Κορονοϊός Πολιτισμός: Την νέα έκκληση υπογράφουν πάνω από 800 άνθρωποι της Τέχνης, με τις υπογραφές να αυξάνονται διαρκώς, ενώ και μεμονωμένα πολλοί μουσικοί, ηθοποιοί κ.α. καταγγέλλουν το ίδιο πράγμα, πως υπάρχει εικόνα εγκατάλειψης και έλλειψη σχεδίου.

Αναφέρουν: “Εμείς, οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και όλοι οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού (σκηνοθέτες, μουσικοί, συγγραφείς, ηθοποιοί, χορευτές, τεχνικοί, συνθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, μουσικοί, εικαστικοί, σεναριογράφοι, τραγουδιστές, εκδότες, μεταφραστές, επιμελητές, στιχουργοί, κινηματογραφιστές, ηχολήπτες, πολιτιστικοί διαχειριστές, διοργανωτές συναυλιών, χορευτές, χορογράφοι, φωτογράφοι, φωτιστές, παραγωγοί,) έχουμε αναγκαστεί να αναστείλουμε όλες τις εργασίες μας επ’ αόριστον. Η τέχνη, η καλλιτεχνική δημιουργία, ο πολιτισμός δεν είναι το χόμπι μας αλλά η δουλειά μας. Η αλυσίδα του πολιτισμού έχει ανάγκη από τους κρίκους της, γι’ αυτό και υπερασπιζόμαστε όλοι μαζί τα θεμελιώδη δικαιώματά μας.

Η κυβέρνηση μας αγνοεί ως εργαζόμενους, επαγγελματίες και σημαντικό κλάδο της οικονομίας που πλήττεται βάναυσα. Δεν έχει κάνει ως τώρα τίποτε για να μας στηρίξει πραγματικά και δεν έχει παρουσιάσει ένα στοιχειώδες σχέδιο για την επόμενη μέρα, που να μας περιλαμβάνει όλους, χωρίς εξαιρέσεις και μικροϋπολογισμούς. Η καθησυχαστική και ανέξοδη διαβεβαίωση για το πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός όταν “Μένουμε σπίτι” είναι κατώτερη των περιστάσεων, όταν κινδυνεύουμε να καταστραφούμε ολοκληρωτικά και, μαζί μας, κινδυνεύει να υποβαθμιστεί κι άλλο και να ασθενήσει βαριά ο σύγχρονος πολιτισμός της χώρας.

Το επίδομα των 800 ευρώ, ακόμα και μετά από τις κινητοποιήσεις μας, ακόμα δεν καλύπτει το σύνολο των συναδέλφων μας. Το ΥΠΠΟΑ, ασχολείται με ανακοινώσεις για το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων, τις εργασίες στο Τατόι, και υπόσχεται ελάχιστα ανεπαρκή χρήματα για διαγωνισμούς σεναρίου. Αλλά δεν έχει κάνει το πιο σημαντικό: δεν έλαβε μέτρα ανακούφισης και δεν επεξεργάστηκε ως τώρα έναν οδικό χάρτη, ένα πραγματικό σχέδιο κι ένα χρονοδιάγραμμα για την μετά- καραντίνα εποχή.

Ματαίως, περιμέναμε στο διάγγελμα του πρωθυπουργού να ακούσουμε τι σχεδιάζει η κυβέρνηση, ποια είναι τα βήματα που θα γίνουν, τόσο για να μην βρεθούν χιλιάδες εργαζόμενοι άνεργοι και σε ένδεια, αλλά και για να συνεχίσει η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που όλοι έχουμε μεγάλη ανάγκη, στις δύσκολες στιγμές μας.

Δηλώνουμε ότι το υπουργείο Πολιτισμού οφείλει:

α) να ανακοινώσει άμεσα ένα σχέδιο υποστήριξης για το επόμενο εξάμηνο. Δεν θα επιτρέψουμε να μας μετατρέψει σε αδύναμο κρίκο οδηγώντας μας στην απόλυτη φτώχεια και δυστυχία.

β) να αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, που παίρνει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις κάτω από τις νέες συνθήκες.

γ) να ανακοινώσει σαφή και σταδιακό χάρτη επιστροφής για όλους εμάς, όπως συμβαίνει με όλους τους επαγγελματίες.

Η συνεπής συλλογική στάση μας να προσφέρουμε στην κοινωνία φάνηκε από τις πρώτες ημέρες του lockdown. Αυτή τη στιγμή, όμως, απαιτούμε την ανταπόδοση σεβασμού και υπευθυνότητας από την Πολιτεία και είμαστε έτοιμοι για συλλογικές πράξεις, με όλους τους συναδέλφους μας.

