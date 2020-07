The Beatles: Ταινία για το πέμπτο «Σκαθάρι», τον παραγωγό Μπράιαν Επστάιν

Ο βραβευμένος με πολλά Grammy, Τζόνας Άκερλαντ, θα σκηνοθετήσει τη βιογραφική ταινία «Midas Man» για τη ζωή του μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Επστάιν. Ο Επστάιν ανακάλυψε τους Beatles – στην πραγματικότητα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τον ανέφερε ως «πέμπτο Beatle» – και υπέγραψαν συμβόλαιο μαζί του το 1961. Εργάστηκε επίσης με μουσικούς καλλιτέχνες όπως οι Gerry and the Pacemakers και η Cilla Black και βοήθησε στην προώθηση μουσικών όπως οι Jimi Hendrix, The Who, Cream και Pink Floyd.

Η ταινία περιγράφεται ως «μια συναισθηματική, πνευματώδης, ειλικρινής ιστορία για τη χαρά της επιτυχίας και τις τρομακτικές πιέσεις του απερίγραπτου κινδύνου και της ανεκπλήρωτης επιθυμίας» σε δήλωση των παραγωγών, Τρέβορ Μπίτι και Τζέρεμι Τσάτερτον της Trevor Beattie Films και Κέβιν Πρόκτορ και Πέρι Τρέβερς του StudioPOW. Ο Μπίτι δήλωσε ότι ο Άκερλαντ έχει«καρδιά rock and roll» και «κατανοεί τη μουσική και τη μουσική βιομηχανία».

Ο Σουηδός Τζόνας Άκερλαντ, σκηνοθέτης μουσικών βίντεο και ταινιών, σεναριογράφος και ντράμερ δήλωσε ότι η ιστορία του Μπράιαν Επστάιν έχει όλα όσα ψάχνει σε μια ιστορία. « Το όραμά του ήταν εκπληκτικό, δημιούργησε μια κουλτούρα που δεν υπήρχε. Η ταινία μοιάζει περισσότερο με περιπλάνηση στο μυαλό του Μπράιαν και δεν αφορά το πώς το ένα πράγμα οδήγησε στο άλλο χρονολογικά. Θέλω να τον επαναφέρω στη ζωή» τόνισε. Ο Άκερλαντ σκηνοθέτησε αρκετές μεγάλου μήκους ταινίες, όπως το «Polar» με πρωταγωνιστές τους Μαντς Μίκελσεν και Βανέσα Χάτσενς και και το «Lords of Chaos» με πρωταγωνιστές τους, Έμορι Κόεν και Ρόρι Κάλκιν, οι οποίες έκαναν πρεμιέρα στο Sundance Film Festival.

Ποιοι ήταν οι Beatles

Οι The Beatles ήταν αγγλικό ροκ συγκρότημα (αναφέρονταν και ως «Σκαθάρια» στα ελληνικά), αποτελούμενο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Τζον Λένον, τον τραγουδιστή και μπασίστα Πωλ ΜακΚάρτνεϋ, τον κιθαρίστα Τζωρτζ Χάρισον και τον ντράμερ Ρίνγκο Σταρ. Το συγκρότημα έκανε έντονη την παρουσία του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να παραμένει το πιο δημοφιλές και επαναστατικό συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού συνδέσμου δισκογραφικών εταιρειών (RIAA), οι Μπητλς αποτελούν το μουσικό συγκρότημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 178 εκατομμύρια επιβεβαιωμένες πωλήσεις, ενώ παγκοσμίως εκτιμώνται σε πάνω από 600 εκατομμύρια αντίτυπα. Επίσης τα τραγούδια τους κατέκτησαν περισσότερες φορές την 1η θέση στα βρετανικά τσαρτ και σημείωσαν περισσότερες πωλήσεις από οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα. Άλλα σημαντικά βραβεία που έχουν λάβει ως συγκρότημα είναι, 10 βραβεία Γκράμυ, 1 βραβείο Όσκαρ για καλύτερη μουσική επένδυση, καθώς και έχουν συμπεριληφθεί ως συγκρότημα στην κατάταξη του περιοδικού Time για τα 100 άτομα του 20ου αιώνα με την μεγαλύτερη επίδραση. Ως ομάδα εντάχθηκαν το 1988 στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ εισήχθη και ο κάθε ένας ατομικά από το 1994 έως το 2015 .