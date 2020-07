«Το Τέλος του Πόνου» είναι η νέα μικρού μήκους ταινία της Ζακλίν Λέντζου, με την οποία η δημιουργός θα μετάσχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο. «Η Σοφία τρέχει πανικόβλητη, πάλι. Το Σύμπαν αποφασίζει να της μιλήσει για πρώτη φορά. Μια πλανητική συμφωνία για τον Άρη, όπου οι άνθρωποι ονειρεύονται ξύπνιοι και τα ακόντια δεν τραυματίζουν».

Αυτή είναι η υπόθεση της ταινίας, που βρίσκει τη Ζακλίν Λέντζου («Αλεπού», «Εκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς») για δεύτερη φορά στο Διαγωνιστικό Τμήμα του εν λόγω Φεστιβάλ. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατά η Σοφία Κόκκαλη, ενώ το υπαινικτικό τρέιλερ της ταινίας απεικονίζει ένα ερημικό τοπίο με λιγοστούς ανθρώπους που θυμίζει πλανήτη. Υπενθυμίζεται ότι το 2016, η Λέντζου είχε συμμετάσχει στο Φεστιβάλ με την παγκόσμια πρεμιέρα της «Αλεπούς». Το 2017 είχε επισκεφθεί ξανά το Λοκάρνο ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην επετειακή Ακαδημία Κινηματογράφου.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ για τις υποψήφιες ταινίες

