Mike Stipe REM: Τραγούδι για την πανδημία του κορονοϊού - "No time for love like now" [vid & pics]

Mike Stipe REM: Η Τέχνη είναι μία ασπίδα για την ψυχή των ανθρώπων που δοκιμάζεται στις δύσκολες συνθήκες.

Mike Stipe REM: Ο πάντα ευαισθητοποιημένος Μάικ Στάιπ των REM, έδωσε στη δημοσιότητα ένα τραγούδι μέσω των social media με τον τίτλο "Δεν υπάρχει καλύτερη ώρα για την αγάπη, από ό,τι τώρα", στέλνοντας την αγάπη του σε όλους όσους περνούν δύσκολα. "Δεν είναι ώρα για τρέλες, δεν είναι ώρα για διαφωνίες, δεν είναι ώρα για αγάπη πιο πολύ από τώρα" λένε οι στίχοι του τραγουδιού που "ανέβασε" στα social media, αργά το βράδυ του Σαββάτου, από το σπίτι του όπου βρίσκεται σε καραντίνα. Το τελευταίο διάστημα ο Στάιπ έδωσε στη δημοσιότητα τραγούδια, όπως το Your Capricious Soul και το Drive to the Ocean, τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο, αντίστοιχα. Δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, γι' αυτό η μουσική του παρέμβαση έχει μια ειδική σημασία και ένα ειδικό βάρος.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Στάιπ και ο Μάικ Μιλς τίμησαν την μνήμη του ντράμερ του συγκροτήματος Μπιλ Ρίφλιν, ο οποίος πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 59 ετών. "Βρίσκεται μεταξύ όλων των λεπτών αιχμών των αστεριών και κοιτάζουμε ψηλά με αγάπη - και με το δικό μας δέος για την ομορφιά του, το χιούμορ του, την ακούραστη περιέργειά του και φυσικά για το απίστευτο μουσικό αυτί του. Ο χρόνος που πέρασε εδώ μαζί μας ήταν τόσο υπέροχος και χρυσός"...

Μιλώντας στο Billboard πέρυσι, ο Στάιπ δήλωσε υπερήφανος γιατί ποτέ δεν έκρυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος. Είχε αποκαλύψει την σεξουαλική του ταυτότητα το 1994. "Ποτέ δεν ήμουν στην ντουλάπα. Αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα για το οποίο είμαι ιδιαίτερα περήφανος. Ποτέ δεν θα βρείτε φωτογραφία δική μου που να υπονοεί πως έχω γυναίκα σύντροφο ή να παριστάνω κάτι που δεν είμαι" είπε.

Γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 1960 και έγινε γνωστός ως τραγουδιστής των REM, με τους οποίους μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2007 και κέρδισε τρία βραβεία Γκράμι. Συμμετείχε ως παραγωγός στις ταινίες Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς, Velvet Goldmine, Man on the Moon και Saved!. Ως προς τις πολιτικές του απόψεις είχε στηρίξει τον Μπαράκ Ομπάμα το 2008 και δήλωσε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2015.