Lady Gaga: Το One World: Together At Home διεξάγεται με τη συμμετοχή πάνω από 100 καλλιτεχνών να ερμηνεύουν ζωντανά από τα σπίτια τους και θα μεταδίδεται ζωντανά στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο για να υποστηρίξει τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή που αντιμετωπίζουν το ξέσπασμα του κορονοϊού.

Το διάρκειας οκτώ ωρών παγκόσμιο γεγονός διοργανώνεται από το κίνημα Global Citizen. και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σε συνεργασία με τη σούπερ σταρ Lady Gaga.

«Μπορεί να είμαστε αποκομμένοι αυτή τη στιγμή, αλλά το να μείνουμε ενωμένοι δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό», δήλωσε η Global Citizen. Οι προσωπικότητες της αμερικανικής τηλεόρασης Stephen Colbert, Jimmy Kimmel και Jimmy Fallon θα φιλοξενήσουν την παράσταση, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εμφανίσεις από τους Elton John, Andrea Bocelli, Chris Martin, J. Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo,Taylor Swift και Oprah Winfrey.

Δείτε ζωντανά τη συναυλία της Lady Gaga και όχι μόνο