο και του Ρότζερ Άβαρυ.[6] Η σκηνοθεσία της ταινίας χαρακτηρίζεται από το έντονο στυλ της. Η πλοκή της ταινίας αφορά τις διασταυρούμενες ιστορίες συμμοριτών, ατόμων του υποκόσμου, μικροεγκληματιών και ενός μυστηριώδους χαρτοφύλακα. Ο τίτλος της ταινία αναφέρεται στα περιοδικά pulp και τις hardboiled crime νουβέλες, που ήταν δημοφιλείς στα μέσα του 20ού αιώνα, γνωστά για την εικονογραφημένη βία και τους δυναμικούς διαλόγους.