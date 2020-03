Κορονοϊός ταινίες: Το Φεστιβάλ με φιλμάκια μικρού μήκους που «έρχεται σπίτι σας» [vid]

Κορονοϊός ταινίες: Το ειδικευμένο στις μικρού μήκους ταινίες site www.talkingshorts.com αποφάσισε να πρωτοτυπήσει. Δείτε πως...

Κορονοϊός ταινίες: Μένετε σπίτι; Στη σκιά της ακύρωσης όλων των προγραμματισμένων κινηματογραφικών εκδηλώσεων σε ορίζοντα τουλάχιστον ενός μήνα, το site www.talkingshorts.com θα διοργανώνει κάθε βδομάδα κι ένα διαδικτυακό μίνι φεστιβάλ με εφτά φιλμάκια πρόσφατης σχετικά παραγωγής, τα οποία προσεγγίζουν το καθένα με τον τρόπο του το θέμα «δυστοπία». Το πρώτο σετ ταινιών τού «My Darling Quarantine» περιλαμβάνει μάλιστα και δυο ελληνικές: το «Δάσος» (2018) της Λίας Τσάλτα, με βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στις «Νύχτες Πρεμιέρας» και το «Καρτ Ποστάλ Από το Τέλος του Κόσμου» (2019) του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, βραβευμένο για τη σκηνοθεσία του στις «Νύχτες Πρεμιέρας» και για το μοντάζ του στη Δράμα.

Οι υπόλοιπες μικρού μήκους προέρχονται από την Αυστρία («Hitting my Head on the World»), την Ισλανδία («The Day the Beans Ran out»), την Γερμανία («Walking Stick») και την Αλβανία («Bon Appetit»), με την εφτάδα να συμπληρώνει το βιντεοκλίπ του Ρομέν Γαβράς για το «No Church in the Wild» των Jay Z και Kanye West.

Όλα αυτά με ένα κλικ, όπου, εκτός από δωρεάν σινεφίλ απόλαυση, θέλει να προσφέρει και κοινωνικά. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στη σελίδα GoFundMe, με σκοπό το ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί (στόχος οι 20.000 ευρώ) να δοθεί στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» και σε ινστιτούτα και εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα που δεν λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση.

«Καρτ Ποστάλ Από το Τέλος του Κόσμου»

Πηγή: Αθηνόραμα