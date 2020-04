Κορονοϊός Adam Schlesinger: Πέθανε ο μουσικός από τους Fountains of Wayne από τον ιό [vid]

Κορονοϊός Adam Schlesinger: O καλλιτέχνης διαγνώστηκε θετικός στον ιό τον Μάρτιο.

Κορονοϊός Adam Schlesinger: Πέθανε ο Adam Schlesinger, σε ηλικία 52χρόνων ύστερα από επιπλοκές που παρουσίασε η υγεία του αφού νόσησε από τον κορονοϊο. Ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από τους Fountains of Wayne, τους Ivy γνωστός από την επιτυχία της μπάντας το 2003 «Mom Mom Stacy». O Shlesinger διαγνώστηκε θετικός στον ιό τον Μάρτιο. Ο καλλιτέχνης νοσηλευόταν σε νοσοκομείο από την περασμένη εβδομάδα, όταν βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

«Όπως γνωρίζετε πολλοί από εσάς, ο Άνταμ είχε νοσηλευτεί με COVID-19 και παρ ‘ όλο που είχε παρουσιάσει κάποιες μικρές βελτιώσεις τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση του ήταν κρίσιμη και τελικά ήταν αδύνατο να ανακάμψει από τις επιπλοκές του COVID-19» ανέφερε σε ανακοίνωση η δικηγόρος της μπάντας, Τζέιμι Χέρμαν, σύμφωνα με CNN. «Ήταν πραγματικά ένα παραγωγικό ταλέντο και ακόμη περισσότερο, ένας αγαπημένος και αφοσιωμένος πατέρας, γιος και φίλος» πρόσθεσε.

Ο τραγουδιστής των Fountains of Wayne, έγραφε επίσης και ερμήνευε τραγούδια για το συγκρότημα Ivy και κέρδισε υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι των τίτλων στην ταινία του 1996 «That Thing That You Do», που σκηνοθέτησε ο Τομ Χανκς. Επιπλέον, συνεργάστηκε για τα τραγούδια της σειράς "Crazy Ex-Girlfriend" του CW, κερδίζοντας Emmy το 2019.