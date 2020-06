Oι Queen πρόκειται να εμφανιστούν σε μία νέα σειρά γραμματοσημάτων που παρουσίασαν τα Βρετανικά Ταχυδρομεία, με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση τους. Η σειρά περιλαμβάνει 13 και απεικονίζει γραφιστικά στοιχεία από τα πιο δημοφιλή εξώφυλλα των δίσκων τους, εικόνες από τις ανεπανάληπτες και θεαματικές συναυλίες του συγκροτήματος και την πρώτη φωτογράφισή του σε στούντιο το 1974.Τα εξώφυλλα των δίσκων είναι τα «Queen II» (1974), «Sheer Heart Attack» (1974), «A Night At The Opera» (1975), «News Of The World» (1977), «The Game» (1980), «Greatest Hits» (1981), «The Works» (1984) και «Innuendo» (1991).

Τα γραμματόσημα θα κυκλοφορήσουν τον Ιούλιο.

«Είναι δύσκολο να εκφράσω τα συναισθήματα μου βλέποντας αυτά τα καταπληκτικά γραμματόσημα. Ξεκινήσαμε τέσσερις νεαροί να κάνουμε το πιο τρελό μας όνειρο πραγματικότητα και ακόμα και σήμερα είναι πολύ δύσκολο κάποιες φορές να συνειδητοποιήσω τι έχουμε πετύχει» είπε ο Brian May. «Πρόκειται για τεράστια τιμή. Ευχαριστούμε το Royal Mail» πρόσθεσε ο Roger Taylor.

Οι Queen θα είναι το τρίτο rock συγκρότημα μετά τους Beatles το 2007 και τους Pink Floyd το 2016 που θα τιμηθούν από τα Βρετανικά Ταχυδρομεία με μια σειρά γραμματοσήμων.

Πως ξεκίνησαν την πορεία τους οι Queen

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 δύο φίλοι από το σχολείο, ο Tim Staffell και ο Brian May δημιούργησαν ένα πενταμελές ροκ συγκρότημα, τους «1984». Μετά το γυμνάσιο, το συγκρότημα διαλύθηκε, αλλά οι Staffell και May βρήκαν έναν ντράμερ, τον Roger Taylor και έφτιαξαν μια νέα μπάντα, με το όνομα «Smile».

Μετά από δύο χρόνια εντατικών προβών, ηχογραφήσεων και live εμφανίσεων, οι Smile έγιναν γνωστοί στο μουσικό στερέωμα του Λονδίνου, χωρίς βέβαια να έχουν αντιληφθεί ότι έχτιζαν τις βάσεις για μία από τις θρυλικότερες μπάντες όλων των εποχών.

H μοίρα των Queen ήταν η γνωριμία του May με τον Freddie Mercury, ενός πιτσιρικά μουσικού και τραγουδιστή, που άλλαζε συνεχώς μπάντες. από τη μια μπάντα στην άλλη. Σύμφωνα με την ταινία Bohemian Rhapsody, το “κόλλημα” του May με τον Mercury ήταν η αιτία να αποχωρήσει ο Staffell από τους Smile, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στον Freddie, να δημιουργήσει τη θρυλική μπάντα των Queen.