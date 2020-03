Κορονοϊός: Μοδίστρες του Εθνικού Θεάτρου ράβουν ιατρικές μάσκες [pics]

Κορονοϊός: Από τις θεατρικές μάσκες... στις ιατρικές, οι μοδίστρες του Εθνικού Θεάτρου, που με το κλείσιμο του οργανισμού, πήραν τις ραπτομηχανές σπίτι τους και κατασκευάζουν μάσκες προστασίας για τους ασθενείς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο.

Κορονοϊός: Το Εθνικό Θέατρο έχει αναστείλει τη λειτουργία του, αλλά μοδίστρες και ενδύτριες ανέλαβαν μία πολύ όμορφη εθελοντική πρωτοβουλία, ράβοντας μάσκες για το Δρομοκαΐτειο. Σε συνέντευξή του στην Αυγή, ο Μάκης Σπετσιέρης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, αναφέρει: "Μιλήσαμε με τους υπεύθυνους του νοσοκομείου και μας εξήγησαν ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για ιατρικές μάσκες που πλένονται και τις χρειάζονται άμεσα. Με βάσει τις συγκεκριμένες οδηγίες που μας έδωσαν, αγοράσαμε το ύφασμα και τα υλικά που χρειάζονται και το ενδυματολογικό τμήμα του Εθνικού Θεάτρου, μοδίστρες και ενδύτριες, ξεκίνησαν από την περασμένη Δευτέρα να ράβουν τις μάσκες. Αυτή είναι η προσφορά των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου στη μεγάλη μάχη που δίνει το δημόσιο σύστημα Υγείας στη χώρα μας αυτή την περίοδο". Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν 200 μάσκες όπως αναφέρει.

Η Μαρία Τσιώτη, ενδύτρια που συμμετέχει στην πρωτοβουλία, λέει πως "ο πολιτισμός δημιουργήθηκε μέσω της συνεργασίας των ανθρώπων απ’ αρχής κόσμου. "Πιστεύω ακράδαντα πως σε αυτόν τον κόσμο έχουμε έρθει για να κάνουμε καλό. Είναι στο χέρι μας να βοηθούμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Μπορούμε να επικαλούμαστε τους θεούς μέχρι τελικής πτώσεως, αλλά, αν δεν βάλουμε το χέρι μας, τίποτα δεν θα γίνει. Μόνο με την αλληλεγγύη μπορεί η ανθρωπότητα να πάει μπροστά. Υπάρχει μια εξαιρετική φράση στα αγγλικά που συνοψίζει τη θεωρία μου. Together we stand, divided we fall".

Ο Κώστας Κεχαγιόγλου, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, αναφέρει: "Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, μένουμε σπίτι και συμβάλουμε στις ανάγκες του δημόσιου συστήματος Υγείας, του ΕΣΥ. Οργανώνουμε, μαζί με τη διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου, αιμοδοσία με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ράβουμε μάσκες για να συμβάλουμε όπως μπορούμε στις μεγάλες ελλείψεις. Η κυβέρνηση τι κάνει; Θα κάνει επιτέλους αυτό που πρέπει; Θα επιτάξει ιδιωτικά νοσοκομεία; Θα προσλάβει νοσηλευτικό προσωπικό; Θα ράψει μάσκες επιτάσσοντας βιοτεχνίες ραπτικής;".

Οι εργαζόμενοι του Εθνικού πρόσφεραν αίμα σε αιμοδοσία που οργανώθηκε την προηγούμενη Τρίτη στο ισόγειο του Θεάτρου Rex (Πανεπιστήμιου 48), από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η αιμοδοσία θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Απριλίου.