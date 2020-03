«Μένουμε Σπίτι, Μένουμε Παρέα» με ePlayoff2020 στα Novasports!

Όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου αλλά και οι φίλοι του e-gaming θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το πρωτάθλημα ePlayoff2020 που ξεκινά αυτή την Τετάρτη 25 Μαρτίου στις 19:30 και θα προβάλλεται μέσα από την επίσημη σελίδα του Novasports.gr καθώς και το κανάλι του Novasports στο YouTube.

Αλλάζουμε το παιχνίδι με το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου esports

Για πρώτη φορά μια διοργάνωση esports μεταδίδεται Live από τα μέσα μετάδοσης Novasports (WEB & YouTube). Το τουρνουά διοργανώνεται από την VGL eSports με τα κανάλια Novasports να αποτελούν τον επίσημο μεταδότη.

Έξι ομάδες, Piraeus E.F.C., Toumba, AEK, Panathinaikos, Heraklion ES και Aris αγωνίζονται σε 10 αγωνιστικές με το σύστημα των Play Offs (3 αγώνες ανά αγωνιστική) με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι ομάδες αποτελούνται από 11 παίκτες και 1 προπονητή. Οι παίκτες θα αγωνίζονται κάθε Τετάρτη στις 19:30 με το πρόγραμμα των αγώνων να είναι προσαρμοσμένο στην κλήρωση των Play Offs του ελληνικού πρωταθλήματος. Στην 1η αγωνιστική (25/3) θα αναμετρηθούν ΑΕΚ - Panathinaikos, Aris - Heraklion ES και Toumba - Piraeus EFC.

Οι αγώνες θα πλαισιώνονται με Pre, Mixed & Post Game show στατιστικά, αποτελέσματα αγώνων, καλεσμένους και ζωντανές συνδέσεις με ποδοσφαιριστές και όλα αυτά με τη σφραγίδα της καλύτερης δημοσιογραφικής ομάδας, αυτής των καναλιών Novasports. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των φίλων που θα παρακολουθούν τις μεταδόσεις με τους σχολιαστές με σχόλια και παρεμβάσεις. Όλη η εξέλιξη του πρωταθλήματος, το πρόγραμμα των αγώνων, αποτελέσματα, η βαθμολογία των ομάδων, στατιστικά στοιχεία, τα videos των αγώνων, η πορεία του πρωταθλήματος αλλά και πολλές σχετικές ειδήσεις θα βρίσκονται στη νέα ενότητα του novasports.gr, E-Sports.

Who is who esports

Τα esports (συντομογραφία των electronic sports) αποτελούν μια νέα μορφή αθλητικής δραστηριότητας στην οποία οι παίκτες ανταγωνίζονται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και παιχνιδομηχανών. Ο όρος esports αφορά στα τουρνουά που διεξάγονται για πολλά games μαζί ή για μεμονωμένα games, είτε από μεγάλες διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας, είτε σε τοπικό επίπεδο αντίστοιχα. Τα esports απευθύνονται κυρίως στη γενιά των Millennial. Στην Ελλάδα οι gamers (επαγγελματίες και μη) ξεπερνούν τους 500.000.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες αυξάνεται σταθερά το γυναικείο κοινό των ηλεκτρονικών αθλημάτων. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει από το 2017 την αγωνιστική πλευρά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως αθλητική δραστηριότητα.

Ανάμεσα στα πλέον διαδεδομένα games είναι τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου είτε 1vs1 είτε και 11vs11 παικτών. Μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα έχουν δημιουργήσει esports ποδοσφαιρικές ομάδες με επαγγελματίες gamers να τις εκπροσωπούν.

#MenoumeSpiti #MenoumeParea