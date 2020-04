Sotheby’s: Περιλάμβανε έργα σημαντικών σύγχρονων καλλιτεχνών, όπως η Γιαγιόι Κουσάμα, ο Ντάμιεν Χιρστ κ.α. Ο πίνακας “Antipodal Reunion” του Τζορτζ Κόντο του 2005, που απεικονίζει τρεις γκροτέσκο φιγούρες καρτούν που φορούν ριγέ μπλούζες πουλήθηκε στην τιμή ρεκόρ του 1,3 εκατ. δολαρίων με εκτιμώμενη τιμή 986.000 δολάρια. Είναι η υψηλότερη τιμή στην οποία πωλείται έργο τέχνης σε online δημοπρασία του οίκου Sotheby’s.

Επίσης, ανάγλυφο έργο σε καθρέφτη της Monir Farmanfarmaian πουλήθηκε 463.000 δολάρια, που είναι επίσης νέο ρεκόρ για έργο της ιρανής εικαστικού.

Έργο της από προηγούμενη δημοπρασία

#AuctionUpdate Triangle of Hope: Monir #Farmanfarmaian‘s geometrical mirror mosaic shines in the sale room to bring above-estimate £137,500 pic.twitter.com/FIY7fThtpZ

— Sotheby’s (@Sothebys) April 25, 2017