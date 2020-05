H Αθήνα έχει την τύχη να συναντηθεί με το WD και να αποκτήσει μερικά σπουδαία γράφιτι από τον διάσημο αυτό καλλιτέχνη. Ένα από τα κορυφαία έργα του που έγιναν διεθνώς viral, είναι και η Κουκουβάγια, για το φεστιβάλ «Μικρό Παρίσι των Αθηνών». To δε εμβληματικό mural «No Land for the Poor»​​ (2015) δεσπόζει επιβλητικά πάνω στους βρώμικους τοίχους και τα παράθυρα μιας παλιάς κατοικίας στα Εξάρχεια (Μπενάκη και Αραχώβης). Είναι ένα έργο του που αποτίει φόρο τιμής στους αστέγους της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Πηγή έμπνευσης για το συγκλονιστικό αυτό graffiti, αποτέλεσε η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και ο αντίκτυπός της στην Ελλάδα.

Όμως υπάρχουν υπηρεσίες και εποχές που δεν αναγνωρίζουν την τέχνη πόσο μάλλον αν αυτή έχει διάθεση να αφυπνίζει τα συναισθήματα των πολιτών. Έτσι, ένα από τα διάσημα γκράφιτι του street artist WD που κοσμούσαν τπου κοσμούσε τα τελευταία χρόνια την εξωτερική σκάλα της κεντρικής βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) καλύφθηκε με γκρίζα μπογιά. Προκαλεί θλίψη και οργή αυτή η κίνηση διότι αυτό που δηλώνει η κίνηση και το χρώμα είναι η πρόθεση επιβολής της αφωνίας.

Η αντίδραση ήταν άμεση

O καλλιτέχνης μιλώντας στο news247 δήλωσε:«Είναι κρίμα αυτό που έγινε. Όχι γιατί είναι δικό μου έργο, αλλά γιατί σηματοδοτεί την νέα «κανονικότητα» γενικά, αλλά και ειδικά σε ό,τι αφορά τον δημόσιο χώρο, πλατείες, παραλίες, δάση κ.λπ. Το έκανα μέρα μεσημέρι, μπαινόβγαινε κόσμος και κανείς δεν είπε κάτι αρνητικό, ίσα ίσα. Κι αν ενοχλούσε γιατί δεν το έσβησαν 5 χρόνια τώρα; Welcome to the new “normality”».

Πάνω στο γκρίζο τσιμέντο που κάλυψε το γκράφιτι, γράφτηκε το εξής: “This wall used to have art!” (Αυτός ο τοίχος είχε τέχνη!).



Ο WD, γνωστός και ως Wild Drawing, ασχολείται με το street art από το 2000, χωρίς όμως ποτέ να έχει πάψει να δουλεύει στο ατελιέ του. Η δράση του ξεκίνησε στο Μπαλί της Ινδονησίας, όπου γεννήθηκε και σπούδασε Καλές Τέχνες και Εφαρμοσμένες Τέχνες. Τα τελευταία δέκα χρόνια ζούσε κι εργαζόταν στην Αθήνα, την πόλη που τον μάγεψε για την αυθεντικότητά της στην έκφραση της τέχνης.

«Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι αποστειρωμένες από graffiti/street art και αυτά που βλέπεις πια είναι μόνο μεγάλες νόμιμες τοιχογραφίες. Αντίθετα, παντού στην Αθήνα συναντάς αυθόρμητη κι αφιλτράριστη έκφραση. Από tags και συνθήματα, μέχρι graffiti σε βαγόνια. Και από stencils και paste ups μέχρι τοιχογραφίες».



Εντυπωσιακό γράφιτι του καλλιτέχνη σε τοίχο κτιρίου, στο πάρκο Φιξ, στα Άνω Πατήσια

Κατάφερε να εξαπλώσει τη φήμη του και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, με σκληρή δουλειά, πειραματισμό και την αποδοχή του κόσμου. «Ό,τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα το έχω καταφέρει μετά από πολλή δουλειά, διάβασμα και πειραματισμούς. Αν δε θέλεις να εξαρτάσαι και να στηρίζεσαι σε διασυνδέσεις με “σωστούς” ανθρώπους, θεσμούς, σπόνσορες κλπ, τότε στηρίζεσαι σε σένα. Και στον κόσμο που σε στηρίζει». (πηγή: clickatlife.gr

O WD έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις ή φεστιβάλ σε Ασία, Ευρώπη και ΗΠΑ ενώ έργα του έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς εκδόσεις για τη street art.