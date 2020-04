MuseumBouquet: Μουσεία «ανταλλάσσουν λουλούδια» μέσω των social media [vid]

#MuseumBouquet: Πολλοί πολιτιστικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, καθώς δεν μπορούν να υποδεχθούν επισκέπτες, άρχισαν να κοινοποιούν εικόνες έργων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενθαρρύνουν τους λάτρεις της τέχνης να συμμετάσχουν σε εικονικές περιηγήσεις, ηχητικές ξεναγήσεις και άλλες ψηφιακές προσφορές. Τα Μουσεία άρχισαν να δείχνουν αγάπη το ένα προς το άλλο με την αποστολή φωτογραφιών με έργα τέχνης με θέμα τα λουλούδια, με το hashtag #MuseumBouquet.

Η Ιστορική Εταιρεία της Νέας Υόρκης και το Μουσείο και Κήπος Γλυπτικής Χίσχορν του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν στην Ουάσινγκτον ξεκίνησαν την τάση αποστέλλοντας ψηφιακά μπουκέτα σε άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς. Από την Ιστορική Εταιρεία της Νέας Υόρκης έγινε αποστολή του πρώτου μηνύματος με ανθοπέταλα - μία σύνθεση από άνθη μηλιάς ζωγραφισμένη από τον Αμερικανό καλλιτέχνη, Μάρτιν Τζόνσον Χιντ με παραλήπτη το Μουσείο Τέχνης Σμιθσόνιαν, το οποίο στη συνέχεια έστειλε στην Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης Τέιτ του Λονδίνου «λίγη χαρά» με τη μορφή μπουκέτου του Άντι Γουόρχολ, σύμφωνα με το artnet news.

During these difficult times, we think everyone needs a dancing daisy to brighten their day. Today we're sending a virtual #MuseumBouquet to you, @mitlistarts and @theDavisMuseum 🌼💐🌷



Jennifer Steinkamp. "Dance Hall Girl, daisies," 2004. pic.twitter.com/BTAXyo1Up0