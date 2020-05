Paint the Void: Οι οργανώσεις Building 180 και Art for Civil Discourse υλοποιούν την πρωτοβουλία «Paint the Void» (Χρωμάτισε το κενό) στο πλαίσιο της οποίας καλλιτέχνες καλούνται να μετατρέψουν τις προσόψεις και βιτρίνες μικρών καταστημάτων, εστιατορίων, μπαρ που έκλεισαν λόγω της πανδημίας σε όμορφα έργα τέχνης. Στόχος του πρότζεκτ είναι να μην μετατραπεί το Σαν Φρανσίσκο σε πόλη με μετα-αποκαλυπτική μορφή. Η πρωτοβουλία είναι ταυτόχρονα εκστρατεία συγκέντρωσης βοήθειας για τους καλλιτέχνες που δεν έχουν εισοδήματα, αυτή την περίοδο.

«Βλέπουμε όλες τις σφραγισμένες εισόδους ως πιθανούς καμβάδες» ανέφερε η συνιδρύτρια του Building 180, Σάνον Ρίλεϊ. Οι καλλιτέχνες είναι αποφασισμένοι να μετατρέψουν όλες τις εμπορικές λεωφόρους σε περιπάτους τέχνης» δήλωσε η Μέρεντιθ Γουίνερ υπεύθυνη του «Paint the Void». «Θέλουμε να φέρουμε ελπίδα στην κοινότητα και να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους» τόνισε.

Τα περισσότερα έργα τέχνης δημιουργήθηκαν και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στις προσόψεις καταστημάτων λόγω των περιοριστικών μέτρων. Κάποιοι καλλιτέχνες ωστόσο με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό επέλεξαν να εργάζονται επί τόπου. Ο καλλιτέχνης και μουσικός παραγωγός Duser έχει δημιουργήσει τρία γκράφιτι με καρδιές.

«Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να αισθάνονται αγάπη, ώστε να μην αισθάνονται ότι έρχεται ο Αρμαγεδδών και να τους παρέχεις ενός είδους ανακούφιση» δήλωσε. «Με γοήτευσε η ιδέα ότι η τέχνη μπορεί να θεραπεύσει τον κόσμο» ανέφερε η Παζ ντε λα Καλζάδα η οποία δημιούργησε το δικό της έργο σε κεντρικό σταυροδρόμι της πόλης.