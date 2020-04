«Είμαστε Ένα: Ένα Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου»: Πάνω από 20 κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο ενώθηκαν για να προβάλλουν δωρεάν ταινίες στο YouTube, καθώς η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει οδηγήσει στο κλείσιμο κινηματογράφων και στην ακύρωση των ετήσιων φεστιβάλ στις Κάννες και στη Νέα Υόρκη.

Το δεκαήμερο «Είμαστε Ένα: Ένα Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου» θα προβάλλει περιεχόμενο που επιμελήθηκαν τα κινηματογραφικά φεστιβάλ του Βερολίνου, των Καννών, της Βενετίας, του Σάντανς, του Τορόντο και της Τραϊμπέκα, μεταξύ άλλων, με αφετηρία την 29η Μαΐου, ανέφεραν σε ανακοίνωση η Tribeca Enterprises και το YouTube.

Το φεστιβάλ θα παρουσιάσει ταινίες, ντοκιμαντέρ, μουσικές, κωμωδίες και συζητήσεις. Θεωρείται απίθανο να συμπεριληφθούν σημαντικές νέες ταινίες που συνήθως κάνουν πρεμιέρα σε φεστιβάλ κινηματογράφου. Η ακύρωση του φεστιβάλ των Καννών στη Γαλλία, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Μάιο και η αβεβαιότητα γύρω από τα φεστιβάλ της Βενετίας και του Τορόντο τον Σεπτέμβριο, στερούν από κινηματογραφιστές και κινηματογραφικά στούντιο βασικές πλατφόρμες για να προωθήσουν τα νέα τους έργα σε μίντια και στο κοινό.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ των Καννών δήλωσαν σήμερα ότι είναι περήφανοι που συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή του YouTube «για να φέρουν στο προσκήνιο πραγματικά εξαιρετικές ταινίες και ταλαντούχους καλλιτέχνες, επιτρέποντας στο κοινό να βιώσει τόσο τις αποχρώσεις της αφήγησης από όλο τον κόσμο όσο και τις καλλιτεχνικές προσωπικότητες από κάθε φεστιβάλ».



Η Τζέιν Ρόσενθαλ, συνιδρύτρια του Φεστιβάλ Τραϊμπέκα στη Νέα Υόρκη, που επίσης ακυρώθηκε, δήλωσε πως η ιδέα είναι να εμπνεύσει και να ενώσει τους ανθρώπους πέρα από σύνορα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Όλος ο κόσμος χρειάζεται την επούλωση αυτή τη στιγμή», είπε η Ρόσενθαλ σε ανακοίνωσή της.

New York Film Festival is proud to team with film festivals from around the world to launch We Are One: A Global Film Festival, a 10-day digital festival on @YouTube beginning on May 29. See details: https://t.co/goLjsaXs9V #WeAreOne #WeAreOneGFF #NYFF pic.twitter.com/pyYRvMP18m

— New York Film Festival (@TheNYFF) April 27, 2020