Ταινία μικρού μήκους που καταγράφει την εμπειρία του την περίοδο του αποκλεισμού στην πόλη της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, γύρισε ο Μάρτιν Σκορσέζε Όπως αναφέρει το Variety, ο σκηνοθέτης των φημισμένων κινηματογραφικών ταινιών, από το «Mean Streets» έως το «The Irishman» έκανε μια αποκλειστική και πολύ προσωπική ταινία μικρού μήκους η οποία θα είναι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς, την οποία παρουσιάζει από το σπίτι της η Μέρι Μπιρντ, διάσημη Βρετανίδα ιστορικός.

Η ταινία θα προβληθεί ως μέρος της σειράς του BBC Two «Lockdown Culture with Mary Beard». «Αυτό για το οποίο ανυπομονώ στο μέλλον είναι να μεταφέρω μαζί μου αυτό που αναγκάστηκα να μάθω υπό αυτές τις συνθήκες» είπε ο Σκορσέζε. «Είναι το ουσιώδες. Οι άνθρωποι που αγαπάτε. Να είστε σε θέση να τους φροντίζετε και να είστε μαζί τους όσο μπορείτε» τόνισε.

