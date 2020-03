Κορονοϊός: Το ντοκιμαντέρ του Netflix που πραγματεύεται μια παγκόσμια πανδημία [vid]

Κορονοϊός: Μπορεί να μοιάζει ως... κακόγουστο αστείο, ωστόσο υπάρχει σειρά, η οποία προβάλλεται στο Netflix και αφορά την προσπάθεια των ιατρών να σταματήσουν μια παγκόσμια πανδημία.

Κορονοϊός: Οι παραγωγοί της συγκεκριμένης πλατφόρμας δεν θα μπορούσαν να... βρουν καλύτερο χρονικό σημείο για να λανσάρουν το νέο τους ντοκιμαντέρ. Αναφερόμαστε στο Pandemic: How to Prevent an Outbreak, το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 22 Ιανουαρίου και αποτελείται από έξι επεισόδια, τα οποία διαρκούν σνολικά 4 ώρες και 42 λεπτά.

Pandemic: How to Prevent an Outbreak

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο εξετάζει τον κύκλο του ιού της γρίπης μέσα από επιστημονικά στοιχεία και δραματοποιημένα στιγμιότυπα. Μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ινδία και από το Κογκό ως την Κίνα, προκειμένου να γνωρίσουμε τους ήρωες της πρώτης γραμμής. Γιατροί, επιδημιολόγοι, ειδικοί και νοσούντες μιλάνε στη κάμερα για την απειλή μιας παγκόσμιας πανδημίας. Αλλά και το πως μπορεί αυτή να περιοριστεί και να σταματήσει.

