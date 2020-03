Μαρίνα Δανέζη: Η ταινία της που μπορείτε να δείτε δωρεάν, λόγω της καραντίνας

Η Μαρίνα Δανέζη αφήνει για πρώτη φορά ελεύθερη την ταινία της “Sam Roma / Είμαστε Τσιγγάνοι”.

Μαρίνα Δανέζη: Η Ελληνίδα παραγωγός και σκηνοθέτης αποφάσισε να αφήσει για πρώτη φορά ελεύθερη την ταινία της “Sam Roma / Είμαστε Τσιγγάνοι“. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε για το γεγονός πως συμπληρώνεται η πρώτη εβδομάδα της καραντινάς. Όπως ενημερώνει σε σχετική ανάρτησή του και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όσοι δεν την έχετε ήδη δει στο #TDF17, απολαύστε υπεύθυνα!

Πληροφορίες για τη ταινία

“Sam Roma – We are Gypsies ” a doc film by Marina Danezi

produced by Nicholas Triandafyllidis

director of photography Christos Sarris

editor Giorgos Zafeiris

sound Kostas Koutelidakis, Giannis Antupas

music Kostis Zouliatis, Sam Roma

mixage Dimitris Mugiakis

color correction Claudio Bolivar

«Είμαστε απ όλα. Ο,τιδήποτε θα το βρείτε. Από το χειρότερο μέχρι και το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι» Ρομά: Ένας «μυστήριος λαός» που η ταυτότητά του χάνεται στα βάθη του χρόνου και στους μακρινούς τόπους της περιπλάνησης. Από την Ινδία και την Αίγυπτο, μέχρι τη Σουηδία και την Αγγλία και από τα χρόνια του Μέγα Αλέξανδρου ως τα σήμερα οι πλανόδιοι άρχοντες του δρόμου εμφανίζονται στο χάρτη της παγκόσμιας ανθρωπογεωγραφίας. Έκτοτε, ζουν στις παρυφές του περιθωρίου, στο μεταίχμιο της νομιμότητας και στο όριο της κοινωνικής αποδοχής. Οι Έλληνες Ρομά αγαπούν το χορό, το τραγούδι και τα πανηγύρια ενώ στήνουν τα μεγαλύτερα γλέντια. Ερωτεύονται, «κλέβονται», παντρεύονται και δημιουργούν μεγάλες οικογένειες τηρώντας ευλαβικά τα έθιμα της φυλής. Είναι δαιμόνιοι έμποροι και ικανοί αγρότες ενώ οι γυναίκες κατέχουν άριστα την τέχνη του καφέ και της χειρομαντίας.

Η επιβίωση αποτελεί γι αυτούς μια καθημερινή πρόκληση και ένα στοίχημα που πρέπει πάση θυσία να κερδηθεί. Οι Ρομά είναι έξυπνοι και καταφερτζήδες δηλώνοντας με περηφάνια πως «Όποιος μεγαλώνει στο δρόμο μαθαίνει περισσότερα από αυτόν που ξέρει γράμματα». Το έλλειμμα της εκπαίδευσης ενεργοποιεί περισσότερο την ευστροφία της φυλής αλλά, όπως ισχυρίζονται, τους φέρνει και ένα βήμα πιο κοντά στην παραβατικότητα που επιτείνεται λόγω της ελληνικής οικονομικής κρίσης και της αδιαφορίας των Ελλήνων πολιτικών. Ωστόσο, παρά τα προβλήματα και τις όποιες αντιξοότητες οι Έλληνες τσιγγάνοι παραμένουν περήφανοι διατηρώντας το φλογερό ταμπεραμέντο που διακρίνει την φυλή τους. Η περιήγηση στους καταυλισμούς της Αττικής, της Αργολίδας, της Ηλείας και της Αργολίδας και η καθημερινή επαφή μαζί τους έσπασε το φαινομενικό «άβατο» στον «απρόσιτο» κόσμο τους και οδήγησε σε μία κοινωνιολογική παρατήρηση με ενδιαφέροντα συμπεράσματα. «Τα Ρομά» μας υποδέχονται με εγκαρδίοτητα και φιλοξενία ανοίγοντας διάπλατα τα τσαντίρια και τις καρδιές τους. Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου , του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου και της Ευρωπαικής Ένωσης.

Ποια είναι η Μαρίνα Δανέζη



Η Μαρίνα Δανέζη γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θέατρο στη σχολή «Δήλος» της Δήμητρας Χατούπη. Εργάστηκε ως ηθοποιός στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Το 2008 στράφηκε στην σκηνοθεσία με το πρώτο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της «ο Χρονοπειρατής» να αποσπά Εύφημο Μνεία στα βραβεία Digi 2008 του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, ενώ το 2009 ακολουθεί η «Φάκα», το δεύτερο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της.

Στην συνέχεια, πραγματοποιεί το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, το «Σωματείο Ρακοσυλλεκτών», το οποίο έλαβε τιμητική διάκριση στο 5ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας (η ταινία ήταν υποψήφια στην κατηγορία «Ντοκιμαντέρ της χρονιάς» από την Ακαδημία Κινηματογράφου). Το ντοκιμαντέρ «Sam Roma» (2014) αποτελεί το δεύτερο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της.

Το 2016 ολοκληρώνει την σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ του Νίκου Τριανταφυλλίδη «ΠΑΟΚ 90 χρόνια: Νοσταλγώντας το Μέλλον» το οποίο και τιμάται με το πρώτο βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.